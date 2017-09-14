Игорь Алексеевич написав:Если у нас нет людей, если у нас не хватает оружия, то как тогда мы будем дальше воевать? Есть два выхода, набирать за хорошую оплату людей с др. стран или тогда садится за стол переговоров. Иначе не сегодня так завтра мы потеряем ещё больше людей и территорий. Или у кого то есть др. соображения?
Игорь Алексеевич написав:Если у нас нет людей, если у нас не хватает оружия, то как тогда мы будем дальше воевать? Есть два выхода, набирать за хорошую оплату людей с др. стран или тогда садится за стол переговоров. Иначе не сегодня так завтра мы потеряем ещё больше людей и территорий. Или у кого то есть др. соображения?
Так денег на хорошую оплату тоже нет Налоги в два раза повышать планируют не от хорошей жизни... А проблема "нет людей" в принципе решаема - бусификацией - вон, даже до ГлавРеда добрались, как тут писали недавно...
Так он уже опроверг , мол с ТЦК всё было пазакону и я и так давно уже хотел в ЗСУ да всё время не находил а теперь спасибо им что ускорили.
ЛАД написав:Вчера с удовольствием наблюдал стрельбу из Белгорода.
а что вы там делали? или наблюдали по видео.
Если это не шутка, то Вы себе слабо представляете ситуацию. У меня с балкона прекрасно видны пуски С-300 из Белгорода. На взлёте ракета светится (пока работает двигатель) и её пуск очень хорошо виден. Потом гаснет и около минуты ждёшь, куда прилетит. Точно так же с работой ПВО - у зенитных установок есть трассирующие патроны. Сбитие заметно как вспышка в небе.
наполовину шутка наблюдали из Белгорода или стрельбу которая велась из Белгорода. Возможно двоякое толкование написанного, но за ответ спасибо, познавательно. У меня приятель в Одессе живёт на высоком этаже с видом на море, тоже рассказывал про фейрверки от 1го лица.
Mimohod написав:Холодно у нас это раз. Дожди и снег не по расписанию это два. Одежда, обувь и отопление стоят денех и ниибт.
сейчас май до холодов можно ого-го окопов перекопать. Одежда из секондов. Вроде секонды на каждом углу. В 2000х мы приглашали на пыльную работу студентов, покупали им несколько мешков одежды из секонда (нам специально собирали подходящие размеры и фасоны). Студенты с работы возвращались одетые лучше, чем до работы. Счастливые накормленные и с деньгами. Хоть женись. Но мешки с сыпучими таскали на спинах, вглубь ангара техника на 4х колёсах не смогла б заехать. Африканцы оказываются умнее. Такие самокаты бы выручили.
С другой стороны, когда нас останется 15 млн., то можно будет и каждому завезти по два раба, как и обещали можновладци! Просто на 30 млн. рабов не хватает!
vitaliiangel написав:Поскольку проглотить новые территории на рф ресурсов нет, пойдут путём разрушения инфраструктуры.
Не знаю есть у них ресурсы или нет, про это нам говорят с 2014года. А они со своими ресурсами или отморозками вагнеравцами заняли пол Донбасса и часть Запорожск., Херсонск., Николаевск. и Харьк. обл. И ладно в 22г. нам втирали про их ресурсы, но достаточно посмотреть на недавние события в Харьк. обл., что опять ресурсы?. Или бахкают и города превращают в пепел - этого мало? Какие переговоры? - пусть ЗЕ и его команда решает. Их мы для этого и содержим. Их по областям дормоедов власти млн. чел. А то мы тратим млн. грн. на всякую херню, так за эти деньги надо строить дома в безопасных регионах, что бы когда вывозим сейчас людей из той же Харьк. области, то поселяем не в бараки и обтертые общаги, а сразу везём в безопасные области в благоустр. жильё.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 28 тра, 2024 11:54, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Вчера с удовольствием наблюдал стрельбу из Белгорода.
а что вы там делали? или наблюдали по видео.
Если это не шутка, то Вы себе слабо представляете ситуацию. У меня с балкона прекрасно видны пуски С-300 из Белгорода. На взлёте ракета светится (пока работает двигатель) и её пуск очень хорошо виден. Потом гаснет и около минуты ждёшь, куда прилетит. Точно так же с работой ПВО - у зенитных установок есть трассирующие патроны. Сбитие заметно как вспышка в небе.
Игорь Алексеевич написав:Какие переговоры? - пусть ЗЕ и его команда решает. Их мы для этого и содержим
переговоры могут быть там где действуют правила, которые соблюдают обе стороны. Какие сейчас правила действуют? путин сам не знает будет он захватывать харьков или нет. Как и целей сво, которые уже раз 5 менялись. Со стороны выглядит психопатичненько. Единственное правило на которое он подпишется, что ему можно всё, кроме нападения на Китай.
Игорь Алексеевич написав:А они со своими ресурсами или отморозками вагнеравцами заняли пол Донбасса и часть Запорожск., Херсонск., Николаевск. и Харьк. обл
занять это полдела, там надо наладить работу местных властей, силовиков, комунальных сдужб. Маловероятно что собираемых налогов на это хватит. Нужны дотации из федерального бюджета, а там дыра, многие регионы недофинансированы. Кое где 10 лет больницу открыть не могут и прочее прочее. Вы я так понимаю тем что происходит на рф не интересуетесь?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 тра, 2024 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:или тогда садится за стол переговоров.
как вы себе это представляете? сели зе и пу за стол пу говорит отдай половину Украины. Зе говорит половину не отдам а Харьков и Одессу забирайте. Ну ведь переговоры ж, надо о чём то говорить? пу говорит у вас скоро закончатся оружие и я заберу всё. Зе отвечает отдаю Харьков, Одессу и Винницу.
Кто эти переговоры примет? Без войны о чём то таком можно было договориться, через референдум. Создать видимость что население каких то областей действительно хочет в рф. Сейчас такую видимость создать не выйдет. Сдача хоть одного села будет стоить Зе карьеры, потому что там наши люди живут, там их имущество, что с ними будет, их убьют? рф на любых переговорах находится вне правового поля, уже нарушив все договоры и меморандумы. Единственный путь к переговорам готовность отвести войска на границы 2022. К чему путин не готов.
для РПВ переговоры не нужны, при посредничестве 3й стороны рф и Украина отводят войска на 30 км. 3я сторона гарантирует что все пройдёт честно. Но тут снова нюанс, кто может гарантировать что путин не обманет? Си в переговорах руки пачкать не хочет (а может и самих переговоров не хочет). Макрон перед широкомасштабным наступлением пробовал договориться. Совершенно очевидно что 3й стороны которая имела бы влияние на путина в мире нет.
путин войной и нарушением договоров загнал себя в тупик. Отход на границы 2022 будет означать поражение. 3й стороны которая бы гарантировали мир на границах 2024 тоже нет. Остаётся идти до конца. Поскольку проглотить новые территории на рф ресурсов нет, пойдут путём разрушения инфраструктуры.
А як Фінляндія домовилася у 1940? В нас Черчиль не осилив, бо "підтримка до кінця".