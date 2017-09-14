Додано: Вів 28 тра, 2024 14:28

budivelnik написав: ........

Точно так само ЛАД

Він дійсно не розуміє , що прості роздуми на тему- Пуйло щось захищає.. - приводять до бомб по його рідному Харкову. ........Точно так само ЛАДВін дійсно не розуміє , що прості роздуми на тему- Пуйло щось захищає.. - приводять до бомб по його рідному Харкову.

Але дуже часто ви льєте воду на млин агресора...тим свідомо чи не свідомо стаєте поплічниками агресора.

Так в 1937 -Вас би розстріляли (обох) не дивлячись на попередні заслуги.

Вы не могли бы привести цитату, где я такое писал?Это вы о своих утверждениях, что в путинской агрессии виноваты харьковчане и вообще русскоязычные "любители Пушкина и Чайковского"?А в гитлеровской агрессии были виноваты "любители Гёте и Бетховена" во всём мире?И заодно евреи сами виноваты, что Гитлер занялся их уничтожением? В чём виноваты придумайте сами, у вас это хорошо получается.Вообще-то, в 37 вас могли бы расстрелять с тем же успехом.А, может, и с бОльшим, если бы вы были каким-нибудь "хозяйчиком" - мелким куркульчиком.С другой стороны, с вашими подходами и психологией легко представляю себе вас в роли людей, обыскивающих дома односельчан в поисках спрятанного хлеба и его изъятии.И ещё.Вы позавчера писали, что чем больше будет в Украине богатых людей, тем больше будет людей, защищающих Украину. Пока что этого не замечаю - защищает Украину относительно небогатый Успих, а вы, "входящий в верхние 5%", вместе с сыновьями предпочитаете "экономический фронт" в глубоком тылу.Или к "верхним 5%" необходимость защищать родину с оружием в руках не относится?Я могу понять, что васне призвали, но вы же доказываете, что и не должны призвать, исходя из "высших интересов"?Как-то не клеится.P.s. А Милей... Подождём, посмотрим на его результаты. Ждать, правда, долго придётся. Речь не об одном годе. И не знаком с экономической политикой Аргентины за минувшие 100 лет, но о социализме там не слышал.