Якщо я порівнюю себе з іншими і пишу_hunter написав:У вас порядок сбился в вашем "по порядку" - спорт и услуги сравнивать - это классический пример теплого с мягким.budivelnik написав:Давайте по порядку_hunter написав:Снова не обижайтесь, но вы же оказываете абсолютно заменимые услуги: пропадет завтра ваш магазинчик - народ без проблем получит ровно те же услуги в любом другом - пусть и на 5 минут дальше.
Штраф - это не "печать" - деньги-то ухылянт честно заработал. Значит банальное парераспределение.
Усик чи Кличко ставши боксерами , були одними з 100 000 таких самих боксерів.
В принципі, якби вони не прийшли в секцію-їх би хтось замінив...То що тепер будемо з них насміхатись?
Андрія Шевченко взагалі могли ЗАМІНИТИ приблизно 5 млн пацанів...але чому Шевченко - один і це при тому що навіть в УПЛ 18 команд на поле виходить 11 гравців і ще пяток в запасі...
Ілон Маск -також не марсіанин
Петро Порошенко - також починав з кондитерки...
То чому враховуючи що ВСІХ можна замінити -ми не хочемо правильно ОЦІНИТИ тих хто чогось досяг?
Тому ще раз
Так, мене може ЗАМІНИТИ тільки той хто досяг МОГО рівня або вище....а це всього 5%.
А раз так - то в чому принципова потреба саме мені закрити свій бізнес. якщо для того щоб щось аналогічне функціонувало потрібен такий самий як і я?Тільки в моєму випадку цей перерозподіл відбувається щомісяця..
а у випадку штрафа - перерозподілили один раз і все...більше перерозподіляти нічого.
Маски/Порошенки? - так если сюда ПОТЕНЦИАЛ приплетать - в армию вообще НИКОГО брать нельзя: вдруг сегодняшний буссифицированный чераз 20 лет Теорию Всего открыл бы
И нет - не нужны никакие Уровни для замены вашего магазинчика: доказательство от обратного - пока вы его открывали - ни Львов не опустил, ни даже соседние пара домов не рухнули
Я виграв в 95% і програв 5%... - я не можу цього довести, а тому за такі заявки мені прилетить з обох сторін
Тоді я використовую ІНШІ приклад, масовість яких така сама як і масовість тих хто ХОТІВ зайнятись підприємництвом...але НІЧОГО не добився, або ПРОГРАВ таким як я.
Тому ще раз
Ви заявляєте що мене можна замінити...
Я з цим погоджуюсь , але тільки при виконанні наступної умови
Повноцінно мене замінить тільки ТАКИЙ самий або кращий....
А раз так то суть заміни-губиться
Виходить що ви хочете просто поміняти прізвища..а не людей.
Тепер про потенціал
Є 6 млн мобпридатних
1 млн дає 70% доходів економіки
5 млн дають 30% доходів економіки.
Треба 0,5 млн мобілізувати
Кого будемо відправляти в армію а кого ЗМУСИМО працювати в тилу?
Чи ви з педерації і тоді ваш алгоритм ясний
0,5 млн мобілізуємо з 1 млн економічно найактивніших , чим опустимо Доходи Бюдету на 30%... і будемо з радістю кидатись лозунгами що з точки зору русо/фашиста - укри поступили правильно.
Чи все таки може спочатку мобілізуємо 0,5 млн з тих чия економічна діяльність дає 5% від Доходів.
Деколи варто думати перш ніж писати.