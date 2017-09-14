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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8388838983908391
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:21

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:типу керований хаос з невизначеністю дає більше профіту
про проффит вчера спрашивал детроида. Теперь ты. Где проффит, Запад потратил свыше 100 ярдов на помощь но война как шла так и идёт. Мы потеряли 20% территорий, хз сколько людей (в.ч. выехавших навсегда). рф тоже с этой войны кроме небольших территорий и 1-2 млн пенсионного населения ничего не получила, наоборот 2я армия мира громко обосралась. Каждая сторона думает что может выиграть больше, поэтому переговоры пока ещё невозможны. Но реального проффита нет ни у кого.

зустрічне питання: яка шкала цінностей?
можливо для рептилоїдів скорочення населення з 10 ярд до 150 млн і є профіт?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 28 тра, 2024 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Где проффит, З
перераспределение рынка энергоносителей
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:23

  flyman написав:зустрічне питання: яка шкала цінностей?
у кого?
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:25

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:зустрічне питання: яка шкала цінностей?
у кого?

у стекхолдерів
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:25

  vitaliiangel написав:.....
  Игорь Алексеевич написав:А они со своими ресурсами или отморозками вагнеравцами заняли пол Донбасса и часть Запорожск., Херсонск., Николаевск. и Харьк. обл
занять это полдела, там надо наладить работу местных властей, силовиков, комунальных сдужб. Маловероятно что собираемых налогов на это хватит. Нужны дотации из федерального бюджета, а там дыра, многие регионы недофинансированы. Кое где 10 лет больницу открыть не могут и прочее прочее. Вы я так понимаю тем что происходит на рф не интересуетесь?

В 45 в Союзе с экономикой было значительно хуже, чем в сегодняшней РФ и ничего, справились с "налаживанием" по всей Вост. Европе и оккупационной зоны в Германии.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:27

  Xenon написав:про переговоры Зеленский ясно и прямо еще в 2019 сказал -

"Садимся. Они говорят что хотят, мы говорим что хотим. Договоримся где-то посерединке" (с)

В 2019 "середина" была заметно скромнее.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:28

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:типу керований хаос з невизначеністю дає більше профіту
про проффит вчера спрашивал детроида. Теперь ты. Где проффит, Запад потратил свыше 100 ярдов на помощь но война как шла так и идёт. Мы потеряли 20% территорий, хз сколько людей (в.ч. выехавших навсегда). рф тоже с этой войны кроме небольших территорий и 1-2 млн пенсионного населения ничего не получила, наоборот 2я армия мира громко обосралась. Каждая сторона думает что может выиграть больше, поэтому переговоры пока ещё невозможны. Но реального проффита нет ни у кого.

Профит у Китая,
третий год продаёт всё в три дорога кацапам и покупает их сирьё дешевле в два раза
а так Китай уже был бы на грани дефолта на фоне тех внутренних кризисов в экономике начавшихся лет 6 назад , главный из которых строительный рынок который потянул вниз всю экономику.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лад
Причём 45й...>>> год к теперешним реалиям?
До постройки хрущей полстраны жило в подвалах с земляным полом и царских коммуналках
Да были ещё и бараки с тех дров, которые плохо горят
И радио в доме было предметом роскоши
Мацквопитерцев получится так на жопу усадить? И прочих жителей облцентров?
Буряты с якутами и так на улицу срать и в минус 50 ходят
Перечитайте Эру Милосердия Вайнеров о реалиях жизни в центре столицы империи что "подымала" и восточную европу и свои проутюженные войной области
Походу восточную европу наш режим просто грабил, пока там капиталистов не прикопали
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:43

  барабашов написав:Лад
Причём 45й...>>> год к теперешним реалиям?
До постройки хрущей полстраны жило в подвалах с земляным полом и царских коммуналках
Да были ещё и бараки с тех дров, которые плохо горят
И радио в доме было предметом роскоши
Мацквопитерцев получится так на жопу усадить? И прочих жителей облцентров?
Буряты с якутами и так на улицу срать и в минус 50 ходят
Перечитайте Эру Милосердия Вайнеров о реалиях жизни в центре столицы империи что "подымала" и восточную европу и свои проутюженные войной области
Походу восточную европу наш режим просто грабил, пока там капиталистов не прикопали

