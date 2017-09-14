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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 тра, 2024 16:06
budivelnik написав:
Я з цим погоджуюсь , але тільки при виконанні наступної умови
Повноцінно мене замінить тільки ТАКИЙ самий або кращий....
А раз так то суть заміни-губиться
Виходить що ви хочете просто поміняти прізвища..а не людей.
Тепер про потенціал
Є 6 млн мобпридатних
1 млн дає 70% доходів економіки
5 млн дають 30% доходів економіки.
Треба 0,5 млн мобілізувати
Кого будемо відправляти в армію а кого ЗМУСИМО працювати в тилу?
Це все немає значення, коли треба лише освоювати західну допомогу.
Ні ви, ні той ФОП з ринку... Ваш вклад - це сміття, коли партнери насипають на віно та пінгвінів.
Треба грамотно освоїти. А чужі в такому - табу.
Вам треба знімати рожеві окуляри...
Ваш бізнес с дохідною частиною у 600К - це сміх для них.
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dimo_0n
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Додано: Вів 28 тра, 2024 16:07
dimo_0n написав: budivelnik написав:
ПС
і в світлі попереднього повідомлення
Я ЗАРОБИВ за 30 років 10 млн грн капіталу
Чи я ОБМІНЯВ 10 років життя на 10 млн грн капіталу.
Якщо обміняв - то це ЗРОБИВ чи ЗАРОБИВ?
Та ви розсказуете про 5%??? Якось дивно...
Середньої руки ФОП ці 10млн заробляє за рік....
Для прикладу. Провайдер інтернетів має АРПУ 200грн. 10К абонів - це 2млн доходу. За винятком податків, ЗП та інших розходів - 1 млн у місяц чистого.
Для зменшення налогів та входу у ліміт - ФОП на жінку, дітей. То родина за 1 рік легко заробляє 10 млн. Чим ви кращій? Чому він та його співробітнікі - подпадають под мобілізацію, а ви ні?
Ці казки про білого баранчика-залиште свої дружині, коли вона вас буде пиляти що ви 0,2 млн в рік заробити не можете, в той час коли ФОП по 1 млн чистими в рік заробляє...
Чим будете пояснювати те що заробляєте в 50 разів гірше ?
Так само як Дейтрой
Який якби захотів....але він не хоче..
ПС
Читайте кономічну статистику
Гляньте на розбивку по пенсійному фонду
Тоді й побачите СКІЛЬКИ людей в Україні мають чистими 1 млн грн...
Не плутайте тільки з оборотом...
Я продаю(надаю послуг) на якихось 10 млн грн в рік - і при цьому чистими 1 млн в рік не маю.
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budivelnik
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Додано: Вів 28 тра, 2024 16:09
budivelnik написав:
При чому рівень цієї корисності добре що не успіх або летусрок визначає.
і до чого це? чи перехід на персоналії в кожному коментарі то сенс життя?
P.S. забули три рази згадати ідіотів
budivelnik написав:
Я знаю що в Закарпатті дурнів валом..
а я знаю що у львові їх ще більше, і що далі?
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Letusrock
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Додано: Вів 28 тра, 2024 16:09
dimo_0n написав:
Ваш бізнес с дохідною частиною у 600К - це сміх для них.
Я не сперичаюсь
Але
а- мені вистарчає
б - в кінцевому залишку всього 5% мають вищий дохід
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budivelnik
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Додано: Вів 28 тра, 2024 16:10
Letusrock написав:
і до чого це? чи перехід на персоналії в кожному коментарі то сенс життя?
Я не зрозумів
Що вас образило?
Ні ви ні успіх - ніяким чином не впливають на вирішення по рівню моєї корисності.
То чого стали на дибки?
Правда очі коле?
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budivelnik
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Додано: Вів 28 тра, 2024 16:13
budivelnik написав:
Гляньте на розбивку по пенсійному фонду
Тоді й побачите СКІЛЬКИ людей в Україні мають чистими 1 млн грн...
Не плутайте тільки з оборотом...
Я продаю(надаю послуг) на якихось 10 млн грн в рік - і при цьому чистими 1 млн в рік не маю.
1) ФОП може платити ЕСВ з мінімалки? Може. Тому в ПФУ буде 1500грн ЕСВ, а по факту?
