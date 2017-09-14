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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8392839383948395>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:45

пиарят рекрутинговые центры альтернативу тцк
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 тра, 2024 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:49

  барабашов написав:
Проезжал вчера мимо Жовтневого ТЦК и под..охуел от баррикад бетонных блоков вокруг этого царского домика
Они наверно штурм танкового батальона решили отбивать там,

Та не, то от желающих прорваться без очереди на ВЛК
  барабашов написав: с патриотическими номерами 1488 был.

А шо это такое?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:54

  Andrey2512 написав:
  vitaliiangel написав:Где проффит, З
перераспределение рынка энергоносителей

Я бы сказал иначе - вероятное упрочнение положения Газпрома на рынке в результате войны с Украиной за счет отжатия очень высоко-прибыльных активов и перекрытия войной всякой возможности для строительства конкурентных газопроводов со стороны Туркмении в Европу. Да, с газом в Европу не совсем срослось у Газпрома, мягко говоря, зато отжатая ядерная энергетика это шанс полностью покрыть неудачи с северными потоками 1 и 2. Ради одной ЗАЭС только стоило развязать такую войну с такими жертвами и разрушениями. Кстати, Энергодар то совсем не пострадал в отличии от Мариуполя, к примеру. А ведь это не случайность - это прямое подтверждение истинной цели росии в войне. Металлургия Газпрому не интересна из-за невозможности иметь на рынке монопольное положение, к которому всегда стремится Газпром, поэтому металлургические заводы в Украине при захвате территорий совсем не жалели.

Да, возможно положение Газпрома на рынке сначала ухудшилось из-за санкций в связи с войной, а ранее с отжатием Крыма. Но эти санкционные потери крым явно восполняет за счет расширения планов захвата новых территорий. Ведь вспомним хронологию: сначала отжали Крым с зеленой энергетикой и морскими нефтедобывающими скважинами. Но в связи с этим появились проблемы с транспортными путями, пресной водой, электричеством. Пытались их решить за счет строительства моста крымского, заводов по опреснению воды - оказалось, что дорого и неэффективно в рыночных условиях. Решить проблему решили за счет захвата Донецкой и Луганской областей теми же кгбистскими методами, которыми захватили Крым. Но проблема в войне всегда одна - это невозможность заранее подсчитать ее прибыльность, невозможность заранее подсчитать размеры своих будущих потерь, неизбежные ошибки в планировании военных операций. А военные операции это очень дорогие проекты, финансировать которые трудно даже такому монополисту как Газпром, особенно когда его обвинять начинают в тех вещах, которые обычные люди называют терроризмом или попыткой разжигания третьей мировой войны. Далее для восполнения затрат в связи с неудачно начавшейся войной, которую патрушев точно хотел завершить в течении недели-месяца, пришлось расширить доходную часть бюджета Газпрома за счет захвата ЗАЭС. Захватить захватили, но война внесла коррективы - система водяного охлаждения станции была нарушена в связи с подрывом Каховской ГЭС и обмеления водохранилища. Снова затраты, которые планируют компенсировать за счет захвата новых территорий и грабежей на них. В планы захвата включили уже Запорожскую и Херсонскую области полностью, но этого уже недостаточно - интересных активов для Газпрома немного в них. И вскоре речь уже пошла о захвате Харьковской и Сумской области.

Из вышеизложенного следует, что захваты украинских территорий будут продолжаться пока затраты на осуществление этих захватов не станут превышать приведенную к какому-то моменту стоимость доходов от полученных территорий. Подсчитывать это будут менеджеры Газпрома. Поэтому возможны ошибки в ту или иную сторону, особенно если учесть сложность подсчитать доходную часть от полученных территорий когда Украина сделает все, чтобы их обесценить, как это было сделано с Крымом в свое время, хотя и не сразу.

Также вторичным выводом из сказанного может быть следующий: увеличить затраты для Газпрома на войну можно путем нанесения ему любого ущерба на территории росии. А это имеет двойную выгоду для Украины - разбитые пусковые ракетные установки не нанесут очередных ударов по Украине и сократят наши убытки от войны.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:57

  Игорь Алексеевич написав:
  dimo_0n написав:Чому ні? Частина УА вже може та їзде туди, та п'є ту саму каву.
Тільки є нюанс - розрахунок у фублях
Там берут любую валюту, правда кофе индийский - растворимый))

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kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:02

  Игорь Алексеевич написав:
  dimo_0n написав:Чому ні? Частина УА вже може та їзде туди, та п'є ту саму каву.
Тільки є нюанс - розрахунок у фублях
Там берут любую валюту, правда кофе индийский - растворимый))

Благодаря покупке такой банки (вспомнил какой он вкусный был в совке и решил попробовать) овна , я бросил пить кофе , вот совсем не тянет.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kyk написав:Часто буваєте?
Да каждый день - в Ютубе))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:13

Швеція поставила на паузу план передачі Україні JAS-39 Gripen, які могли стати першими західними бойовими літаками у складі українських повітряних сил, - BBC цитують міністра оборони Швеції Пола Йонсона, який повідомив про це виданню Omni.

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ось побачете. Буде пряма окупація з відкриттям кордонів. Всі хто не захоче жити під москалями поїдуть, а під окупаційній адміністрацією не буде місця для парковки. Сплошні крузаки бувших силовиків.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:23

  Xenon написав:
Швеція поставила на паузу план передачі Україні JAS-39 Gripen, які могли стати першими західними бойовими літаками у складі українських повітряних сил, - BBC цитують міністра оборони Швеції Пола Йонсона, який повідомив про це виданню Omni.

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То, что может летать и защищать небо над Украиной, то пока в сторону. Значит всем по барабану разрушение домом и гибель мирного населения. Пока только у всех бизнес на войне и главное после войны. Потом будем не успевать читать сообщения кто хочет у нас что то строить и вкладывать в Украину денег. Но, нам расскажут сказки при империю иностранного бизнеса и что они нас хотят превратить в рабов. Надо давать дорогу своим олигархам, которые сдерут с людей последнее. И будут по ТВ, на предприятиях и на лавочках - бурные аплодисменты с криками - хрен вам наша земля...Слава Ренату и им подобным, которые в трудное время были с народом в единой упряжке. :P
Поэтому сегодня война - деньги в будущем для бизнеса и борьба уже сегодня что и кому будет принадлежать в будущем. А мы будем слушать сказки и опладушки одним и другим в рваных носках.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 28 тра, 2024 14:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Mimohod написав:Ось побачете. Буде пряма окупація з відкриттям кордонів. Всі хто не захоче жити під москалями поїдуть, а під окупаційній адміністрацією не буде місця для парковки. Сплошні крузаки бувших силовиків.

З кукурузерами ясно.
А ось що будуть робити броньованний чоловык флер та мозгонюх холява? Зогоняти свіжих на окопи, але вже під Польскій кордон? )))
  Игорь Алексеевич написав:Поэтому сегодня война - деньги в будущем для бизнеса и борьба уже сегодня что и кому будет принадлежать в будущем. А мы будем слушать сказки и опладушки одним и другим в рваных носках.

Так не только сегодня. Война - это всегда перераспределение потоков денег. Под разными соусами патриотизма, за светлое будущее, за детей, за родину ну и далее по вкусу
Востаннє редагувалось dimo_0n в Вів 28 тра, 2024 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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