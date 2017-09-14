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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8396839783988399>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А він погодиться працювати даром? Бо собі зарплати я виписую мінімалку, щоб мати можливість донатити з бізнесу
Управлінець на бізнес з вашим доходом(600К наскільки я зрозумів) це 20-30К потолок по ЗП.
Що це за бізнес, якій не може 20-30К платити дирехтору? Може такой бізнес і не потрібен державі, як вже хтось мені колись казав тут про ФОПів )))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:48

  Примат написав:
  Xenon написав:
Недостаток солдат в ВСУ может решить судьбу Киева в войне даже при наличии помощи Запада, — NBC

"В начале конфликта добровольцы становились в очередь, теперь этот пыл угас и нехватка людей сейчас является проблемой, которая может определить судьбу Украины, даже если она сможет сохранить западную поддержку", — говорится в материале.

Издание также пишет, что Украине срочно нужны новые солдаты, но некоторые мужчины «отчаянно не хотят воевать»

https://www.nbcnews.com/news/world/ukra ... rcna152121

а если солдаты закончатся? начнется война роботов?

Роботы погонят работяг умирать за яхту Ахметова.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:52

  budivelnik написав:
  dimo_0n написав:
  budivelnik написав:1 А чому я комусь повинен щось віддавати?
Не повинні. У вас їх просто заберуть, але ви будете до останнього сидіти у Ужгороді, а не у Харкові.
Поляки не змогли забрати у Львові..бо тут відсутня культура поклоніння Польщі.
Ми поляків поважаємо...до момента поки вони не пробують заявити що Львів-польське місто

Так Львов сегодня не польский город. Он в Украине.

На відміну від Поведінки Лада і йому подібних..він поважає російську культуру, вважає совок вершиною цивілізації ( это откуда :?: )...тому його й бомблять (ничего нового придумать не можете?)

Поумнеть вы, видимо, не способны.
Ну, ничего не поделаешь. Бывает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:ПС
і в світлі попереднього повідомлення
Я ЗАРОБИВ за 30 років 10 млн грн капіталу
Чи я ОБМІНЯВ 10 років життя на 10 млн грн капіталу.
Якщо обміняв - то це ЗРОБИВ чи ЗАРОБИВ?

Та ви розсказуете про 5%??? Якось дивно...
Середньої руки ФОП ці 10млн заробляє за рік....

Для прикладу. Провайдер інтернетів має АРПУ 200грн. 10К абонів - це 2млн доходу. За винятком податків, ЗП та інших розходів - 1 млн у місяц чистого.
Для зменшення налогів та входу у ліміт - ФОП на жінку, дітей. То родина за 1 рік легко заробляє 10 млн. Чим ви кращій? Чому він та його співробітнікі - подпадають под мобілізацію, а ви ні?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Позавчора спеціально провів тест , пройшов 12 км..йшов 3 години , останніх півтора - ледве не вмер.
На підставі ДВОХ параметрів
Генерація податків без використання мобілізаційно годних
і Фізичний стан - я правильно роблю що працюю на економічному фронті?
Чи мені треба зупинити бізнес , залишити Державу без +50000, мешканців Львова без +600000 грнн/місяць товарів/послуг- щоб ЗСУ отримала напівдохлика за 20000 грн/місяць..

це ви жартуєте зараз? Будь вам не 59,5 а хоча б 58 років то жоден закарпатський ТЦК вас би навіть не випустив за запасними трусами, а прямо на потяг до Рівного. Їм глибоко фіолетово на вашу гіпертонію, бізнес та ваших споживачів

  budivelnik написав:2 А він погодиться працювати даром? Бо собі зарплати я виписую мінімалку, щоб мати можливість донатити з бізнесу
А сам живу з надходжень від вкладеного раніше капіталу.
Чи ці надходження також на управлінця переписати

в ТЦК такі дурниці нікого не колишуть від слова взагалі.

Давайте реальність розглядати а не сферичного коня у вакуумі
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:59

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Снова не обижайтесь, но вы же оказываете абсолютно заменимые услуги: пропадет завтра ваш магазинчик - народ без проблем получит ровно те же услуги в любом другом - пусть и на 5 минут дальше.

