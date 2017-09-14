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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 839083918392839383948395>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знакомый юрист второй день не выходил на связь. Пропал возле здания суда. Сегодня выяснилось, что он сидит в где-то в тцк. Телефон забрали.
То, что сегодня делается не имеет сроков давности. Это настоящие военные преступления относительно гражданского населения
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:01

  Бетон написав:Знакомый юрист второй день не выходил на связь. Пропал возле здания суда. Сегодня выяснилось, что он сидит в где-то в тцк. Телефон забрали.
То, что сегодня делается не имеет сроков давности. Это настоящие военные преступления относительно гражданского населения
А кто у нас сегодня в стране - Берия? Теперь им можно и ночью приезжать в квартиры. Обычно так раньше делали с 3 ночи до 5 утра. А сейчас тоже в такое время будут ездить?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  dimo_0n написав:Африке детьми добывают кобальт для Теслы... За 3 копейки

да ладно, в нас тут демократичні цінності і свобода.
Віталєн давав відос з дерев"яним самокатом, на "яких голодні африканцькі діти" рубають капусти до $20 вдень, що для України в більшості випадків теж не погана з.п., а тут мріють заманити африканців на 20К в армію, в якій ніразу не опасніше чим на дерев"яному самокаті який сокирою вирубується максимум за три дні служить транспортним засобом 2-3 роки і може перевозити до 700 кг по африканським грунтовим дорогам.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 28 тра, 2024 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:04

  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:Знакомый юрист второй день не выходил на связь. Пропал возле здания суда. Сегодня выяснилось, что он сидит в где-то в тцк. Телефон забрали.
То, что сегодня делается не имеет сроков давности. Это настоящие военные преступления относительно гражданского населения
А кто у нас сегодня в стране - Берия? Теперь им можно и ночью приезжать в квартиры. Обычно так раньше делали с 3 ночи до 5 утра. А сейчас тоже в такое время будут ездить?

Сейчас у власти внуки НКВД шников
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Сейчас у власти внуки НКВД шников
Значит скоро увидим плакаты - сообщи нам, кто рядом с тобой живёт и получишь 1кг. гречки. И зачем тогда нужен будет Резерв+((
Раньше у нас в городе гуманитарку давали на каждом углу. Сейчас тишина. Складируют для для людей - стук...стук...? :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 28 тра, 2024 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:10

  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:Сейчас у власти внуки НКВД шников
Значит скоро увидим плакаты - сообщи нам, кто рядом с тобой живёт и получишь 1кг. гречки. И зачем тогда нужен будет Резерв+((

Самое опасное сегодня в переходе это не волки и не медведи, а попасть на украинские села. Местные сразу стучат пограничникам
Поэтому люди идут лесами по 40 километров по безлюдным местам
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Самое опасное сегодня в переходе это не волки и не медведи, а попасть на украинские села. Местные сразу стучат пограничникам
Им уже сделали план, а иначе вывезут всё село под Харьков.((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:19

  Бетон написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:Сейчас у власти внуки НКВД шников
Значит скоро увидим плакаты - сообщи нам, кто рядом с тобой живёт и получишь 1кг. гречки. И зачем тогда нужен будет Резерв+((

Самое опасное сегодня в переходе это не волки и не медведи, а попасть на украинские села. Местные сразу стучат пограничникам
Поэтому люди идут лесами по 40 километров по безлюдным местам


Когда будете идти, не забудьте «кабанчика» (консерву). Я вам предлагал подходящего.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:20

  Бетон написав:Знакомый юрист второй день не выходил на связь. Пропал возле здания суда. Сегодня выяснилось, что он сидит в где-то в тцк. Телефон забрали.
То, что сегодня делается не имеет сроков давности. Это настоящие военные преступления относительно гражданского населения

Настоящий десантник
https://t.me/hyevuy_dnepr/71062
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:рубають капусти до $20 вдень,

тут недавно был пруф по новостям, как в Индии тетки-швеи бунтавали, что они шьют шмотки всяким луивитонам за 130 баксов\мес
https://www.industriall-union.org/ru/in ... a-zarplaty

130 даже в нынешних ценах - 5К грн. Представь масштаб. не зря дедушка Арно - в ТОПе форбса ))

А тут все мечтают про демократию и справедливость во всем мире. Даже флер с очками за 300 евро, которые склеил гдето на фабрике недоедающий раб.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Вів 28 тра, 2024 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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