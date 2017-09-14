budivelnik написав:Тепер про потенціал Є 6 млн мобпридатних 1 млн дає 70% доходів економіки 5 млн дають 30% доходів економіки. Треба 0,5 млн мобілізувати Кого будемо відправляти в армію а кого ЗМУСИМО працювати в тилу?
Мобілізувати будемо того, хто не живе в Конча Заспі та Новопечерський липках. Критерій чіткий та зрозумілий.
По телегам та й в житті ні разу не бачив щоб в бусік пакували з Спортлайфу, або витягали з тих недешевих машин що під ними стоять. Або з житлових комплексів що заборами загородилися тягли ,,штурмовиків,,. Тцк простіше наловили работяг з маршрутки що їдуть на роботу.
budivelnik написав:Давайте по порядку Усик чи Кличко ставши боксерами , були одними з 100 000 таких самих боксерів. В принципі, якби вони не прийшли в секцію-їх би хтось замінив...То що тепер будемо з них насміхатись? Андрія Шевченко взагалі могли ЗАМІНИТИ приблизно 5 млн пацанів...але чому Шевченко - один і це при тому що навіть в УПЛ 18 команд на поле виходить 11 гравців і ще пяток в запасі... Ілон Маск -також не марсіанин Петро Порошенко - також починав з кондитерки... То чому враховуючи що ВСІХ можна замінити -ми не хочемо правильно ОЦІНИТИ тих хто чогось досяг? Тому ще раз Так, мене може ЗАМІНИТИ тільки той хто досяг МОГО рівня або вище....а це всього 5%. А раз так - то в чому принципова потреба саме мені закрити свій бізнес. якщо для того щоб щось аналогічне функціонувало потрібен такий самий як і я? Тільки в моєму випадку цей перерозподіл відбувається щомісяця.. а у випадку штрафа - перерозподілили один раз і все...більше перерозподіляти нічого.
У вас порядок сбился в вашем "по порядку" - спорт и услуги сравнивать - это классический пример теплого с мягким. Маски/Порошенки? - так если сюда ПОТЕНЦИАЛ приплетать - в армию вообще НИКОГО брать нельзя: вдруг сегодняшний буссифицированный чераз 20 лет Теорию Всего открыл бы И нет - не нужны никакие Уровни для замены вашего магазинчика: доказательство от обратного - пока вы его открывали - ни Львов не опустил, ни даже соседние пара домов не рухнули
Якщо я порівнюю себе з іншими і пишу Я виграв в 95% і програв 5%... - я не можу цього довести, а тому за такі заявки мені прилетить з обох сторін Тоді я використовую ІНШІ приклад, масовість яких така сама як і масовість тих хто ХОТІВ зайнятись підприємництвом...але НІЧОГО не добився, або ПРОГРАВ таким як я.
Тому ще раз Ви заявляєте що мене можна замінити... Я з цим погоджуюсь , але тільки при виконанні наступної умови Повноцінно мене замінить тільки ТАКИЙ самий або кращий.... А раз так то суть заміни-губиться Виходить що ви хочете просто поміняти прізвища..а не людей.
Тепер про потенціал Є 6 млн мобпридатних 1 млн дає 70% доходів економіки 5 млн дають 30% доходів економіки. Треба 0,5 млн мобілізувати Кого будемо відправляти в армію а кого ЗМУСИМО працювати в тилу?
Чи ви з педерації і тоді ваш алгоритм ясний 0,5 млн мобілізуємо з 1 млн економічно найактивніших , чим опустимо Доходи Бюдету на 30%... і будемо з радістю кидатись лозунгами що з точки зору русо/фашиста - укри поступили правильно. Чи все таки може спочатку мобілізуємо 0,5 млн з тих чия економічна діяльність дає 5% від Доходів.
Деколи варто думати перш ніж писати.
