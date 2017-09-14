Значит скоро увидим плакаты - сообщи нам, кто рядом с тобой живёт и получишь 1кг. гречки. И зачем тогда нужен будет Резерв+(( Раньше у нас в городе гуманитарку давали на каждом углу. Сейчас тишина. Складируют для для людей - стук...стук...?
з язика зняли. Якраз пробував спрогнозувати коли вже додумаються до акцій типу "здай сусіда-ухилянта і отримай знижку на комуналку на 3 місяці". Зараз почнуться крики "зрада, провокація" а потім як завжди через пару місяців нормалізують і таке явище
vitaliiangel написав:Поскольку проглотить новые территории на рф ресурсов нет, пойдут путём разрушения инфраструктуры.
Не знаю есть у них ресурсы или нет, про это нам говорят с 2014года. А они со своими ресурсами или отморозками вагнеравцами заняли пол Донбасса и часть Запорожск., Херсонск., Николаевск. и Харьк. обл. И ладно в 22г. нам втирали про их ресурсы, но достаточно посмотреть на недавние события в Харьк. обл., что опять ресурсы?. Или бахкают и города превращают в пепел - этого мало? Какие переговоры? - пусть ЗЕ и его команда решает. Их мы для этого и содержим. Их по областям дормоедов власти млн. чел. А то мы тратим млн. грн. на всякую херню, так за эти деньги надо строить дома в безопасных регионах, что бы когда вывозим сейчас людей из той же Харьк. области, то поселяем не в бараки и обтертые общаги, а сразу везём в безопасные области в благоустр. жильё.
У немцев в 1942 ресурсов на всю европу хватило и нам перепало. Так что возможность прямой оккупации я бы не отбрасывал.
Бетон написав:Знакомый юрист второй день не выходил на связь. Пропал возле здания суда. Сегодня выяснилось, что он сидит в где-то в тцк. Телефон забрали. То, что сегодня делается не имеет сроков давности. Это настоящие военные преступления относительно гражданского населения
В нашем ленинском районе бусик и на вторчермете на ДЭВЗе потом найти могут Без пиксельнутых тел Проезжал вчера мимо Жовтневого ТЦК и под..охуел от баррикад бетонных блоков вокруг этого царского домика Они наверно штурм танкового батальона решили отбивать там, или бригады быков с качалки в Цунами А на Цунами в 10метрах - звездец выставка последних достижений западной и восточной автопромышленности Даже нулячий LX600 в жутком тюнинге от японского Брабуса-Хаманна с патриотическими номерами 1488 был.
Игорь Алексеевич написав:Если у нас нет людей, если у нас не хватает оружия, то как тогда мы будем дальше воевать? Есть два выхода, набирать за хорошую оплату людей с др. стран или тогда садится за стол переговоров. Иначе не сегодня так завтра мы потеряем ещё больше людей и территорий. Или у кого то есть др. соображения?
Зараз по ситуації видно, що військова машина рфії розкочегарилась на повну і далі тільки нарощує обороти. У нас же про військові рейки економіки ніхто навіть не думає, а "партнери" зі зброєю як допомагали крапельно, так і продовжують з тенденціями до погіршення.
То ж наші перспективи зрозумілі: - РПВ вже і зберегти країну в тих кордонах, які склались в результаті потужної Зе діяльності; - РПВ восени-взимку, коли москалі доб'ють нам енергетику і повернуть країну в ХІХ століття (втратимо ще пару десятків сіл/містечок, тисячі додаткових життів); - незважаючи ні на що воювати до останнього діда, до останнього клаптика української землі, як Петлюра і Шухевич з таким же результатом.
Чи ні, чи хтось ще має надію на якісь чудо-контрнаступи, каву в Криму...?