budivelnik написав:........ Точно так само ЛАД Він дійсно не розуміє , що прості роздуми на тему- Пуйло щось захищає.. - приводять до бомб по його рідному Харкову.
Вы не могли бы привести цитату, где я такое писал?
Але дуже часто ви льєте воду на млин агресора...тим свідомо чи не свідомо стаєте поплічниками агресора.
Это вы о своих утверждениях, что в путинской агрессии виноваты харьковчане и вообще русскоязычные "любители Пушкина и Чайковского"? А в гитлеровской агрессии были виноваты "любители Гёте и Бетховена" во всём мире? И заодно евреи сами виноваты, что Гитлер занялся их уничтожением? В чём виноваты придумайте сами, у вас это хорошо получается.
Так в 1937 -Вас би розстріляли (обох) не дивлячись на попередні заслуги.
Вообще-то, в 37 вас могли бы расстрелять с тем же успехом. А, может, и с бОльшим, если бы вы были каким-нибудь "хозяйчиком" - мелким куркульчиком. С другой стороны, с вашими подходами и психологией легко представляю себе вас в роли людей, обыскивающих дома односельчан в поисках спрятанного хлеба и его изъятии.
И ещё. Вы позавчера писали, что чем больше будет в Украине богатых людей, тем больше будет людей, защищающих Украину. Пока что этого не замечаю - защищает Украину относительно небогатый Успих, а вы, "входящий в верхние 5%", вместе с сыновьями предпочитаете "экономический фронт" в глубоком тылу. Или к "верхним 5%" необходимость защищать родину с оружием в руках не относится? Я могу понять, что вас пока не призвали, но вы же доказываете, что и не должны призвать, исходя из "высших интересов"? Как-то не клеится.
P.s. А Милей... Подождём, посмотрим на его результаты. Ждать, правда, долго придётся. Речь не об одном годе. И не знаком с экономической политикой Аргентины за минувшие 100 лет, но о социализме там не слышал.
ЛАД написав:Вы позавчера писали, что чем больше будет в Украине богатых людей, тем больше будет людей, защищающих Украину. Пока что этого не замечаю - защищает Украину относительно небогатый Успих, а вы, "входящий в верхние 5%", вместе с сыновьями предпочитаете "экономический фронт" в глубоком тылу. Или к "верхним 5%" необходимость защищать родину с оружием в руках не относится? Я могу понять, что вас пока не призвали, но вы же доказываете, что и не должны призвать, исходя из "высших интересов"? Как-то не клеится.
Конечно не клеится! Не один феодал не пойдет с лопатой на другого феодала, у которого есть своя армия рабов. А рассказывают это такие как Будивельник потому, что если вдруг границы падут, то сюда придет другой будівельнік, который сейчас будивельник в Мацкве и заберет весь бізнес... Также как и АТБ и Сильпо раздеребанят хозяева Магнита и Пятерочки. Ринату придется проститься с ДТЕК, отдав его Газпрому. Ведь Ринату не удалось добазариться с Медведчуком про Азовсталь, пока там непонятно нахрена сидели до последнего Азовцы в уже окупированном Мариуполе.....
Ну и далее по списку.
А что же у Зе и КО? Какие активы у них? А им нужно успеть хапнуть по максимум с помощей, потому что активов им так же не светит. А вот хапнутое - можно со свременем легализовать и жить внукам...
Поэтому ВСЕ эти 5% не готовы отдать свои бизнесы и будут делать ВСЕ до последнего раба, чтоб этого не случилось.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Вів 28 тра, 2024 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Недостаток солдат в ВСУ может решить судьбу Киева в войне даже при наличии помощи Запада, — NBC
"В начале конфликта добровольцы становились в очередь, теперь этот пыл угас и нехватка людей сейчас является проблемой, которая может определить судьбу Украины, даже если она сможет сохранить западную поддержку", — говорится в материале.
Издание также пишет, что Украине срочно нужны новые солдаты, но некоторые мужчины «отчаянно не хотят воевать»
Недостаток солдат в ВСУ может решить судьбу Киева в войне даже при наличии помощи Запада, — NBC
"В начале конфликта добровольцы становились в очередь, теперь этот пыл угас и нехватка людей сейчас является проблемой, которая может определить судьбу Украины, даже если она сможет сохранить западную поддержку", — говорится в материале.
Издание также пишет, что Украине срочно нужны новые солдаты, но некоторые мужчины «отчаянно не хотят воевать»
ЛАД написав:вы, "входящий в верхние 5%", вместе с сыновьями предпочитаете "экономический фронт" в глубоком тылу. Или к "верхним 5%" необходимость защищать родину с оружием в руках не относится? Я могу понять, что вас пока не призвали, но вы же доказываете, что и не должны призвать,
На відміну від вас-я не співаю оду совку типу в 1945 році підняв східну європу.... Я просто працюю. І за 2 роки зробив багато Перше - в МОЄМУ бізнесі, який генерує 50000 грн/місяць податків+ донати - з категорії мужчина 25-60 років - тільки одна людина- Я. Позавчора спеціально провів тест , пройшов 12 км..йшов 3 години , останніх півтора - ледве не вмер. На підставі ДВОХ параметрів Генерація податків без використання мобілізаційно годних і Фізичний стан - я правильно роблю що працюю на економічному фронті? Чи мені треба зупинити бізнес , залишити Державу без +50000, мешканців Львова без +600000 грнн/місяць товарів/послуг- щоб ЗСУ отримала напівдохлика за 20000 грн/місяць..
Тільки давай без демагогії.
По відповіді й подивимось -чи варто для совку по освіті витрачати час на відповідь
dimo_0n написав:Поэтому ВСЕ эти 5% не готовы отдать свои бизнесы и будут делать ВСЕ до последнего раба, чтоб этого не случилось.
Можна два уточнення 1 А чому я комусь повинен щось віддавати? 2 А чим моя праця по 250-280 годин/місяць на протязі 30 років, практично без вихідних( за цей час 4*15 днів був у відпустці+ ще десь разів 20 було що не був на роботі довше ніж 72 години підряд( це включно з часом коли хворів) - відрізняється від праці тих хто сьогодні на фронті?