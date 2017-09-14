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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 тра, 2024 15:01
ЛАД написав: dimo_0n написав:
............
Конечно не клеится! Не один феодал не пойдет с лопатой на другого феодала, у которого есть своя армия рабов.
.......
Ну, именно феодалы как раз воевали сами
. И не лопатами.
Парочка запитань
1 А у феодала була бронь по віку?
2 А у феодала - зяті сиділи в тилу?
То що?
Труси-хрестик.
Чи ти не феодал , а твої зяті не раби?
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budivelnik
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Додано: Вів 28 тра, 2024 15:02
Hotab написав:Успіх
виклади фото лопати, щоб UA не сумнівався, що і він зможе копати.. Коли зміни до 402 наказу дочитає (він там шукає для себе непрохідну статтю «ізжога від надто жирного сервілату»)
Згідно наказу від 27.04.2024 № 262 UA придатний до служби у ТЦК та СП.
Але ну його нафіг. Там всі статті тяжки.
Народний суд 2 хвилини, далі гільйотина з оператором Бетон
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Додано: Вів 28 тра, 2024 15:03
budivelnik написав:
Чи мені треба зупинити бізнес , залишити Державу без +50000, мешканців Львова без +600000 грнн/місяць товарів/послуг- щоб ЗСУ отримала напівдохлика за 20000 грн/місяць..
Без демагогії - наймаєте управленца, як директора вашого ТОВ. А самі як бенефіціар - до армії. Навіть не на нуль. Можна воділою до Сібіріата.
Бізнес працює, ви служете. В мене є приклад знайомого, якій з перших днів в ТРО, а зараз у ЗСУ. Бізнес с обертом у 7млн грн\місяц. Та працює...
Но це треба захотіти. Ось я відверто кажу - я не хочу служити. И не буду. Без отіх всіх шор на вуха про ФІЗО та вік....
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Вів 28 тра, 2024 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 15:04
budivelnik написав: ЛАД написав:
вы, "входящий в верхние 5%", вместе с сыновьями предпочитаете "экономический фронт" в глубоком тылу.
Или к "верхним 5%" необходимость защищать родину с оружием в руках не относится?
Я могу понять, что вас пока не призвали, но вы же доказываете, что и не должны призвать,
На відміну від вас-я не співаю оду совку типу
в 1945 році підняв східну європу....
Я просто працюю.
І за 2 роки зробив багато
Перше - в МОЄМУ бізнесі, який генерує 50000 грн/місяць податків+ донати - з категорії мужчина 25-60 років - тільки одна людина- Я.
Позавчора спеціально провів тест , пройшов 12 км..йшов 3 години , останніх півтора - ледве не вмер.
На підставі ДВОХ параметрів
Генерація податків без використання мобілізаційно годних
і Фізичний стан - я правильно роблю що працюю на економічному фронті?
Чи мені треба зупинити бізнес , залишити Державу без +50000, мешканців Львова без +600000 грнн/місяць товарів/послуг- щоб ЗСУ отримала напівдохлика за 20000 грн/місяць..
Тільки давай без демагогії.
По відповіді й подивимось -чи варто для совку по освіті витрачати час на відповідь
Не обижайтесь, пожалуйста, но АЖ полсотни бумаги налогов - это банально один штраф с ухылянта
Ну или два - если он оказался хитрым и где-то реквизиты найти смог
А в армии, по слухам - если в теплике отсвечивать - богатырского здоровья не нужно...
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Додано: Вів 28 тра, 2024 15:04
ЛАД написав:
А Милей... Подождём, посмотрим на его результаты. Ждать, правда, долго придётся. Речь не об одном годе. И не знаком с экономической политикой Аргентины за минувшие 100 лет, но о социализме там не слышал.
Суть не в Мілеї...
Суть в тому , що людина яка прийняла Державу з ВВП 13500 на людину - вважає , що Державні обмеженні і втручання в економіку -тормозять розвиток Аргентини...
А ти з Дейтройтом вважаєш що Україні з її ВВП 4500 доларів на людину - треба додаткових керівників і правил.
А чому
Бо ви обоє відрижка совка, який на ЗАКОНОДАВЧОМУ рівні забороняв підприємництво.
