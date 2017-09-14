Додано: Вів 28 тра, 2024 12:43

Игорь Алексеевич написав: Если у нас нет людей, если у нас не хватает оружия, то как тогда мы будем дальше воевать?

Есть два выхода, набирать за хорошую оплату людей с др. стран или тогда садится за стол переговоров. Иначе не сегодня так завтра мы потеряем ещё больше людей и территорий.

Или у кого то есть др. соображения? Если у нас нет людей, если у нас не хватает оружия, то как тогда мы будем дальше воевать?Есть два выхода, набирать за хорошую оплату людей с др. стран или тогда садится за стол переговоров. Иначе не сегодня так завтра мы потеряем ещё больше людей и территорий.Или у кого то есть др. соображения?

flyman написав: є теорія ігр, яка пояснює коли при яких умовах які переговори можливію. Наразі партнери займають fuzzy position, типу керований хаос з невизначеністю дає більше профіту, тому не можуть визначитися: ми може і хочем домовитися, але не скажем умови, бо якщо скажем навіть, що хочем а не тільки умови, то здобудем менше профіту, тому всі блефують з покерфейсами поки не стане явно ясно що в прикупі "два валєта і вот єто".

Там ще який Неш еквілібріум десь може бути в такій суперпозиції "кота Шредєра" є теорія ігр, яка пояснює коли при яких умовах які переговори можливію. Наразі партнери займають fuzzy position, типу керований хаос з невизначеністю дає більше профіту, тому не можуть визначитися: ми може і хочем домовитися, але не скажем умови, бо якщо скажем навіть, що хочем а не тільки умови, то здобудем менше профіту, тому всі блефують з покерфейсами поки не стане явно ясно що в прикупі "два валєта і вот єто".Там ще який Неш еквілібріум десь може бути в такій суперпозиції "кота Шредєра"

Да никто не собирается дальше воевать.запад сдает старое барахло, которое нужно было утилизировать, выделяя на это деньги. Теперь это назвали - лендлизом\кредитом и прочим.Власть наша хочет больше заработать, пока есть возможность. Поэтому пингвиньи экспидиции по 11млн\грн с икрой и вином.Только гречкосей надеется на перемогу и кордоны 91. А корыстные патриоты - загоняют таких на окоп с лозунгами за родину, за казаков, за детей и против путина. Иначе если путин придет - все, всех баб изнасилуют кадыровцы, а буряты поснимают все-все унитазы.Эта штука интересна, но она не экстраполируется на весь шар.Чтол есть весь шар? Почему никто не рассматривает вариант - что война в УА вытягивает из коллективного запада - РЕСУРСЫ. И это я не только про деньги.Потому как денег можно напечатать, а вот углеводородицу уже нет. Пороху тоже не напечатаешь для снаярдов на принтере, его(компоненты) нужно добыть и переработать.И главное - чтобы иметь преимущество - нужны дешевые рабы для этого. А коллективный запад со своими высокими ЗП - увы, тут проигрывают. Потому что условный немец не будет за миску супа или за 500 евро корячиться на шахте\заводе. А в Индии, Китае, Бразилии и рашке - за милую душу.теперь по кол-ву ископаэмых - ну явно же в рашко-китае их в достаточном количестве на долгий срок. Территория тупо больше. А еще где они рубятся за территорию - Африка, внезапно! Потому как вчерашним бубуинам из племен тоже не нужно много платить. И это давно поняли всякие западные страны, которые в Африке детьми добывают кобальт для Теслы... За 3 копейки в месяц. Погуглите сколько в месяц зарабатывает ребенок на добыче Кобальта для этих ваших модных и екологоически чистых штучек. Поэтому Пригожин и сидел там.... Потому что это дешевый ресурс на территории с бубуинами. Алмазы в Конго\Кеншаса возили самолетами еще во времена СССР.Все это деление ресурсов началось давно. именно под эту пьянку вылезли сказки про глобальное потепление, про истощение недр, про то что нефти осталось на 20 лет и прочее-прочее. Потому что запад ПРОИГРЫВАЕТ в войне за ресурсы. оттогго и начались игры в альтернативную энергетику, которые привели к кладбищам лопастей от ветряков из стеклопластика в той же США.И никогда не закончится рубилово за нефть и никогда нефть не перестанет быть передовой, пока в США есть такие компании как стандарт оил, девон, шел, ексонмобил и еще куча-куча разных.