Додано: Вів 28 тра, 2024 11:20

Игорь Алексеевич написав: или тогда садится за стол переговоров. или тогда садится за стол переговоров.

как вы себе это представляете? сели зе и пу за стол пу говорит отдай половину Украины. Зе говорит половину не отдам а Харьков и Одессу забирайте. Ну ведь переговоры ж, надо о чём то говорить? пу говорит у вас скоро закончатся оружие и я заберу всё. Зе отвечает отдаю Харьков, Одессу и Винницу.Кто эти переговоры примет? Без войны о чём то таком можно было договориться, через референдум. Создать видимость что население каких то областей действительно хочет в рф. Сейчас такую видимость создать не выйдет. Сдача хоть одного села будет стоить Зе карьеры, потому что там наши люди живут, там их имущество, что с ними будет, их убьют? рф на любых переговорах находится вне правового поля, уже нарушив все договоры и меморандумы. Единственный путь к переговорам готовность отвести войска на границы 2022. К чему путин не готов.для РПВ переговоры не нужны, при посредничестве 3й стороны рф и Украина отводят войска на 30 км. 3я сторона гарантирует что все пройдёт честно. Но тут снова нюанс, кто может гарантировать что путин не обманет? Си в переговорах руки пачкать не хочет (а может и самих переговоров не хочет). Макрон перед широкомасштабным наступлением пробовал договориться. Совершенно очевидно что 3й стороны которая имела бы влияние на путина в мире нет.путин войной и нарушением договоров загнал себя в тупик. Отход на границы 2022 будет означать поражение. 3й стороны которая бы гарантировали мир на границах 2024 тоже нет. Остаётся идти до конца. Поскольку проглотить новые территории на рф ресурсов нет, пойдут путём разрушения инфраструктуры.