Штраф - это не "печать" - деньги-то ухылянт честно заработал. Значит банальное парераспределение.
Давайте по порядку
Усик чи Кличко ставши боксерами , були одними з 100 000 таких самих боксерів.
В принципі, якби вони не прийшли в секцію-їх би хтось замінив...То що тепер будемо з них насміхатись?
Андрія Шевченко взагалі могли ЗАМІНИТИ приблизно 5 млн пацанів...але чому Шевченко - один і це при тому що навіть в УПЛ 18 команд на поле виходить 11 гравців і ще пяток в запасі...
Ілон Маск -також не марсіанин
Петро Порошенко - також починав з кондитерки...
То чому враховуючи що ВСІХ можна замінити -ми не хочемо правильно ОЦІНИТИ тих хто чогось досяг?
Тому ще раз
Так, мене може ЗАМІНИТИ тільки той хто досяг МОГО рівня або вище....а це всього 5%.
А раз так - то в чому принципова потреба саме мені закрити свій бізнес. якщо для того щоб щось аналогічне функціонувало потрібен такий самий як і я?
  _hunter написав:Штраф - это не "печать" - деньги-то ухылянт честно заработал. Значит банальное парераспределение.
Тільки в моєму випадку цей перерозподіл відбувається щомісяця..
а у випадку штрафа - перерозподілили один раз і все...більше перерозподіляти нічого.
У вас порядок сбился в вашем "по порядку" - спорт и услуги сравнивать - это классический пример теплого с мягким.
Маски/Порошенки? - так если сюда ПОТЕНЦИАЛ приплетать - в армию вообще НИКОГО брать нельзя: вдруг сегодняшний буссифицированный чераз 20 лет Теорию Всего открыл бы :D
И нет - не нужны никакие Уровни для замены вашего магазинчика: доказательство от обратного - пока вы его открывали - ни Львов не опустил, ни даже соседние пара домов не рухнули :D
Якщо я порівнюю себе з іншими і пишу
Я виграв в 95% і програв 5%... - я не можу цього довести, а тому за такі заявки мені прилетить з обох сторін
Тоді я використовую ІНШІ приклад, масовість яких така сама як і масовість тих хто ХОТІВ зайнятись підприємництвом...але НІЧОГО не добився, або ПРОГРАВ таким як я.

Тому ще раз
Ви заявляєте що мене можна замінити...
Я з цим погоджуюсь , але тільки при виконанні наступної умови
Повноцінно мене замінить тільки ТАКИЙ самий або кращий....
А раз так то суть заміни-губиться
Виходить що ви хочете просто поміняти прізвища..а не людей.

Тепер про потенціал
Є 6 млн мобпридатних
1 млн дає 70% доходів економіки
5 млн дають 30% доходів економіки.
Треба 0,5 млн мобілізувати
Кого будемо відправляти в армію а кого ЗМУСИМО працювати в тилу?

Чи ви з педерації і тоді ваш алгоритм ясний
0,5 млн мобілізуємо з 1 млн економічно найактивніших , чим опустимо Доходи Бюдету на 30%... і будемо з радістю кидатись лозунгами що з точки зору русо/фашиста - укри поступили правильно.
Чи все таки може спочатку мобілізуємо 0,5 млн з тих чия економічна діяльність дає 5% від Доходів.

Деколи варто думати перш ніж писати.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 16:00

  Schmit написав:
З 22 хв сама суть.

Це всі розуміють...Крім західних партнерів.
Якби розуміли, вивезли б Ze з країни.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 16:03

  Letusrock написав:жоден закарпатський ТЦК вас би навіть не випустив за запасними трусами, а прямо на потяг до Рівного. Їм глибоко фіолетово на вашу гіпертонію, бізнес та ваших споживачів
Я знаю що в Закарпатті дурнів валом...Напевно тому що в них викладачі мало мало вінка пили...
Але є нюанс
Дай волю набагато розумнішому ніж ТЦК ужгорода -пану гетьманцеву..він би з радістю мене мобілізував..а ще краще б то розорив...
Але напевно я не даром світ копчу і вмію бути там де моя потрібність найкорисніша.
При чому рівень цієї корисності добре що не успіх або летусрок визначає.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 16:03

  dimo_0n написав:Поляки забрали завод покрівельних матеріалів Рибакова(той що Техноніколь).

Це кацапська компанія , може дасте посилання , що там трапилось?
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 16:04

  budivelnik написав:Тепер про потенціал
Є 6 млн мобпридатних
1 млн дає 70% доходів економіки
5 млн дають 30% доходів економіки.
Треба 0,5 млн мобілізувати
Кого будемо відправляти в армію а кого ЗМУСИМО працювати в тилу?

Мобілізувати будемо того, хто не живе в Конча Заспі та Новопечерський липках.
Критерій чіткий та зрозумілий.
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