Додано: Вів 28 тра, 2024 15:59

_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав: Снова не обижайтесь, но вы же оказываете абсолютно заменимые услуги: пропадет завтра ваш магазинчик - народ без проблем получит ровно те же услуги в любом другом - пусть и на 5 минут дальше.



Штраф - это не "печать" - деньги-то ухылянт честно заработал. Значит банальное парераспределение. Снова не обижайтесь, но вы же оказываете абсолютно заменимые услуги: пропадет завтра ваш магазинчик - народ без проблем получит ровно те же услуги в любом другом - пусть и на 5 минут дальше.Штраф - это не "печать" - деньги-то ухылянт честно заработал. Значит банальное парераспределение. Давайте по порядку

Усик чи Кличко ставши боксерами , були одними з 100 000 таких самих боксерів.

В принципі, якби вони не прийшли в секцію-їх би хтось замінив...То що тепер будемо з них насміхатись?

Андрія Шевченко взагалі могли ЗАМІНИТИ приблизно 5 млн пацанів...але чому Шевченко - один і це при тому що навіть в УПЛ 18 команд на поле виходить 11 гравців і ще пяток в запасі...

Ілон Маск -також не марсіанин

Петро Порошенко - також починав з кондитерки...

То чому враховуючи що ВСІХ можна замінити -ми не хочемо правильно ОЦІНИТИ тих хто чогось досяг?

Тому ще раз

Так, мене може ЗАМІНИТИ тільки той хто досяг МОГО рівня або вище....а це всього 5%.

А раз так - то в чому принципова потреба саме мені закрити свій бізнес. якщо для того щоб щось аналогічне функціонувало потрібен такий самий як і я?

_hunter написав: Штраф - это не "печать" - деньги-то ухылянт честно заработал. Значит банальное парераспределение. Штраф - это не "печать" - деньги-то ухылянт честно заработал. Значит банальное парераспределение. Тільки в моєму випадку цей перерозподіл відбувається щомісяця..

а у випадку штрафа - перерозподілили один раз і все...більше перерозподіляти нічого. Давайте по порядкуУсик чи Кличко ставши боксерами , були одними з 100 000 таких самих боксерів.В принципі, якби вони не прийшли в секцію-їх би хтось замінив...То що тепер будемо з них насміхатись?Андрія Шевченко взагалі могли ЗАМІНИТИ приблизно 5 млн пацанів...але чому Шевченко - один і це при тому що навіть в УПЛ 18 команд на поле виходить 11 гравців і ще пяток в запасі...Ілон Маск -також не марсіанинПетро Порошенко - також починав з кондитерки...То чому враховуючи що ВСІХ можна замінити -ми не хочемо правильно ОЦІНИТИ тих хто чогось досяг?Тому ще разТак, мене може ЗАМІНИТИ тільки той хто досяг МОГО рівня або вище....а це всього 5%.А раз так - то в чому принципова потреба саме мені закрити свій бізнес. якщо для того щоб щось аналогічне функціонувало потрібен такий самий як і я?Тільки в моєму випадку цей перерозподіл відбувається щомісяця..а у випадку штрафа - перерозподілили один раз і все...більше перерозподіляти нічого. У вас порядок сбился в вашем "по порядку" - спорт и услуги сравнивать - это классический пример теплого с мягким.

Маски/Порошенки? - так если сюда ПОТЕНЦИАЛ приплетать - в армию вообще НИКОГО брать нельзя: вдруг сегодняшний буссифицированный чераз 20 лет Теорию Всего открыл бы

И нет - не нужны никакие Уровни для замены вашего магазинчика: доказательство от обратного - пока вы его открывали - ни Львов не опустил, ни даже соседние пара домов не рухнули У вас порядок сбился в вашем "по порядку" - спорт и услуги сравнивать - это классический пример теплого с мягким.Маски/Порошенки? - так если сюда ПОТЕНЦИАЛ приплетать - в армию вообще НИКОГО брать нельзя: вдруг сегодняшний буссифицированный чераз 20 лет Теорию Всего открыл быИ нет - не нужны никакие Уровни для замены вашего магазинчика: доказательство от обратного - пока вы его открывали - ни Львов не опустил, ни даже соседние пара домов не рухнули

Якщо я порівнюю себе з іншими і пишуЯ виграв в 95% і програв 5%... - я не можу цього довести, а тому за такі заявки мені прилетить з обох сторінТоді я використовую ІНШІ приклад, масовість яких така сама як і масовість тих хто ХОТІВ зайнятись підприємництвом...але НІЧОГО не добився, або ПРОГРАВ таким як я.Тому ще разВи заявляєте що мене можна замінити...Я з цим погоджуюсь , але тільки при виконанні наступної умовиПовноцінно мене замінить тільки ТАКИЙ самий або кращий....А раз так то суть заміни-губитьсяВиходить що ви хочете просто поміняти прізвища..а не людей.Тепер про потенціалЄ 6 млн мобпридатних1 млн дає 70% доходів економіки5 млн дають 30% доходів економіки.Треба 0,5 млн мобілізуватиКого будемо відправляти в армію а кого ЗМУСИМО працювати в тилу?Чи ви з педерації і тоді ваш алгоритм ясний0,5 млн мобілізуємо з 1 млн економічно найактивніших , чим опустимо Доходи Бюдету на 30%... і будемо з радістю кидатись лозунгами що з точки зору русо/фашиста - укри поступили правильно.Чи все таки може спочатку мобілізуємо 0,5 млн з тих чия економічна діяльність дає 5% від Доходів.Деколи варто думати перш ніж писати.