От ви й біситесь , коли бачите , що можна жити в 4 рази краще і при цьому не перебувати в соціалізмі жодного дня.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 15:06
budivelnik написав:
1 А чому я комусь повинен щось віддавати?
Не повинні. У вас їх просто заберуть, але ви будете до останнього сидіти у Ужгороді, а не у Харкові.
budivelnik написав:
А чим моя праця
по 250-280 годин/місяць на протязі 30 років, практично без вихідних( за цей час 4*15 днів був у відпустці+ ще десь разів 20 було що не був на роботі довше ніж 72 години підряд( це включно з часом коли хворів) - відрізняється від праці тих хто сьогодні на фронті
?
ризиками.
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Вів 28 тра, 2024 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 15:08
_hunter написав:
Не обижайтесь, пожалуйста, но АЖ полсотни бумаги налогов - это банально один штраф с ухылянта
Зайвий раз показали свою необізнаність з тим як функціонує економіка...
Мої 50000 папірців це надання товарів послуг для інших людей на 600 000...причому реальних....
А штраф - це папірці взяли..а під цими папірцями нічого й немає.
Це те саме що додатково надрукували.Якщо йти вашою логікою - то навіщо працювати чи штрафувати...якщо можна просто друкувати.
ПС
те що податки - це еквівалент якоїсь зробленої корисної для населення роботи
а який еквівалент з штрафу?
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budivelnik
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Додано: Вів 28 тра, 2024 15:12
budivelnik написав: _hunter написав:
Не обижайтесь, пожалуйста, но АЖ полсотни бумаги налогов - это банально один штраф с ухылянта
Зайвий раз показали свою необізнаність з тим як функціонує економіка...
Мої 50000 папірців це надання товарів послуг для інших людей на 600 000...причому реальних....
А штраф - це папірці взяли..а під цими папірцями нічого й немає.
Це те саме що додатково надрукували.Якщо йти вашою логікою - то навіщо працювати чи штрафувати...якщо можна просто друкувати.
ПС
те що податки - це еквівалент якоїсь зробленої корисної для населення роботи
а який еквівалент з штрафу?
Снова не обижайтесь, но вы же оказываете абсолютно заменимые услуги: пропадет завтра ваш магазинчик - народ без проблем получит ровно те же услуги в любом другом - пусть и на 5 минут дальше.
Штраф - это не "печать" - деньги-то ухылянт честно заработал. Значит банальное парераспределение.
Востаннє редагувалось _hunter
в Вів 28 тра, 2024 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 15:14
dimo_0n написав: budivelnik написав:
1 А чому я комусь повинен щось віддавати?
Не повинні. У вас їх просто заберуть, але ви будете до останнього сидіти у Ужгороді, а не у Харкові.
Поляки не змогли забрати у Львові..бо тут відсутня культура поклоніння Польщі.
Ми поляків поважаємо...до момента поки вони не пробують заявити що Львів-польське місто
На відміну від Поведінки Лада і йому подібних..він поважає російську культуру, вважає совок вершиною цивілізації...тому його й бомблять
dimo_0n написав: budivelnik написав:
А чим моя праця
по 250-280 годин/місяць на протязі 30 років, практично без вихідних( за цей час 4*15 днів був у відпустці+ ще десь разів 20 було що не був на роботі довше ніж 72 години підряд( це включно з часом коли хворів) - відрізняється від праці тих хто сьогодні на фронті
?
ризиками.
А що таке ризики?
Я вже втратив
250 годин*12 місяців**30років=10,2 роки свого життя- отримавши за кожен рік десь 1 млн капіталу.
Ви вважаєте що багато людей в ЗСУ -ризикнули сильніше від мене?
Погоджуюсь що тих 50 000 які загинули( але їх сімї отримають 15 млн за загибель годувальника)+ тих 200 000 які отримали інвалідність - можливо ризикнули сильніше...
Як бачите ЇХ ризики ПОРІВНЯЛЬНІ з моїми.
При цьому я ризикував ще 30 років тому втратити 10 років ..і нічого не добитись.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 15:16
З 22 хв сама суть.
Востаннє редагувалось Schmit
в Вів 28 тра, 2024 15:35, всього редагувалось 1 раз.
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