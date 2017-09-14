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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83938394839583968397 ... 8399>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:28

  budivelnik написав:........
Точно так само ЛАД
Він дійсно не розуміє , що прості роздуми на тему- Пуйло щось захищає.. - приводять до бомб по його рідному Харкову.

Вы не могли бы привести цитату, где я такое писал?

Але дуже часто ви льєте воду на млин агресора...тим свідомо чи не свідомо стаєте поплічниками агресора.

Это вы о своих утверждениях, что в путинской агрессии виноваты харьковчане и вообще русскоязычные "любители Пушкина и Чайковского"?
А в гитлеровской агрессии были виноваты "любители Гёте и Бетховена" во всём мире?
И заодно евреи сами виноваты, что Гитлер занялся их уничтожением? В чём виноваты придумайте сами, у вас это хорошо получается.

Так в 1937 -Вас би розстріляли (обох) не дивлячись на попередні заслуги.

Вообще-то, в 37 вас могли бы расстрелять с тем же успехом.
А, может, и с бОльшим, если бы вы были каким-нибудь "хозяйчиком" - мелким куркульчиком.
С другой стороны, с вашими подходами и психологией легко представляю себе вас в роли людей, обыскивающих дома односельчан в поисках спрятанного хлеба и его изъятии.

И ещё.
Вы позавчера писали, что чем больше будет в Украине богатых людей, тем больше будет людей, защищающих Украину. Пока что этого не замечаю - защищает Украину относительно небогатый Успих, а вы, "входящий в верхние 5%", вместе с сыновьями предпочитаете "экономический фронт" в глубоком тылу.
Или к "верхним 5%" необходимость защищать родину с оружием в руках не относится?
Я могу понять, что вас пока не призвали, но вы же доказываете, что и не должны призвать, исходя из "высших интересов"?
Как-то не клеится.

P.s. А Милей... Подождём, посмотрим на его результаты. Ждать, правда, долго придётся. Речь не об одном годе. И не знаком с экономической политикой Аргентины за минувшие 100 лет, но о социализме там не слышал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы позавчера писали, что чем больше будет в Украине богатых людей, тем больше будет людей, защищающих Украину. Пока что этого не замечаю - защищает Украину относительно небогатый Успих, а вы, "входящий в верхние 5%", вместе с сыновьями предпочитаете "экономический фронт" в глубоком тылу.
Или к "верхним 5%" необходимость защищать родину с оружием в руках не относится?
Я могу понять, что вас пока не призвали, но вы же доказываете, что и не должны призвать, исходя из "высших интересов"?
Как-то не клеится.

Конечно не клеится! Не один феодал не пойдет с лопатой на другого феодала, у которого есть своя армия рабов.
А рассказывают это такие как Будивельник потому, что если вдруг границы падут, то сюда придет другой будівельнік, который сейчас будивельник в Мацкве и заберет весь бізнес...
Также как и АТБ и Сильпо раздеребанят хозяева Магнита и Пятерочки.
Ринату придется проститься с ДТЕК, отдав его Газпрому. Ведь Ринату не удалось добазариться с Медведчуком про Азовсталь, пока там непонятно нахрена сидели до последнего Азовцы в уже окупированном Мариуполе.....

Ну и далее по списку.

А что же у Зе и КО? Какие активы у них? А им нужно успеть хапнуть по максимум с помощей, потому что активов им так же не светит. А вот хапнутое - можно со свременем легализовать и жить внукам...

Поэтому ВСЕ эти 5% не готовы отдать свои бизнесы и будут делать ВСЕ до последнего раба, чтоб этого не случилось.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Вів 28 тра, 2024 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:39

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:В 45 в Союзе с экономикой было значительно хуже, чем в сегодняшней РФ и ничего, справились с "налаживанием" по всей Вост. Европе и оккупационной зоны в Германии.
тогда работали за талоны на еду и сбежать было некуда/невозможно. На рф пока ещё платят деньгами и двери открыты.

Вы не поняли.
Я о том, что "наладить" можно без "дотаций из федерального бюджета", местными силами и средствами под "контролем" оккупационной армии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:42

Недостаток солдат в ВСУ может решить судьбу Киева в войне даже при наличии помощи Запада, — NBC

"В начале конфликта добровольцы становились в очередь, теперь этот пыл угас и нехватка людей сейчас является проблемой, которая может определить судьбу Украины, даже если она сможет сохранить западную поддержку", — говорится в материале.

Издание также пишет, что Украине срочно нужны новые солдаты, но некоторые мужчины «отчаянно не хотят воевать»

https://www.nbcnews.com/news/world/ukra ... rcna152121
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:49

  dimo_0n написав:............
Конечно не клеится! Не один феодал не пойдет с лопатой на другого феодала, у которого есть своя армия рабов.
.......

Ну, именно феодалы как раз воевали сами. И не лопатами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:52

  Xenon написав:
Недостаток солдат в ВСУ может решить судьбу Киева в войне даже при наличии помощи Запада, — NBC

"В начале конфликта добровольцы становились в очередь, теперь этот пыл угас и нехватка людей сейчас является проблемой, которая может определить судьбу Украины, даже если она сможет сохранить западную поддержку", — говорится в материале.

Издание также пишет, что Украине срочно нужны новые солдаты, но некоторые мужчины «отчаянно не хотят воевать»

https://www.nbcnews.com/news/world/ukra ... rcna152121

а если солдаты закончатся? начнется война роботов?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ну, именно феодалы как раз воевали сами. И не лопатами.
Так и сейчас воюют. Но не все и не массово.
Сейчас в почете за евроценности говорить из Штутгарта, получая пособие от мамы, которая по ТВ стучит с СБУ каждому в двери.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:55

  ЛАД написав:вы, "входящий в верхние 5%", вместе с сыновьями предпочитаете "экономический фронт" в глубоком тылу.
Или к "верхним 5%" необходимость защищать родину с оружием в руках не относится?
Я могу понять, что вас пока не призвали, но вы же доказываете, что и не должны призвать,
На відміну від вас-я не співаю оду совку типу
в 1945 році підняв східну європу....
Я просто працюю.
І за 2 роки зробив багато
Перше - в МОЄМУ бізнесі, який генерує 50000 грн/місяць податків+ донати - з категорії мужчина 25-60 років - тільки одна людина- Я.
Позавчора спеціально провів тест , пройшов 12 км..йшов 3 години , останніх півтора - ледве не вмер.
На підставі ДВОХ параметрів
Генерація податків без використання мобілізаційно годних
і Фізичний стан - я правильно роблю що працюю на економічному фронті?
Чи мені треба зупинити бізнес , залишити Державу без +50000, мешканців Львова без +600000 грнн/місяць товарів/послуг- щоб ЗСУ отримала напівдохлика за 20000 грн/місяць..

Тільки давай без демагогії.

По відповіді й подивимось -чи варто для совку по освіті витрачати час на відповідь
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  dimo_0n написав:Поэтому ВСЕ эти 5% не готовы отдать свои бизнесы и будут делать ВСЕ до последнего раба, чтоб этого не случилось.
Можна два уточнення
1 А чому я комусь повинен щось віддавати?
2 А чим моя праця по 250-280 годин/місяць на протязі 30 років, практично без вихідних( за цей час 4*15 днів був у відпустці+ ще десь разів 20 було що не був на роботі довше ніж 72 години підряд( це включно з часом коли хворів) - відрізняється від праці тих хто сьогодні на фронті?
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:01

Росія заманює африканських найманців до лав армії РФ грошовою виплатою у $2000, - ГУР МО
Hennady
 
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