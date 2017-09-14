про переговоры Зеленский ясно и прямо еще в 2019 сказал -
"Садимся. Они говорят что хотят, мы говорим что хотим. Договоримся где-то посерединке" (с)
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Додано: Вів 28 тра, 2024 12:01
про переговоры Зеленский ясно и прямо еще в 2019 сказал -
"Садимся. Они говорят что хотят, мы говорим что хотим. Договоримся где-то посерединке" (с)
Додано: Вів 28 тра, 2024 12:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Всё они знают, не знаем только мы.((
Мы глотаем информацию ту, которая была актуальна вчера, а что будет завтра, то про неё знают в др. местах. Не зря существуют такие организации как ЦРУ, Пентагон, СБУ и т.д. И там работают тыс.чел. и сидят в зданиях размерами террит. как один микр-он в той же Харьк. обл.
Поэтому я задаю др. вопрос кто и как видит окончание этой войны, когда насильно забирают мужиков и когда оружие дают только для защиты купола ВР и рай-на АП.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 28 тра, 2024 12:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 тра, 2024 12:04
Faceless
Вы задавали вопрос:
Ответ вытерли, видимо, по ошибке, просто почистили всё подряд.
Поэтому повторю.
Не могу сказать, что "так все згорнулося", как на мой взгляд всего вполне достаточно. Хватает и магазинов, и ларьков, и аптек, и парикмахерских.
Как по мне, так в Черкассах, скорее, избыток.
Чего практически нет в Харькове, так это театров и кинотеатров.
Скорее, производит впечатление общая атмосфера. Произвело впечатление обилие людей в выходной на берегу Днепра.
В Харькове света на улицах нет. Комендантский час у нас вполне реальный с самого начала. После 11 ни людей, ни машин на улицах практически нет. Какие-то единицы ездят - не знаю кто, может, полиция и/или военные. Такого, как тут описывали о столпотворениях на мостах машин с пропусками, у нас не было и нет. Кафе и рестораны работают, но толп я там не видел (правда, в центре не был, не возьмусь утверждать).
Обратите, внимание. Большое количество жертв у нас было при попадании в типографию (т.е. на работе) или в огромный супермаркет. Вчера, правда, было много раненых около метро "Научная". Но там очень "проходное" место.
Как для этого места, очень благополучный исход.
Просто так столпотворений у нас нет. Разве что на детских площадках вечерами и в выходные. Но тут ничего не поделать - детям необходимо общение, его жутко не хватает, целыми днями сидят "в школе" перед экраном компа.
Внучка подружилась через комп с одноклассницей, иногда удаётся встретиться живьём (живут далековато). Вы бы посмотрели, какой это для неё праздник! Несколько дней предвкушает встречу.
В Харькове, возможно, будет изменен алгоритм действий при тревоге — Синегубов -
Не знаю/не представляю, что изменят. Жёстче будут требовать закрывать магазины? У нас практически никто из магазинов не выходит. Так, по-моему, в "Эпицентр" прилетело ещё до тревоги. Да и как тогда работать, если вчера тревога была непрерывно 20 часов 26 мин.? А в другие дни бывает по нескольку тревог в день (не считал, сколько). Сегодня тревог было мало - "всего" 3, правда одна - 5 час. 19 мин.
Ещё добавлю. У нас практически запрещено военным ходить в камуфляже по городу. Связано с "велосипедистами". Есть суки, которые ездят по городу фотографируют, потом туда может прилететь (в частности в места скопления военных).
Додано: Вів 28 тра, 2024 12:06
вы никогда не встречали человека который сегодня говорит одно, а завтра противоположное. Сегодня он миротворец и борец за справедливость, а завтра жестокий и беспощадный диктатор? Ни один пентагон не предскажет, что ещё ему стрельнет в голову.
1. смена власти на рф. 2. вмешательство 2х теоретических посредников (напр.Китая и США) на линии разганичения 3. выборы лояльного к пу пезидента, напр. медведчука.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 тра, 2024 12:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 тра, 2024 12:09
є теорія ігр, яка пояснює коли при яких умовах які переговори можливію. Наразі партнери займають fuzzy position, типу керований хаос з невизначеністю дає більше профіту, тому не можуть визначитися: ми може і хочем домовитися, але не скажем умови, бо якщо скажем навіть, що хочем а не тільки умови, то здобудем менше профіту, тому всі блефують з покерфейсами поки не стане явно ясно що в прикупі "два валєта і вот єто".
Там ще який Неш еквілібріум десь може бути в такій суперпозиції "кота Шредєра"
Додано: Вів 28 тра, 2024 12:16
про проффит вчера спрашивал детроида. Теперь ты. Где проффит, Запад потратил свыше 100 ярдов на помощь но война как шла так и идёт. Мы потеряли 20% территорий, хз сколько людей (в.ч. выехавших навсегда). рф тоже с этой войны кроме небольших территорий и 1-2 млн пенсионного населения ничего не получила, наоборот 2я армия мира громко обосралась. Каждая сторона думает что может выиграть больше, поэтому переговоры пока ещё невозможны. Но реального проффита нет ни у кого.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 тра, 2024 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 тра, 2024 12:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Предскажет, но он их устраивает, т.к не трогает их самих. А поставить др. в страну с ядеркой, то тогда могут быть именно для них самих не предсказуемые последствия, т.к новый чел, про которого мало что известно и надо заново просчитывать его шаги. Там люди сидят и про пуйло знают всё и могут его просчитать заранее по несколько заранее готовых вариантов на столе у дедушке в белом доме.
Я имел дело в своё время по бизнесу сидеть в кабинетах СБУ с бумагами про деят. фирмы. Они были очень хорошо подготовлены в вопросах и псих. давлении. Я в своё время служил в части, которая была под контр. КГБ и находился по службе с ними практически в одном кабинете. Уже тогда они делали шаг и мат для офицеров части. Поэтому когда они вызывали меня с докум. по фирме, уже немного знал хотя бы их посадку на стульях в кабинетах и их начальный накал на психику. Даже по кол-ву изначально в каб. чел. можно сразу понять начало разговора.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 28 тра, 2024 12:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 28 тра, 2024 12:17
по середині є річка Дніпро, це те саме що із шашликами в посадка, просто до кінця не озвучена вся глибина змісту, яку можуть не тільки лиш всі
Додано: Вів 28 тра, 2024 12:19
Додано: Вів 28 тра, 2024 12:20
Это видно практически с любой точки города, если только вид на север не закрывает высокий дом или окна выходят на противоположную сторону.
P.s. Если у Виталия ещё было похоже на шутку, то у вас как-то не очень. Больше похоже на "шутки" будивельника.
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