Додано: Вів 28 тра, 2024 13:54

Andrey2512 написав: vitaliiangel написав: Где проффит, З Где проффит, З перераспределение рынка энергоносителей перераспределение рынка энергоносителей

Я бы сказал иначе - вероятное упрочнение положения Газпрома на рынке в результате войны с Украиной за счет отжатия очень высоко-прибыльных активов и перекрытия войной всякой возможности для строительства конкурентных газопроводов со стороны Туркмении в Европу. Да, с газом в Европу не совсем срослось у Газпрома, мягко говоря, зато отжатая ядерная энергетика это шанс полностью покрыть неудачи с северными потоками 1 и 2. Ради одной ЗАЭС только стоило развязать такую войну с такими жертвами и разрушениями. Кстати, Энергодар то совсем не пострадал в отличии от Мариуполя, к примеру. А ведь это не случайность - это прямое подтверждение истинной цели росии в войне. Металлургия Газпрому не интересна из-за невозможности иметь на рынке монопольное положение, к которому всегда стремится Газпром, поэтому металлургические заводы в Украине при захвате территорий совсем не жалели.Да, возможно положение Газпрома на рынке сначала ухудшилось из-за санкций в связи с войной, а ранее с отжатием Крыма. Но эти санкционные потери крым явно восполняет за счет расширения планов захвата новых территорий. Ведь вспомним хронологию: сначала отжали Крым с зеленой энергетикой и морскими нефтедобывающими скважинами. Но в связи с этим появились проблемы с транспортными путями, пресной водой, электричеством. Пытались их решить за счет строительства моста крымского, заводов по опреснению воды - оказалось, что дорого и неэффективно в рыночных условиях. Решить проблему решили за счет захвата Донецкой и Луганской областей теми же кгбистскими методами, которыми захватили Крым. Но проблема в войне всегда одна - это невозможность заранее подсчитать ее прибыльность, невозможность заранее подсчитать размеры своих будущих потерь, неизбежные ошибки в планировании военных операций. А военные операции это очень дорогие проекты, финансировать которые трудно даже такому монополисту как Газпром, особенно когда его обвинять начинают в тех вещах, которые обычные люди называют терроризмом или попыткой разжигания третьей мировой войны. Далее для восполнения затрат в связи с неудачно начавшейся войной, которую патрушев точно хотел завершить в течении недели-месяца, пришлось расширить доходную часть бюджета Газпрома за счет захвата ЗАЭС. Захватить захватили, но война внесла коррективы - система водяного охлаждения станции была нарушена в связи с подрывом Каховской ГЭС и обмеления водохранилища. Снова затраты, которые планируют компенсировать за счет захвата новых территорий и грабежей на них. В планы захвата включили уже Запорожскую и Херсонскую области полностью, но этого уже недостаточно - интересных активов для Газпрома немного в них. И вскоре речь уже пошла о захвате Харьковской и Сумской области.Из вышеизложенного следует, что захваты украинских территорий будут продолжаться пока затраты на осуществление этих захватов не станут превышать приведенную к какому-то моменту стоимость доходов от полученных территорий. Подсчитывать это будут менеджеры Газпрома. Поэтому возможны ошибки в ту или иную сторону, особенно если учесть сложность подсчитать доходную часть от полученных территорий когда Украина сделает все, чтобы их обесценить, как это было сделано с Крымом в свое время, хотя и не сразу.