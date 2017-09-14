budivelnik написав:

Давайте по порядкуУсик чи Кличко ставши боксерами , були одними з 100 000 таких самих боксерів.В принципі, якби вони не прийшли в секцію-їх би хтось замінив...То що тепер будемо з них насміхатись?Андрія Шевченко взагалі могли ЗАМІНИТИ приблизно 5 млн пацанів...але чому Шевченко - один і це при тому що навіть в УПЛ 18 команд на поле виходить 11 гравців і ще пяток в запасі...Ілон Маск -також не марсіанинПетро Порошенко - також починав з кондитерки...То чому враховуючи що ВСІХ можна замінити -ми не хочемо правильно ОЦІНИТИ тих хто чогось досяг?Тому ще разТак, мене може ЗАМІНИТИ тільки той хто досяг МОГО рівня або вище....а це всього 5%.А раз так - то в чому принципова потреба саме мені закрити свій бізнес. якщо для того щоб щось аналогічне функціонувало потрібен такий самий як і я?Тільки в моєму випадку цей перерозподіл відбувається щомісяця..а у випадку штрафа - перерозподілили один раз і все...більше перерозподіляти нічого.