budivelnik написав:А він погодиться працювати даром? Бо собі зарплати я виписую мінімалку, щоб мати можливість донатити з бізнесу
Управлінець на бізнес з вашим доходом(600К наскільки я зрозумів) це 20-30К потолок по ЗП. Що це за бізнес, якій не може 20-30К платити дирехтору? Може такой бізнес і не потрібен державі, як вже хтось мені колись казав тут про ФОПів )))
Недостаток солдат в ВСУ может решить судьбу Киева в войне даже при наличии помощи Запада, — NBC
"В начале конфликта добровольцы становились в очередь, теперь этот пыл угас и нехватка людей сейчас является проблемой, которая может определить судьбу Украины, даже если она сможет сохранить западную поддержку", — говорится в материале.
Издание также пишет, что Украине срочно нужны новые солдаты, но некоторые мужчины «отчаянно не хотят воевать»
budivelnik написав:ПС і в світлі попереднього повідомлення Я ЗАРОБИВ за 30 років 10 млн грн капіталу Чи я ОБМІНЯВ 10 років життя на 10 млн грн капіталу. Якщо обміняв - то це ЗРОБИВ чи ЗАРОБИВ?
Та ви розсказуете про 5%??? Якось дивно... Середньої руки ФОП ці 10млн заробляє за рік....
Для прикладу. Провайдер інтернетів має АРПУ 200грн. 10К абонів - це 2млн доходу. За винятком податків, ЗП та інших розходів - 1 млн у місяц чистого. Для зменшення налогів та входу у ліміт - ФОП на жінку, дітей. То родина за 1 рік легко заробляє 10 млн. Чим ви кращій? Чому він та його співробітнікі - подпадають под мобілізацію, а ви ні?
budivelnik написав:Позавчора спеціально провів тест , пройшов 12 км..йшов 3 години , останніх півтора - ледве не вмер. На підставі ДВОХ параметрів Генерація податків без використання мобілізаційно годних і Фізичний стан - я правильно роблю що працюю на економічному фронті? Чи мені треба зупинити бізнес , залишити Державу без +50000, мешканців Львова без +600000 грнн/місяць товарів/послуг- щоб ЗСУ отримала напівдохлика за 20000 грн/місяць..
це ви жартуєте зараз? Будь вам не 59,5 а хоча б 58 років то жоден закарпатський ТЦК вас би навіть не випустив за запасними трусами, а прямо на потяг до Рівного. Їм глибоко фіолетово на вашу гіпертонію, бізнес та ваших споживачів
budivelnik написав:2 А він погодиться працювати даром? Бо собі зарплати я виписую мінімалку, щоб мати можливість донатити з бізнесу А сам живу з надходжень від вкладеного раніше капіталу. Чи ці надходження також на управлінця переписати
в ТЦК такі дурниці нікого не колишуть від слова взагалі.
Давайте реальність розглядати а не сферичного коня у вакуумі
_hunter написав:Снова не обижайтесь, но вы же оказываете абсолютно заменимые услуги: пропадет завтра ваш магазинчик - народ без проблем получит ровно те же услуги в любом другом - пусть и на 5 минут дальше.
Штраф - это не "печать" - деньги-то ухылянт честно заработал. Значит банальное парераспределение.
Давайте по порядку Усик чи Кличко ставши боксерами , були одними з 100 000 таких самих боксерів. В принципі, якби вони не прийшли в секцію-їх би хтось замінив...То що тепер будемо з них насміхатись? Андрія Шевченко взагалі могли ЗАМІНИТИ приблизно 5 млн пацанів...але чому Шевченко - один і це при тому що навіть в УПЛ 18 команд на поле виходить 11 гравців і ще пяток в запасі... Ілон Маск -також не марсіанин Петро Порошенко - також починав з кондитерки... То чому враховуючи що ВСІХ можна замінити -ми не хочемо правильно ОЦІНИТИ тих хто чогось досяг? Тому ще раз Так, мене може ЗАМІНИТИ тільки той хто досяг МОГО рівня або вище....а це всього 5%. А раз так - то в чому принципова потреба саме мені закрити свій бізнес. якщо для того щоб щось аналогічне функціонувало потрібен такий самий як і я?
_hunter написав:Штраф - это не "печать" - деньги-то ухылянт честно заработал. Значит банальное парераспределение.
Тільки в моєму випадку цей перерозподіл відбувається щомісяця.. а у випадку штрафа - перерозподілили один раз і все...більше перерозподіляти нічого.
У вас порядок сбился в вашем "по порядку" - спорт и услуги сравнивать - это классический пример теплого с мягким. Маски/Порошенки? - так если сюда ПОТЕНЦИАЛ приплетать - в армию вообще НИКОГО брать нельзя: вдруг сегодняшний буссифицированный чераз 20 лет Теорию Всего открыл бы И нет - не нужны никакие Уровни для замены вашего магазинчика: доказательство от обратного - пока вы его открывали - ни Львов не опустил, ни даже соседние пара домов не рухнули
Якщо я порівнюю себе з іншими і пишу Я виграв в 95% і програв 5%... - я не можу цього довести, а тому за такі заявки мені прилетить з обох сторін Тоді я використовую ІНШІ приклад, масовість яких така сама як і масовість тих хто ХОТІВ зайнятись підприємництвом...але НІЧОГО не добився, або ПРОГРАВ таким як я.
Тому ще раз Ви заявляєте що мене можна замінити... Я з цим погоджуюсь , але тільки при виконанні наступної умови Повноцінно мене замінить тільки ТАКИЙ самий або кращий.... А раз так то суть заміни-губиться Виходить що ви хочете просто поміняти прізвища..а не людей.
Тепер про потенціал Є 6 млн мобпридатних 1 млн дає 70% доходів економіки 5 млн дають 30% доходів економіки. Треба 0,5 млн мобілізувати Кого будемо відправляти в армію а кого ЗМУСИМО працювати в тилу?
Чи ви з педерації і тоді ваш алгоритм ясний 0,5 млн мобілізуємо з 1 млн економічно найактивніших , чим опустимо Доходи Бюдету на 30%... і будемо з радістю кидатись лозунгами що з точки зору русо/фашиста - укри поступили правильно. Чи все таки може спочатку мобілізуємо 0,5 млн з тих чия економічна діяльність дає 5% від Доходів.
Letusrock написав:жоден закарпатський ТЦК вас би навіть не випустив за запасними трусами, а прямо на потяг до Рівного. Їм глибоко фіолетово на вашу гіпертонію, бізнес та ваших споживачів
Я знаю що в Закарпатті дурнів валом...Напевно тому що в них викладачі мало мало вінка пили... Але є нюанс Дай волю набагато розумнішому ніж ТЦК ужгорода -пану гетьманцеву..він би з радістю мене мобілізував..а ще краще б то розорив... Але напевно я не даром світ копчу і вмію бути там де моя потрібність найкорисніша. При чому рівень цієї корисності добре що не успіх або летусрок визначає.
budivelnik написав:Тепер про потенціал Є 6 млн мобпридатних 1 млн дає 70% доходів економіки 5 млн дають 30% доходів економіки. Треба 0,5 млн мобілізувати Кого будемо відправляти в армію а кого ЗМУСИМО працювати в тилу?
Мобілізувати будемо того, хто не живе в Конча Заспі та Новопечерський липках. Критерій чіткий та зрозумілий.