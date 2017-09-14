Знакомый юрист второй день не выходил на связь. Пропал возле здания суда. Сегодня выяснилось, что он сидит в где-то в тцк. Телефон забрали. То, что сегодня делается не имеет сроков давности. Это настоящие военные преступления относительно гражданского населения
Бетон написав:Знакомый юрист второй день не выходил на связь. Пропал возле здания суда. Сегодня выяснилось, что он сидит в где-то в тцк. Телефон забрали. То, что сегодня делается не имеет сроков давности. Это настоящие военные преступления относительно гражданского населения
А кто у нас сегодня в стране - Берия? Теперь им можно и ночью приезжать в квартиры. Обычно так раньше делали с 3 ночи до 5 утра. А сейчас тоже в такое время будут ездить?
dimo_0n написав:Африке детьми добывают кобальт для Теслы... За 3 копейки
да ладно, в нас тут демократичні цінності і свобода. Віталєн давав відос з дерев"яним самокатом, на "яких голодні африканцькі діти" рубають капусти до $20 вдень, що для України в більшості випадків теж не погана з.п., а тут мріють заманити африканців на 20К в армію, в якій ніразу не опасніше чим на дерев"яному самокаті який сокирою вирубується максимум за три дні служить транспортним засобом 2-3 роки і може перевозити до 700 кг по африканським грунтовим дорогам.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 28 тра, 2024 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Знакомый юрист второй день не выходил на связь. Пропал возле здания суда. Сегодня выяснилось, что он сидит в где-то в тцк. Телефон забрали. То, что сегодня делается не имеет сроков давности. Это настоящие военные преступления относительно гражданского населения
А кто у нас сегодня в стране - Берия? Теперь им можно и ночью приезжать в квартиры. Обычно так раньше делали с 3 ночи до 5 утра. А сейчас тоже в такое время будут ездить?
Значит скоро увидим плакаты - сообщи нам, кто рядом с тобой живёт и получишь 1кг. гречки. И зачем тогда нужен будет Резерв+(( Раньше у нас в городе гуманитарку давали на каждом углу. Сейчас тишина. Складируют для для людей - стук...стук...?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 28 тра, 2024 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Знакомый юрист второй день не выходил на связь. Пропал возле здания суда. Сегодня выяснилось, что он сидит в где-то в тцк. Телефон забрали. То, что сегодня делается не имеет сроков давности. Это настоящие военные преступления относительно гражданского населения