вы снова делаете какое-то странное допущение, что вас нужно как-то по особенному заменять (что бы это ваше "полноценно" ни значило). Повторюсь - заменять нужно "достаточно". И тут справится вообще любой магазин из пешей доступности.
dimo_0n написав:Тому вірте статистіці. Є 3 вида брехні - брехня, нагла брехня та статистика )))
Навіщо Вам все ускладнювати? Я Вам все спрощу 1 Чи може менеджер на зарплаті в 20 000 грн керувати одним з моїх бізнесів.. Відповідь -може , правда там дві умови а - наявність авто б - це мужчина , бо є специфіка щоденної доставки самовивоз пару сот кг товару .... Але якщо це мужчина 25 років...то який виграш для ЗСУ , коли я в 58+ піду і моє місце в тилу займе НАЙМАНИЙ менеджер в 25+? 2 По статистиці Держбюджет - Доходи 1 329 млрд грн.... Я пишу -5% найкращих платить 70%.... 1 329 млрд*70% /1 млн платників=930 000 рік Я заплатив в 2023 - 600 000 рік Якщо врахувати що я в кінці цих 5%..то ясно що ті хто входить в перших наприклад 0,1 млн -платять в рази більше ніж я...
Тепер розумієте звідки цифри? А те що Ви можете привести 100 000 тих хто отримує(платить) більше ніж я в рази -не дивно, бо вони входять в 1% найкращих...
_hunter написав:справится вообще любой магазин из пешей доступности.
Справиться.... Але ще раз Якщо Ви борець за краще для України.. То чому не розглядаєте варіант ще кращий ніж ваше справиться? А давайте мобілізуємо того , хто НАЙГІРШЕ а не НАЙКРАЩЕ працює на економічному фронті Що за дивне бажання прорідити найкращих..щоб що? залишились в тилу найнеефективніші?
Для розуміння Давайте найкращих льотчиків відправимо танкістами..бо є найгірші льотчики які замінять Найкращих танкістів в піхоту-бо є гірші танкісти , вони замінять...
Чому така дурь на фронті- не розглядається А в економіці виявляється так можна
budivelnik написав:Я пишу -5% найкращих платить 70%.... 1 329 млрд*70% /1 млн платників=930 000 рік Я заплатив в 2023 - 600 000 рік Якщо врахувати що я в кінці цих 5%..то ясно що ті хто входить в перших наприклад 0,1 млн -платять в рази більше ніж я...
4 сент. 2023 г. — Кількість ФОПів в Україні перевищила 2 млн. Якщо додати сюди ще усіякі ТОВ.... звідки 1млн платників?
ЗСУ, як мінімум, один раз використали систему Patriot, передану Німеччиною, на території росії, після цього Україна отримала гнівні дзвінки з Берліну та Вашингтону з погрозами зупинити постачання зенітних ракет, - BILD
ЗСУ, як мінімум, один раз використали систему Patriot, передану Німеччиною, на території росії, після цього Україна отримала гнівні дзвінки з Берліну та Вашингтону з погрозами зупинити постачання зенітних ракет, - BILD
Ты как всегда не видишь ключевого. То, где ты прыгал уже по граблям. Там сказано, что для имперских амбиций кацапов «Украина ключевая». Пон л почему не Фины и казахи? Оно вообще на поверхности и обсуждено 100500 раз, но у тебя почему-то не откладывается эта несчастная роль Украины в жизни коцабов.
budivelnik написав:1 Чи може менеджер на зарплаті в 20 000 грн керувати одним з моїх бізнесів.. Відповідь -може , правда там дві умови а - наявність авто б - це мужчина , бо є специфіка щоденної доставки самовивоз пару сот кг товару
ТЦК проблеми індіанців не хвилюють
budivelnik написав:Але якщо це мужчина 25 років...то який виграш для ЗСУ , коли я в 58+ піду і моє місце в тилу займе НАЙМАНИЙ менеджер в 25+?
тому ТЦК бере кількістю і їм начхати чи гіпертонік чи в кишенях чеки на багатотисячні донати, чи останній сантехнік в області. Ви тут розписуєте знову сферичного коня у вакуумі, ніби в ТЦК якісь державні мужі сидять а не швондери з шариковими