dimo_0n написав:Тому вірте статистіці. Є 3 вида брехні - брехня, нагла брехня та статистика )))
Навіщо Вам все ускладнювати? Я Вам все спрощу 1 Чи може менеджер на зарплаті в 20 000 грн керувати одним з моїх бізнесів.. Відповідь -може , правда там дві умови а - наявність авто б - це мужчина , бо є специфіка щоденної доставки самовивоз пару сот кг товару .... Але якщо це мужчина 25 років...то який виграш для ЗСУ , коли я в 58+ піду і моє місце в тилу займе НАЙМАНИЙ менеджер в 25+? 2 По статистиці Держбюджет - Доходи 1 329 млрд грн.... Я пишу -5% найкращих платить 70%.... 1 329 млрд*70% /1 млн платників=930 000 рік Я заплатив в 2023 - 600 000 рік Якщо врахувати що я в кінці цих 5%..то ясно що ті хто входить в перших наприклад 0,1 млн -платять в рази більше ніж я...
Тепер розумієте звідки цифри? А те що Ви можете привести 100 000 тих хто отримує(платить) більше ніж я в рази -не дивно, бо вони входять в 1% найкращих...
_hunter написав:справится вообще любой магазин из пешей доступности.
Справиться.... Але ще раз Якщо Ви борець за краще для України.. То чому не розглядаєте варіант ще кращий ніж ваше справиться? А давайте мобілізуємо того , хто НАЙГІРШЕ а не НАЙКРАЩЕ працює на економічному фронті Що за дивне бажання прорідити найкращих..щоб що? залишились в тилу найнеефективніші?
Для розуміння Давайте найкращих льотчиків відправимо танкістами..бо є найгірші льотчики які замінять Найкращих танкістів в піхоту-бо є гірші танкісти , вони замінять...
Чому така дурь на фронті- не розглядається А в економіці виявляється так можна
budivelnik написав:Я пишу -5% найкращих платить 70%.... 1 329 млрд*70% /1 млн платників=930 000 рік Я заплатив в 2023 - 600 000 рік Якщо врахувати що я в кінці цих 5%..то ясно що ті хто входить в перших наприклад 0,1 млн -платять в рази більше ніж я...
4 сент. 2023 г. — Кількість ФОПів в Україні перевищила 2 млн. Якщо додати сюди ще усіякі ТОВ.... звідки 1млн платників?
ЗСУ, як мінімум, один раз використали систему Patriot, передану Німеччиною, на території росії, після цього Україна отримала гнівні дзвінки з Берліну та Вашингтону з погрозами зупинити постачання зенітних ракет, - BILD
ЗСУ, як мінімум, один раз використали систему Patriot, передану Німеччиною, на території росії, після цього Україна отримала гнівні дзвінки з Берліну та Вашингтону з погрозами зупинити постачання зенітних ракет, - BILD
Ты как всегда не видишь ключевого. То, где ты прыгал уже по граблям. Там сказано, что для имперских амбиций кацапов «Украина ключевая». Пон л почему не Фины и казахи? Оно вообще на поверхности и обсуждено 100500 раз, но у тебя почему-то не откладывается эта несчастная роль Украины в жизни коцабов.
budivelnik написав:1 Чи може менеджер на зарплаті в 20 000 грн керувати одним з моїх бізнесів.. Відповідь -може , правда там дві умови а - наявність авто б - це мужчина , бо є специфіка щоденної доставки самовивоз пару сот кг товару
ТЦК проблеми індіанців не хвилюють
budivelnik написав:Але якщо це мужчина 25 років...то який виграш для ЗСУ , коли я в 58+ піду і моє місце в тилу займе НАЙМАНИЙ менеджер в 25+?
тому ТЦК бере кількістю і їм начхати чи гіпертонік чи в кишенях чеки на багатотисячні донати, чи останній сантехнік в області. Ви тут розписуєте знову сферичного коня у вакуумі, ніби в ТЦК якісь державні мужі сидять а не швондери з шариковими
budivelnik написав:/// Тепер про потенціал Є 6 млн мобпридатних 1 млн дає 70% доходів економіки 5 млн дають 30% доходів економіки. Треба 0,5 млн мобілізувати Кого будемо відправляти в армію а кого ЗМУСИМО працювати в тилу?
Чи ви з педерації і тоді ваш алгоритм ясний 0,5 млн мобілізуємо з 1 млн економічно найактивніших , чим опустимо Доходи Бюдету на 30%... і будемо з радістю кидатись лозунгами що з точки зору русо/фашиста - укри поступили правильно. Чи все таки може спочатку мобілізуємо 0,5 млн з тих чия економічна діяльність дає 5% від Доходів.
Деколи варто думати перш ніж писати.
воу-воу, палехче! - не нужно прятаться за миллионами и бюджетами целых стран мы обсуждаем заменяемость конкретного местечкового магазина, если вы еше не забыли