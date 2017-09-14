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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83958396839783988399>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:21

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Не обижайтесь, пожалуйста, но АЖ полсотни бумаги налогов - это банально один штраф с ухылянта
Зайвий раз показали свою необізнаність з тим як функціонує економіка...
Мої 50000 папірців це надання товарів послуг для інших людей на 600 000...причому реальних....
А штраф - це папірці взяли..а під цими папірцями нічого й немає.
Це те саме що додатково надрукували.Якщо йти вашою логікою - то навіщо працювати чи штрафувати...якщо можна просто друкувати.
ПС
те що податки - це еквівалент якоїсь зробленої корисної для населення роботи
а який еквівалент з штрафу?
Снова не обижайтесь, но вы же оказываете абсолютно заменимые услуги: пропадет завтра ваш магазинчик - народ без проблем получит ровно те же услуги в любом другом - пусть и на 5 минут дальше.

Штраф - это не "печать" - деньги-то ухылянт честно заработал. Значит банальное парераспределение.
Давайте по порядку
Усик чи Кличко ставши боксерами , були одними з 100 000 таких самих боксерів.
В принципі, якби вони не прийшли в секцію-їх би хтось замінив...То що тепер будемо з них насміхатись?
Андрія Шевченко взагалі могли ЗАМІНИТИ приблизно 5 млн пацанів...але чому Шевченко - один і це при тому що навіть в УПЛ 18 команд на поле виходить 11 гравців і ще пяток в запасі...
Ілон Маск -також не марсіанин
Петро Порошенко - також починав з кондитерки...
То чому враховуючи що ВСІХ можна замінити -ми не хочемо правильно ОЦІНИТИ тих хто чогось досяг?
Тому ще раз
Так, мене може ЗАМІНИТИ тільки той хто досяг МОГО рівня або вище....а це всього 5%.
А раз так - то в чому принципова потреба саме мені закрити свій бізнес. якщо для того щоб щось аналогічне функціонувало потрібен такий самий як і я?
  _hunter написав:Штраф - это не "печать" - деньги-то ухылянт честно заработал. Значит банальное парераспределение.
Тільки в моєму випадку цей перерозподіл відбувається щомісяця..
а у випадку штрафа - перерозподілили один раз і все...більше перерозподіляти нічого.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 28 тра, 2024 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ой вэй шо на ветке делается! Меня за половину такой писанины год назад терли нещадно )))))
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:32

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:вы, "входящий в верхние 5%", вместе с сыновьями предпочитаете "экономический фронт" в глубоком тылу.
Или к "верхним 5%" необходимость защищать родину с оружием в руках не относится?
Я могу понять, что вас пока не призвали, но вы же доказываете, что и не должны призвать,

На відміну від вас-я не співаю оду совку типу
в 1945 році підняв східну європу....

Читать вы так и не научились.
"підняв східну європу" не то же самое, что "наладить работу местных властей, силовиков, комунальных служб".
А вы не "співаєте оду совку", зато "співаєте оду" дикому капитализму и Милею. Ваш выбор и ваше право. Я вам этого не запрещаю и не объявляю за это врагом. И не грожу 37 годом.

Я просто працюю.
І за 2 роки зробив багато

Может, заробив?

Позавчора спеціально провів тест , пройшов 12 км..йшов 3 години , останніх півтора - ледве не вмер.

Такой тест, наверное, прошёл бы даже я. На 15 лет старше.
Сыновья такой тест пройдут?
И подчёркиваю, я не отправляю ни вас, ни ваших сыновей на фронт сегодня. И не требую этого. В конце концов, сегодня в армии, может быть, 10% украинских мужчин, а на фронте, может, вообще 2%.
Я писал:
Я могу понять, что вас пока не призвали, но вы же доказываете, что и не должны призвать,

Я возражаю против этого.

И, в отличие от вас, я не оскорбляю вас в каждом посте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:34

  dimo_0n написав:
  budivelnik написав:Чи мені треба зупинити бізнес , залишити Державу без +50000, мешканців Львова без +600000 грнн/місяць товарів/послуг- щоб ЗСУ отримала напівдохлика за 20000 грн/місяць..

