RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 83948395839683978398>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:59

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Снова не обижайтесь, но вы же оказываете абсолютно заменимые услуги: пропадет завтра ваш магазинчик - народ без проблем получит ровно те же услуги в любом другом - пусть и на 5 минут дальше.

Штраф - это не "печать" - деньги-то ухылянт честно заработал. Значит банальное парераспределение.
Давайте по порядку
Усик чи Кличко ставши боксерами , були одними з 100 000 таких самих боксерів.
В принципі, якби вони не прийшли в секцію-їх би хтось замінив...То що тепер будемо з них насміхатись?
Андрія Шевченко взагалі могли ЗАМІНИТИ приблизно 5 млн пацанів...але чому Шевченко - один і це при тому що навіть в УПЛ 18 команд на поле виходить 11 гравців і ще пяток в запасі...
Ілон Маск -також не марсіанин
Петро Порошенко - також починав з кондитерки...
То чому враховуючи що ВСІХ можна замінити -ми не хочемо правильно ОЦІНИТИ тих хто чогось досяг?
Тому ще раз
Так, мене може ЗАМІНИТИ тільки той хто досяг МОГО рівня або вище....а це всього 5%.
А раз так - то в чому принципова потреба саме мені закрити свій бізнес. якщо для того щоб щось аналогічне функціонувало потрібен такий самий як і я?
  _hunter написав:Штраф - это не "печать" - деньги-то ухылянт честно заработал. Значит банальное парераспределение.
Тільки в моєму випадку цей перерозподіл відбувається щомісяця..
а у випадку штрафа - перерозподілили один раз і все...більше перерозподіляти нічого.
У вас порядок сбился в вашем "по порядку" - спорт и услуги сравнивать - это классический пример теплого с мягким.
Маски/Порошенки? - так если сюда ПОТЕНЦИАЛ приплетать - в армию вообще НИКОГО брать нельзя: вдруг сегодняшний буссифицированный чераз 20 лет Теорию Всего открыл бы :D
И нет - не нужны никакие Уровни для замены вашего магазинчика: доказательство от обратного - пока вы его открывали - ни Львов не опустил, ни даже соседние пара домов не рухнули :D
Якщо я порівнюю себе з іншими і пишу
Я виграв в 95% і програв 5%... - я не можу цього довести, а тому за такі заявки мені прилетить з обох сторін
Тоді я використовую ІНШІ приклад, масовість яких така сама як і масовість тих хто ХОТІВ зайнятись підприємництвом...але НІЧОГО не добився, або ПРОГРАВ таким як я.

Тому ще раз
Ви заявляєте що мене можна замінити...
Я з цим погоджуюсь , але тільки при виконанні наступної умови
Повноцінно мене замінить тільки ТАКИЙ самий або кращий....
А раз так то суть заміни-губиться
Виходить що ви хочете просто поміняти прізвища..а не людей.

Тепер про потенціал
Є 6 млн мобпридатних
1 млн дає 70% доходів економіки
5 млн дають 30% доходів економіки.
Треба 0,5 млн мобілізувати
Кого будемо відправляти в армію а кого ЗМУСИМО працювати в тилу?

Чи ви з педерації і тоді ваш алгоритм ясний
0,5 млн мобілізуємо з 1 млн економічно найактивніших , чим опустимо Доходи Бюдету на 30%... і будемо з радістю кидатись лозунгами що з точки зору русо/фашиста - укри поступили правильно.
Чи все таки може спочатку мобілізуємо 0,5 млн з тих чия економічна діяльність дає 5% від Доходів.

Деколи варто думати перш ніж писати.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27617
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 16:00

  Schmit написав:
З 22 хв сама суть.

Це всі розуміють...Крім західних партнерів.
Якби розуміли, вивезли б Ze з країни.
UA
 
Повідомлень: 8352
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1847 раз.
Подякували: 2241 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 16:03

  Letusrock написав:жоден закарпатський ТЦК вас би навіть не випустив за запасними трусами, а прямо на потяг до Рівного. Їм глибоко фіолетово на вашу гіпертонію, бізнес та ваших споживачів
Я знаю що в Закарпатті дурнів валом...Напевно тому що в них викладачі мало мало вінка пили...
Але є нюанс
Дай волю набагато розумнішому ніж ТЦК ужгорода -пану гетьманцеву..він би з радістю мене мобілізував..а ще краще б то розорив...
Але напевно я не даром світ копчу і вмію бути там де моя потрібність найкорисніша.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27617
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 16:03

  dimo_0n написав:Поляки забрали завод покрівельних матеріалів Рибакова(той що Техноніколь).

Це кацапська компанія , може дасте посилання , що там трапилось?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3187
З нами з: 23.05.14
Подякував: 603 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 16:04

  budivelnik написав:Тепер про потенціал
Є 6 млн мобпридатних
1 млн дає 70% доходів економіки
5 млн дають 30% доходів економіки.
Треба 0,5 млн мобілізувати
Кого будемо відправляти в армію а кого ЗМУСИМО працювати в тилу?