2) ФОП 3 - це 5% податку з доходів
Тому вірте статистіці. Є 3 вида брехні - брехня, нагла брехня та статистика )))
3) Те що ви продаєте послуг на 1 млн на рік - круто. Але є ті хто продають стільки за місяць. Провайдер інтернету - в допомогу. Можете глянути скільки їх у нас. Так, не всі стільки заробляють. Але скільки заробляє такій ФОП маючи кілька сел та пгт - можете порахувати самі.
Другій приклад. Магазин парфума. Точніше 2. В місяц заробляють 100К. Хозяйка - ФОП-2.
Мережа шавух в місті на 200К населення - це біля 3 млн\міс. Але повар, офіціанти та директора броні не мають чомусь.
Чім саме ви круче зі своїми 600К\міс?
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Вів 28 тра, 2024 16:21, всього редагувалось 3 разів.
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dimo_0n
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Додано: Вів 28 тра, 2024 16:13
русские вовсю начали обсуждать возможные переговоры
Политолог Мария Филь:
На данный момент запуск переговорного процесса — явно преждевременное решение. Позиция Зеленского ясна: он хочет продавить соглашение на своих условиях, но в этом его не поддерживает даже «генеральный спонсор» в лице США, понимая всю нереалистичность такого подхода. Позиция России в этом вопросе тоже предельно ясна: заявленные цели СВО должны быть достигнуты, иначе страну ожидает серьезнейший внутриполитический кризис, так как людям будет невозможно объяснить, ради чего было начинать конфликт, длящийся уже более двух лет.
Эксперт в сфере безопасности Сергей Храпач:
Россия заинтересована в такой форме окончания конфликта с Украиной, при которой она и далее сможет сохранять политическое влияние на государства, ранее входившие в сферу ее исторических интересов – это бывшие имперские территории и республики СССР. Самая крупная из них – Украина, которая и самая ключевая территория, поэтому переговорный процесс будет продуктивным, если Украина останется во внеблоковом формате, с декоративной армией и ориентированной на Кремль центральной властью. Однако это всего лишь стартовая позиция, соответственно, при военных успехах России позиция будет меняться в сторону усиления. Понимая свои финансовые и военные возможности, ЕС и США осознают, что победить Россию на поле боя Украина не сможет, как и Россия не сможет добиться полной и безоговорочной капитуляции Украины, без которой она не сможет восстановить свой статус-кво в этом регионе.
бедные США посчитали доллары и прослезились. Куда им тягаться с богатой росией. То есть других вариантов почему сокращается помощь кроме отсутствия денег у этих гениев нет.
Журналист Кирилл Шулика:
Отказ Байдена от участия в так называемом «саммите мира» показывает только то значение, который украинский конфликт имеет для США. Важнее деньги на выборы. И вообще в американской политике это и есть самое главное, а Украина - просто одна из точек приложения внешнеполитических усилий, причем не самая главная. А для Глобального Юга, в том числе Китая, Украина - это в принципе точка на карте. Вряд ли там она вообще присутствует в том или ином виде в повестке дня. Что же касается мирного процесса, то сейчас для него нет никаких условий. Нет даже ни одной темы, по которой можно было бы достичь договоренности. Наверное, Россия ждет, когда она сможет навязать условия даже не мира, а перемирия с позиции силы. И в этом куда важнее, чем, например, легитимность Зеленского. Мирные соглашения подписывать не о чем, а о том, с кем это делать, сейчас думать несвоевременно.
как так росия воюет с НАТО а у главной страны НАТО эта война оказывается не имеет значения. Так может напасть на другую страну НАТО чтобы на вас наконец обратили внимание?
Политолог Олег Иванов:
На сегодня я не вижу особых перспектив у переговорного процесса. Во-первых, переговоры возможны не ранее, чем на стадии кульминации конфликта, когда у сторон задействованы все ресурсы для продолжения противостояния. Однако сейчас всё ещё продолжается стадия эскалации. Украина продолжает получать помощь от западных союзников, проводит очень жёсткую мобилизацию, а Россия активно занимается усилением своих ВС и ВПК, наступает на ряде направлений. На этой стадии конфликта переговоры по существу невозможны. Этап эскалации завершится, когда Запад прекратит оказание военно-финансовой помощи Украине, но в любом случае не ранее выборов президента США, которые состоятся в ноябре этого года, и при условии, что в них победит Дональд Трамп.
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