Без демагогії - наймаєте управленца, як директора вашого ТОВ. А самі як бенефіціар - до армії. Навіть не на нуль. Можна воділою до Сібіріата.
Бізнес працює, ви служете. В мене є приклад знайомого, якій з перших днів в ТРО, а зараз у ЗСУ. Бізнес с обертом у 7млн грн\місяц. Та працює...

Но це треба захотіти. Ось я відверто кажу - я не хочу служити. И не буду. Без отіх всіх шор на вуха про ФІЗО та вік....
1 А управлінця -це ЛАДА чи Дейтройта? чи пацана років 18-24
2 А він погодиться працювати даром? Бо собі зарплати я виписую мінімалку, щоб мати можливість донатити з бізнесу
А сам живу з надходжень від вкладеного раніше капіталу.
Чи ці надходження також на управлінця переписати
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Может, заробив?
Саме ЗРОБИВ..
Перевів два бізнеса на військові рейки
Перше - в одному замінив всіх мобпридатних на мобнепридатних
Друге - створив НОВИЙ бізнес в 2022 році , в якому з шести осіб тільки 2 мобпридатні, ПРИ ЧОМУ З МОМЕНТУ СТВОРЕННЯ БІЗНЕС СКОРОТИВСЯ НА 4 МОБІЛІЗОВАНИХ, ТОБТО Є 10 РОБОЧИХ МІСЦЬ , З ЯКИХ 4 ЗАЙНЯТІ МОБНЕПРИДАТНИМИ , 2 МОБПРИДАТНИМИ(РИЗИК ЩО ЇХ МОБІЛІЗУЮТЬ) 4 МІСЦЯ ВІЛЬНІ, ХОЧА ГРОШІ НА ЇХ СТВОРЕННЯ ВИТРАЧЕНІ(ЦЕ РИЗИК ЧИ НІ)
Третє - за 2022-2023 і початок 2024 року - зменшив свої витрати і витрати своєї сімї на особисті потреби в 2 рази.
Четверте - збільшив кредитні зобовязання бізнесів на 2 млн грн, це при тому що вклав у новий 6 млн.. Як думаєте я сильно покращив своє життя і життя своєї родини при таких розкладах?

То як
ЗРОБИВ чи ЗАРОБИВ

ПС
і в світлі попереднього повідомлення
Я ЗАРОБИВ за 30 років 10 млн грн капіталу
Чи я ОБМІНЯВ 10 років життя на 10 млн грн капіталу.
Якщо обміняв - то це ЗРОБИВ чи ЗАРОБИВ?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 28 тра, 2024 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:41

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Навпроти Караваєвих дач просто зараз люди у військовій формі разом з поліцією «пакують» молодика

Видео есть. Ну хоть сигналят кто мимо едет и то молодцы

При всій повазі ,коли йшла бусифікація по гірських селах на західній ,теж були відео. І Ви чомусь не возмущались. І це при тому , що в глибинці з зніманням відео не так склалось як в столицях. Звідти народ вимели. А великі міста були недоторканні. Добровольці теж ішли і мали мисль що це на пару місяців а не пожизнєнно. У Вас була мисль про несправедливість буття? І зараз ті хто порішав, проти рпв. бо нічого воно доброго не принесе , бо через 2, 3 роки буде нова війна....
ніби 2, 3 роки життя це нічого.

Підтверджую, місцевим мешканцям по селам важко сховатися. Староста здасть, ,,чого це він буде ховатися як інші вже в ЗСУ.Нащо мені проблеми?,,. Хіба в геть глухому селі.
На додачу про ,,справедливість,,. Села просто затрат..ють відключеннями світла. Неділю побув у селі у відпустці, відпочив від отих сирен-тривог. Відключення по 2-3 години кілька раз за добу. Або з 0 до 6 години телефон не встигав зарядитися на швидкій зарядці. У місті того ж обленерго один раз на годину за цілу неділю. :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:44

ЄС планує мирні переговори за участю Росії - ЗМІ

Влада Євросоюзу начебто розмірковує над тим, як організувати восени в Саудівській Аравії зустріч щодо війни в Україні за участю Росії. Про це у понеділок, 27 травня, повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваних офіційних осіб.

https://ua.korrespondent.net/world/4689 ... -rosii-zmi


https://www.bloomberg.com/news/newslett ... conference
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 28 тра, 2024 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:44

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  dimo_0n написав:............
Конечно не клеится! Не один феодал не пойдет с лопатой на другого феодала, у которого есть своя армия рабов.
.......
Ну, именно феодалы как раз воевали сами. И не лопатами.
Парочка запитань
1 А у феодала була бронь по віку?
2 А у феодала - зяті сиділи в тилу?

