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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8388838983908391>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:01

про переговоры Зеленский ясно и прямо еще в 2019 сказал -

"Садимся. Они говорят что хотят, мы говорим что хотим. Договоримся где-то посерединке" (с)
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:переговоры могут быть там где действуют правила, которые соблюдают обе стороны. Какие сейчас правила действуют? путин сам не знает будет он захватывать харьков или нет. Как и целей сво.
Всё они знают, не знаем только мы.((
Мы глотаем информацию ту, которая была актуальна вчера, а что будет завтра, то про неё знают в др. местах. Не зря существуют такие организации как ЦРУ, Пентагон, СБУ и т.д. И там работают тыс.чел. и сидят в зданиях размерами террит. как один микр-он в той же Харьк. обл.
Поэтому я задаю др. вопрос кто и как видит окончание этой войны, когда насильно забирают мужиков и когда оружие дают только для защиты купола ВР и рай-на АП.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 28 тра, 2024 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:04

Faceless
Вы задавали вопрос:
Цікава ваша думка про Черкаси. Невже в Харкові зараз так все згорнулося, що Черкаси вразили?

Ответ вытерли, видимо, по ошибке, просто почистили всё подряд.
Поэтому повторю.

Не могу сказать, что "так все згорнулося", как на мой взгляд всего вполне достаточно. Хватает и магазинов, и ларьков, и аптек, и парикмахерских.
Как по мне, так в Черкассах, скорее, избыток.
Чего практически нет в Харькове, так это театров и кинотеатров.
Скорее, производит впечатление общая атмосфера. Произвело впечатление обилие людей в выходной на берегу Днепра.
В Харькове света на улицах нет. Комендантский час у нас вполне реальный с самого начала. После 11 ни людей, ни машин на улицах практически нет. Какие-то единицы ездят - не знаю кто, может, полиция и/или военные. Такого, как тут описывали о столпотворениях на мостах машин с пропусками, у нас не было и нет. Кафе и рестораны работают, но толп я там не видел (правда, в центре не был, не возьмусь утверждать).
Обратите, внимание. Большое количество жертв у нас было при попадании в типографию (т.е. на работе) или в огромный супермаркет. Вчера, правда, было много раненых около метро "Научная". Но там очень "проходное" место.
19:15 г. Харьков, Шевченковский район. Пострадали 25 человек. Общее количество поврежденных зданий составляет – 12 из них: семь многоэтажек, медучреждение, магазин, шесть транспортных средств, нежилые сооружения, здание научно-исследовательского института;

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/05/26/chetyre-prileta-po-harkovu-i-obstrely-oblasti-dannye-hova-i-gunp/
Как для этого места, очень благополучный исход.
Просто так столпотворений у нас нет. Разве что на детских площадках вечерами и в выходные. Но тут ничего не поделать - детям необходимо общение, его жутко не хватает, целыми днями сидят "в школе" перед экраном компа.
Внучка подружилась через комп с одноклассницей, иногда удаётся встретиться живьём (живут далековато). Вы бы посмотрели, какой это для неё праздник! Несколько дней предвкушает встречу.
В Харькове, возможно, будет изменен алгоритм действий при тревоге — Синегубов - https://www.objectiv.tv/objectively/2024/05/26/v-harkove-vozmozhno-budet-izmenen-algoritm-dejstvij-pri-trevoge-sinegubov/
Не знаю/не представляю, что изменят. Жёстче будут требовать закрывать магазины? У нас практически никто из магазинов не выходит. Так, по-моему, в "Эпицентр" прилетело ещё до тревоги. Да и как тогда работать, если вчера тревога была непрерывно 20 часов 26 мин.? А в другие дни бывает по нескольку тревог в день (не считал, сколько). Сегодня тревог было мало - "всего" 3, правда одна - 5 час. 19 мин.
Ещё добавлю. У нас практически запрещено военным ходить в камуфляже по городу. Связано с "велосипедистами". Есть суки, которые ездят по городу фотографируют, потом туда может прилететь (в частности в места скопления военных).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:06

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:переговоры могут быть там где действуют правила, которые соблюдают обе стороны. Какие сейчас правила действуют? путин сам не знает будет он захватывать харьков или нет. Как и целей сво.
Всё они знают, не знаем только мы.((
Мы глотаем информацию ту, которая была актуальна вчера, а что будет завтра, то про неё знают в др. местах. Не зря существуют такие организации как ЦРУ, Пентагон, СБУ и т.д. И там работают тыс.чел. и сидят в зданиях размерами террит. как один микр-он в той же Харьк. обл.

