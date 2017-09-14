RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 83918392839383948395>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:23

  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:Сейчас у власти внуки НКВД шников
Значит скоро увидим плакаты - сообщи нам, кто рядом с тобой живёт и получишь 1кг. гречки. И зачем тогда нужен будет Резерв+((
Раньше у нас в городе гуманитарку давали на каждом углу. Сейчас тишина. Складируют для для людей - стук...стук...? :roll:


з язика зняли.
Якраз пробував спрогнозувати коли вже додумаються до акцій типу "здай сусіда-ухилянта і отримай знижку на комуналку на 3 місяці".
Зараз почнуться крики "зрада, провокація" а потім як завжди через пару місяців нормалізують і таке явище
Letusrock
 
Повідомлень: 1421
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:24

  ЛАД написав:В 45 в Союзе с экономикой было значительно хуже, чем в сегодняшней РФ и ничего, справились с "налаживанием" по всей Вост. Европе и оккупационной зоны в Германии.
тогда работали за талоны на еду и сбежать было некуда/невозможно. На рф пока ещё платят деньгами и двери открыты.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23496
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:25

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:Поскольку проглотить новые территории на рф ресурсов нет, пойдут путём разрушения инфраструктуры.
Не знаю есть у них ресурсы или нет, про это нам говорят с 2014года. А они со своими ресурсами или отморозками вагнеравцами заняли пол Донбасса и часть Запорожск., Херсонск., Николаевск. и Харьк. обл. И ладно в 22г. нам втирали про их ресурсы, но достаточно посмотреть на недавние события в Харьк. обл., что опять ресурсы?. Или бахкают и города превращают в пепел - этого мало?
Какие переговоры? - пусть ЗЕ и его команда решает. Их мы для этого и содержим. Их по областям дормоедов власти млн. чел.
А то мы тратим млн. грн. на всякую херню, так за эти деньги надо строить дома в безопасных регионах, что бы когда вывозим сейчас людей из той же Харьк. области, то поселяем не в бараки и обтертые общаги, а сразу везём в безопасные области в благоустр. жильё.

У немцев в 1942 ресурсов на всю европу хватило и нам перепало. Так что возможность прямой оккупации я бы не отбрасывал.
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 247
З нами з: 13.10.08
Подякував: 442 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:29

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Знакомый юрист второй день не выходил на связь. Пропал возле здания суда. Сегодня выяснилось, что он сидит в где-то в тцк. Телефон забрали.
То, что сегодня делается не имеет сроков давности. Это настоящие военные преступления относительно гражданского населения

Настоящий десантник
https://t.me/hyevuy_dnepr/71062

В нашем ленинском районе бусик и на вторчермете на ДЭВЗе потом найти могут
Без пиксельнутых тел
Проезжал вчера мимо Жовтневого ТЦК и под..охуел от баррикад бетонных блоков вокруг этого царского домика
Они наверно штурм танкового батальона решили отбивать там, или бригады быков с качалки в Цунами
А на Цунами в 10метрах - звездец выставка последних достижений западной и восточной автопромышленности
Даже нулячий LX600 в жутком тюнинге от японского Брабуса-Хаманна с патриотическими номерами 1488 был.
барабашов
 
Повідомлень: 4083
З нами з: 16.06.15
Подякував: 275 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:31

  Игорь Алексеевич написав:Если у нас нет людей, если у нас не хватает оружия, то как тогда мы будем дальше воевать?
Есть два выхода, набирать за хорошую оплату людей с др. стран или тогда садится за стол переговоров. Иначе не сегодня так завтра мы потеряем ещё больше людей и территорий.
Или у кого то есть др. соображения?


Зараз по ситуації видно, що військова машина рфії розкочегарилась на повну і далі тільки нарощує обороти. У нас же про військові рейки економіки ніхто навіть не думає, а "партнери" зі зброєю як допомагали крапельно, так і продовжують з тенденціями до погіршення.

То ж наші перспективи зрозумілі:
- РПВ вже і зберегти країну в тих кордонах, які склались в результаті потужної Зе діяльності;
- РПВ восени-взимку, коли москалі доб'ють нам енергетику і повернуть країну в ХІХ століття (втратимо ще пару десятків сіл/містечок, тисячі додаткових життів);
- незважаючи ні на що воювати до останнього діда, до останнього клаптика української землі, як Петлюра і Шухевич з таким же результатом.

Чи ні, чи хтось ще має надію на якісь чудо-контрнаступи, каву в Криму...?
Schmit
 
Повідомлень: 4380
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Чи ні, чи хтось ще має надію на якісь чудо-контрнаступи, каву в Криму..
Каву в Крыму я уверен на 100%. Но из кино в Ютубе.((
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8028
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:36

Терорист путін буде аплодувати стоячи, якщо Байден не приїде на Саміт миру, — Зеленський

«США підтримують проведення конференції, але незрозуміло на якому рівні. Відсутність президента Америки – це не дуже сильне рішення», — зазначив Президент.
Xenon
 
Повідомлень: 4591
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:38

  Xenon написав:
Терорист путін буде аплодувати стоячи, якщо Байден не приїде на Саміт миру, — Зеленський

«США підтримують проведення конференції, але незрозуміло на якому рівні. Відсутність президента Америки – це не дуже сильне рішення», — зазначив Президент.
Он уже по состоянию здоровья не сможет приехать. В Америке молятся, что бы дожил до выборов. Для мира не хватало только печальных новостей из США. :roll:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8028
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Чи ні, чи хтось ще має надію на якісь чудо-контрнаступи, каву в Криму...?

Чому ні? Частина УА вже може та їзде туди, та п'є ту саму каву.
Тільки є нюанс - розрахунок у фублях :D
dimo_0n
 
Повідомлень: 403
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  dimo_0n написав:Чому ні? Частина УА вже може та їзде туди, та п'є ту саму каву.
Тільки є нюанс - розрахунок у фублях
Там берут любую валюту, правда кофе индийский - растворимый))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8028
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 83918392839383948395>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 41349
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 201854
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 657164
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3172)
28.05.2024 13:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.