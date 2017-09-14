Игорь Алексеевич написав:

vitaliiangel написав: Поскольку проглотить новые территории на рф ресурсов нет, пойдут путём разрушения инфраструктуры. Поскольку проглотить новые территории на рф ресурсов нет, пойдут путём разрушения инфраструктуры.

Не знаю есть у них ресурсы или нет, про это нам говорят с 2014года. А они со своими ресурсами или отморозками вагнеравцами заняли пол Донбасса и часть Запорожск., Херсонск., Николаевск. и Харьк. обл. И ладно в 22г. нам втирали про их ресурсы, но достаточно посмотреть на недавние события в Харьк. обл., что опять ресурсы?. Или бахкают и города превращают в пепел - этого мало?Какие переговоры? - пусть ЗЕ и его команда решает. Их мы для этого и содержим. Их по областям дормоедов власти млн. чел.А то мы тратим млн. грн. на всякую херню, так за эти деньги надо строить дома в безопасных регионах, что бы когда вывозим сейчас людей из той же Харьк. области, то поселяем не в бараки и обтертые общаги, а сразу везём в безопасные области в благоустр. жильё.