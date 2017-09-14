budivelnik написав:Я пишу -5% найкращих платить 70%.... 1 329 млрд*70% /1 млн платників=930 000 рік Я заплатив в 2023 - 600 000 рік Якщо врахувати що я в кінці цих 5%..то ясно що ті хто входить в перших наприклад 0,1 млн -платять в рази більше ніж я...
4 сент. 2023 г. — Кількість ФОПів в Україні перевищила 2 млн. Якщо додати сюди ще усіякі ТОВ.... звідки 1млн платників?
ЗСУ, як мінімум, один раз використали систему Patriot, передану Німеччиною, на території росії, після цього Україна отримала гнівні дзвінки з Берліну та Вашингтону з погрозами зупинити постачання зенітних ракет, - BILD
ЗСУ, як мінімум, один раз використали систему Patriot, передану Німеччиною, на території росії, після цього Україна отримала гнівні дзвінки з Берліну та Вашингтону з погрозами зупинити постачання зенітних ракет, - BILD
Ты как всегда не видишь ключевого. То, где ты прыгал уже по граблям. Там сказано, что для имперских амбиций кацапов «Украина ключевая». Пон л почему не Фины и казахи? Оно вообще на поверхности и обсуждено 100500 раз, но у тебя почему-то не откладывается эта несчастная роль Украины в жизни коцабов.
budivelnik написав:1 Чи може менеджер на зарплаті в 20 000 грн керувати одним з моїх бізнесів.. Відповідь -може , правда там дві умови а - наявність авто б - це мужчина , бо є специфіка щоденної доставки самовивоз пару сот кг товару
ТЦК проблеми індіанців не хвилюють
budivelnik написав:Але якщо це мужчина 25 років...то який виграш для ЗСУ , коли я в 58+ піду і моє місце в тилу займе НАЙМАНИЙ менеджер в 25+?
тому ТЦК бере кількістю і їм начхати чи гіпертонік чи в кишенях чеки на багатотисячні донати, чи останній сантехнік в області. Ви тут розписуєте знову сферичного коня у вакуумі, ніби в ТЦК якісь державні мужі сидять а не швондери з шариковими
budivelnik написав:/// Тепер про потенціал Є 6 млн мобпридатних 1 млн дає 70% доходів економіки 5 млн дають 30% доходів економіки. Треба 0,5 млн мобілізувати Кого будемо відправляти в армію а кого ЗМУСИМО працювати в тилу?
Чи ви з педерації і тоді ваш алгоритм ясний 0,5 млн мобілізуємо з 1 млн економічно найактивніших , чим опустимо Доходи Бюдету на 30%... і будемо з радістю кидатись лозунгами що з точки зору русо/фашиста - укри поступили правильно. Чи все таки може спочатку мобілізуємо 0,5 млн з тих чия економічна діяльність дає 5% від Доходів.
Деколи варто думати перш ніж писати.
воу-воу, палехче! - не нужно прятаться за миллионами и бюджетами целых стран мы обсуждаем заменяемость конкретного местечкового магазина, если вы еше не забыли
В ночь на 27 мая в Харькове неизвестный пытался поджечь дверь здания районного военкомата.
«Неустановленный пока человек бросил бутылку с горючей жидкостью в дверь здания. Возгорание было ликвидировано силами дежурной смены, здание не повреждено. Пострадавших не было», – рассказали в Харьковском ТЦК и СП.
О случившемся уже сообщили правоохранителям. Возбуждено уголовное производство, продолжаются следственные действия.