То що?
Труси-хрестик.
Чи ти не феодал , а твої зяті не раби?

Вы в др. посте написали:
Позавчора спеціально провів тест , пройшов 12 км..йшов 3 години , останніх півтора - ледве не вмер.

Это не "бронь по віку"?

Труси-хрестик.
Чи ти не феодал , а твої сыновья не раби?

Сыновей в отличие от зятьёв вы воспитывали сами, лично.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Поляки не змогли забрати у Львові..бо тут відсутня культура поклоніння Польщі.
Ми поляків поважаємо...до момента поки вони не пробують заявити що Львів-польське місто
На відміну від Поведінки Лада і йому подібних..він поважає російську культуру, вважає совок вершиною цивілізації...тому його й бомблять

Поляки забрали завод покрівельних матеріалів Рибакова(той що Техноніколь).
Я не розумію, чого ви брикаєтесь? Скажить чесно - ви не хочете туди їти, бо вважаєте що ви та ваши сини цінніще ніж сини Гречкосія з с.Марянка Запоріжскої області. Та і все. Собі хоч перестаньте врати...

  budivelnik написав:Як бачите ЇХ ризики ПОРІВНЯЛЬНІ з моїми.

Якщо життя та здоровя ви ставете рівнесенько з заробітком - це точна не про патриотизм. Переставайте.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:47

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Зайвий раз показали свою необізнаність з тим як функціонує економіка...
Мої 50000 папірців це надання товарів послуг для інших людей на 600 000...причому реальних....
А штраф - це папірці взяли..а під цими папірцями нічого й немає.
Це те саме що додатково надрукували.Якщо йти вашою логікою - то навіщо працювати чи штрафувати...якщо можна просто друкувати.
ПС
те що податки - це еквівалент якоїсь зробленої корисної для населення роботи
а який еквівалент з штрафу?
Снова не обижайтесь, но вы же оказываете абсолютно заменимые услуги: пропадет завтра ваш магазинчик - народ без проблем получит ровно те же услуги в любом другом - пусть и на 5 минут дальше.

Штраф - это не "печать" - деньги-то ухылянт честно заработал. Значит банальное парераспределение.
Давайте по порядку
Усик чи Кличко ставши боксерами , були одними з 100 000 таких самих боксерів.
В принципі, якби вони не прийшли в секцію-їх би хтось замінив...То що тепер будемо з них насміхатись?
Андрія Шевченко взагалі могли ЗАМІНИТИ приблизно 5 млн пацанів...але чому Шевченко - один і це при тому що навіть в УПЛ 18 команд на поле виходить 11 гравців і ще пяток в запасі...
Ілон Маск -також не марсіанин
Петро Порошенко - також починав з кондитерки...
То чому враховуючи що ВСІХ можна замінити -ми не хочемо правильно ОЦІНИТИ тих хто чогось досяг?
Тому ще раз
Так, мене може ЗАМІНИТИ тільки той хто досяг МОГО рівня або вище....а це всього 5%.
А раз так - то в чому принципова потреба саме мені закрити свій бізнес. якщо для того щоб щось аналогічне функціонувало потрібен такий самий як і я?
  _hunter написав:Штраф - это не "печать" - деньги-то ухылянт честно заработал. Значит банальное парераспределение.
Тільки в моєму випадку цей перерозподіл відбувається щомісяця..
а у випадку штрафа - перерозподілили один раз і все...більше перерозподіляти нічого.

У вас порядок сбился в вашем "по порядку" - спорт и услуги сравнивать - это классический пример теплого с мягким.
Маски/Порошенки? - так если сюда ПОТЕНЦИАЛ приплетать - в армию вообще НИКОГО брать нельзя: вдруг сегодняшний буссифицированный чераз 20 лет Теорию Всего открыл бы :D
И нет - не нужны никакие Уровни для замены вашего магазинчика: доказательство от обратного - пока вы его открывали - ни Львов не опустил, ни даже соседние пара домов не рухнули :D
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 28 тра, 2024 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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