Мобілізувати будемо того, хто не живе в Конча Заспі та Новопечерський липках.
Критерій чіткий та зрозумілий.
UA
 
Повідомлень: 8352
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1847 раз.
Подякували: 2241 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 16:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Я з цим погоджуюсь , але тільки при виконанні наступної умови
Повноцінно мене замінить тільки ТАКИЙ самий або кращий....
А раз так то суть заміни-губиться
Виходить що ви хочете просто поміняти прізвища..а не людей.

Тепер про потенціал
Є 6 млн мобпридатних
1 млн дає 70% доходів економіки
5 млн дають 30% доходів економіки.
Треба 0,5 млн мобілізувати
Кого будемо відправляти в армію а кого ЗМУСИМО працювати в тилу?

Це все немає значення, коли треба лише освоювати західну допомогу.
Ні ви, ні той ФОП з ринку... Ваш вклад - це сміття, коли партнери насипають на віно та пінгвінів.
Треба грамотно освоїти. А чужі в такому - табу.
Вам треба знімати рожеві окуляри...

Ваш бізнес с дохідною частиною у 600К - це сміх для них.
dimo_0n
 
Повідомлень: 413
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 16:07

  dimo_0n написав:
  budivelnik написав:ПС
і в світлі попереднього повідомлення
Я ЗАРОБИВ за 30 років 10 млн грн капіталу
Чи я ОБМІНЯВ 10 років життя на 10 млн грн капіталу.
Якщо обміняв - то це ЗРОБИВ чи ЗАРОБИВ?
Та ви розсказуете про 5%??? Якось дивно...
Середньої руки ФОП ці 10млн заробляє за рік....

Для прикладу. Провайдер інтернетів має АРПУ 200грн. 10К абонів - це 2млн доходу. За винятком податків, ЗП та інших розходів - 1 млн у місяц чистого.
Для зменшення налогів та входу у ліміт - ФОП на жінку, дітей. То родина за 1 рік легко заробляє 10 млн. Чим ви кращій? Чому він та його співробітнікі - подпадають под мобілізацію, а ви ні?
Ці казки про білого баранчика-залиште свої дружині, коли вона вас буде пиляти що ви 0,2 млн в рік заробити не можете, в той час коли ФОП по 1 млн чистими в рік заробляє...
Чим будете пояснювати те що заробляєте в 50 разів гірше ?
Так само як Дейтрой
Який якби захотів....але він не хоче..

ПС
Читайте кономічну статистику
Гляньте на розбивку по пенсійному фонду
Тоді й побачите СКІЛЬКИ людей в Україні мають чистими 1 млн грн...
Не плутайте тільки з оборотом...
Я продаю(надаю послуг) на якихось 10 млн грн в рік - і при цьому чистими 1 млн в рік не маю.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27617
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 16:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Я знаю що в Закарпатті дурнів валом..

а я знаю що у львові їх ще більше, і що далі?
Letusrock
 
Повідомлень: 1425
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 16:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  dimo_0n написав:Ваш бізнес с дохідною частиною у 600К - це сміх для них.
Я не сперичаюсь
Але
а- мені вистарчає
б - в кінцевому залишку всього 5% мають вищий дохід
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27617
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 16:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Гляньте на розбивку по пенсійному фонду
Тоді й побачите СКІЛЬКИ людей в Україні мають чистими 1 млн грн...
Не плутайте тільки з оборотом...
Я продаю(надаю послуг) на якихось 10 млн грн в рік - і при цьому чистими 1 млн в рік не маю.

1) ФОП може платити ЕСВ з мінімалки? Може. Тому в ПФУ буде 1500грн ЕСВ, а по факту?
2) ФОП 3 - це 5% податку з доходів
Тому вірте статистіці. Є 3 вида брехні - брехня, нагла брехня та статистика )))
3) Те що ви продаєте послуг на 1 млн на рік - круто. Але є ті хто продають стільки за місяць. Провайдер інтернету - в допомогу. Можете глянути скільки їх у нас. Так, не всі стільки заробляють. Але скільки заробляє такій ФОП маючи кілька сел та пгт - можете порахувати самі.

Другій приклад. Магазин парфума. Точніше 2. В місяц заробляють 100К. Хозяйка - ФОП-2.
Мережа шавух в місті на 200К населення - це біля 3 млн\міс. Але повар, офіціанти та директора броні не мають чомусь.

Чім саме ви круче зі своїми 600К\міс?
Востаннє редагувалось dimo_0n в Вів 28 тра, 2024 16:21, всього редагувалось 3 разів.
dimo_0n
 
Повідомлень: 413
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 83948395839683978398>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 41354
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 201860
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 657175
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.