При том, что в 45 для "налаживания" не пришлось ухудшать условия жизни в Союзе (они, Вы правы, действительно, были плохими).
Всё было сделано местными силами под контролем советской армии.Читать мне не надо - кое-что я ещё застал и сам помню.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 28 тра, 2024 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Если у нас нет людей, если у нас не хватает оружия, то как тогда мы будем дальше воевать?
Есть два выхода, набирать за хорошую оплату людей с др. стран или тогда садится за стол переговоров. Иначе не сегодня так завтра мы потеряем ещё больше людей и территорий.
Или у кого то есть др. соображения?

Да никто не собирается дальше воевать.
запад сдает старое барахло, которое нужно было утилизировать, выделяя на это деньги. Теперь это назвали - лендлизом\кредитом и прочим.
Власть наша хочет больше заработать, пока есть возможность. Поэтому пингвиньи экспидиции по 11млн\грн с икрой и вином.

Только гречкосей надеется на перемогу и кордоны 91. А корыстные патриоты - загоняют таких на окоп с лозунгами за родину, за казаков, за детей и против путина. Иначе если путин придет - все, всех баб изнасилуют кадыровцы, а буряты поснимают все-все унитазы.

  flyman написав:є теорія ігр, яка пояснює коли при яких умовах які переговори можливію. Наразі партнери займають fuzzy position, типу керований хаос з невизначеністю дає більше профіту, тому не можуть визначитися: ми може і хочем домовитися, але не скажем умови, бо якщо скажем навіть, що хочем а не тільки умови, то здобудем менше профіту, тому всі блефують з покерфейсами поки не стане явно ясно що в прикупі "два валєта і вот єто".
Там ще який Неш еквілібріум десь може бути в такій суперпозиції "кота Шредєра"

Эта штука интересна, но она не экстраполируется на весь шар.
Чтол есть весь шар? Почему никто не рассматривает вариант - что война в УА вытягивает из коллективного запада - РЕСУРСЫ. И это я не только про деньги.
Потому как денег можно напечатать, а вот углеводородицу уже нет. Пороху тоже не напечатаешь для снаярдов на принтере, его(компоненты) нужно добыть и переработать.
И главное - чтобы иметь преимущество - нужны дешевые рабы для этого. А коллективный запад со своими высокими ЗП - увы, тут проигрывают. Потому что условный немец не будет за миску супа или за 500 евро корячиться на шахте\заводе. А в Индии, Китае, Бразилии и рашке - за милую душу.

теперь по кол-ву ископаэмых - ну явно же в рашко-китае их в достаточном количестве на долгий срок. Территория тупо больше. А еще где они рубятся за территорию - Африка, внезапно! Потому как вчерашним бубуинам из племен тоже не нужно много платить. И это давно поняли всякие западные страны, которые в Африке детьми добывают кобальт для Теслы... За 3 копейки в месяц. Погуглите сколько в месяц зарабатывает ребенок на добыче Кобальта для этих ваших модных и екологоически чистых штучек. Поэтому Пригожин и сидел там.... Потому что это дешевый ресурс на территории с бубуинами. Алмазы в Конго\Кеншаса возили самолетами еще во времена СССР.

Все это деление ресурсов началось давно. именно под эту пьянку вылезли сказки про глобальное потепление, про истощение недр, про то что нефти осталось на 20 лет и прочее-прочее. Потому что запад ПРОИГРЫВАЕТ в войне за ресурсы. оттогго и начались игры в альтернативную энергетику, которые привели к кладбищам лопастей от ветряков из стеклопластика в той же США.

И никогда не закончится рубилово за нефть и никогда нефть не перестанет быть передовой, пока в США есть такие компании как стандарт оил, девон, шел, ексонмобил и еще куча-куча разных.
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