вы никогда не встречали человека который сегодня говорит одно, а завтра противоположное. Сегодня он миротворец и борец за справедливость, а завтра жестокий и беспощадный диктатор? Ни один пентагон не предскажет, что ещё ему стрельнет в голову.
  Игорь Алексеевич написав:Поэтому я задаю др. вопрос кто и как видит окончание этой войны,
1. смена власти на рф. 2. вмешательство 2х теоретических посредников (напр.Китая и США) на линии разганичения 3. выборы лояльного к пу пезидента, напр. медведчука.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 тра, 2024 12:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:09

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Какие переговоры? - пусть ЗЕ и его команда решает. Их мы для этого и содержим
переговоры могут быть там где действуют правила, которые соблюдают обе стороны. Какие сейчас правила действуют? путин сам не знает будет он захватывать харьков или нет. Как и целей сво, которые уже раз 5 менялись. Со стороны выглядит психопатичненько. Единственное правило на которое он подпишется, что ему можно всё, кроме нападения на Китай.
  Игорь Алексеевич написав:А они со своими ресурсами или отморозками вагнеравцами заняли пол Донбасса и часть Запорожск., Херсонск., Николаевск. и Харьк. обл
занять это полдела, там надо наладить работу местных властей, силовиков, комунальных сдужб. Маловероятно что собираемых налогов на это хватит. Нужны дотации из федерального бюджета, а там дыра, многие регионы недофинансированы. Кое где 10 лет больницу открыть не могут и прочее прочее. Вы я так понимаю тем что происходит на рф не интересуетесь?

є теорія ігр, яка пояснює коли при яких умовах які переговори можливію. Наразі партнери займають fuzzy position, типу керований хаос з невизначеністю дає більше профіту, тому не можуть визначитися: ми може і хочем домовитися, але не скажем умови, бо якщо скажем навіть, що хочем а не тільки умови, то здобудем менше профіту, тому всі блефують з покерфейсами поки не стане явно ясно що в прикупі "два валєта і вот єто".
Там ще який Неш еквілібріум десь може бути в такій суперпозиції "кота Шредєра"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:16

  flyman написав:типу керований хаос з невизначеністю дає більше профіту
про проффит вчера спрашивал детроида. Теперь ты. Где проффит, Запад потратил свыше 100 ярдов на помощь но война как шла так и идёт. Мы потеряли 20% территорий, хз сколько людей (в.ч. выехавших навсегда). рф тоже с этой войны кроме небольших территорий и 1-2 млн пенсионного населения ничего не получила, наоборот 2я армия мира громко обосралась. Каждая сторона думает что может выиграть больше, поэтому переговоры пока ещё невозможны. Но реального проффита нет ни у кого.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 тра, 2024 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Ни один пентагон не предскажет, что ещё ему стрельнет в голову.
Предскажет, но он их устраивает, т.к не трогает их самих. А поставить др. в страну с ядеркой, то тогда могут быть именно для них самих не предсказуемые последствия, т.к новый чел, про которого мало что известно и надо заново просчитывать его шаги. Там люди сидят и про пуйло знают всё и могут его просчитать заранее по несколько заранее готовых вариантов на столе у дедушке в белом доме.
Я имел дело в своё время по бизнесу сидеть в кабинетах СБУ с бумагами про деят. фирмы. Они были очень хорошо подготовлены в вопросах и псих. давлении. Я в своё время служил в части, которая была под контр. КГБ и находился по службе с ними практически в одном кабинете. Уже тогда они делали шаг и мат для офицеров части. Поэтому когда они вызывали меня с докум. по фирме, уже немного знал хотя бы их посадку на стульях в кабинетах и их начальный накал на психику. Даже по кол-ву изначально в каб. чел. можно сразу понять начало разговора.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 28 тра, 2024 12:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:17

  Xenon написав:про переговоры Зеленский ясно и прямо еще в 2019 сказал -

"Садимся. Они говорят что хотят, мы говорим что хотим. Договоримся где-то посерединке" (с)

по середині є річка Дніпро, це те саме що із шашликами в посадка, просто до кінця не озвучена вся глибина змісту, яку можуть не тільки лиш всі
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:19

  Игорь Алексеевич написав:он их устраивает, т.к не трогает их самих.
пока не трогает их самих. Головокружение от успехов творят чудеса.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:20

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:------------------
ЛАД
Вчера с удовольствием наблюдал стрельбу из Белгорода.
а что вы там делали? или наблюдали по видео.
------------------
Если это не шутка, то Вы себе слабо представляете ситуацию.
У меня с балкона прекрасно видны пуски С-300 из Белгорода. На взлёте ракета светится (пока работает двигатель) и её пуск очень хорошо виден. Потом гаснет и около минуты ждёшь, куда прилетит. Точно так же с работой ПВО - у зенитных установок есть трассирующие патроны. Сбитие заметно как вспышка в небе.

Ви це з н/п Гоптівка спостерігали ?

Это видно практически с любой точки города, если только вид на север не закрывает высокий дом или окна выходят на противоположную сторону.

P.s. Если у Виталия ещё было похоже на шутку, то у вас как-то не очень. Больше похоже на "шутки" будивельника.
ЛАД
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