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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8395839683978398>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Я пишу -5% найкращих платить 70%....
1 329 млрд*70% /1 млн платників=930 000 рік
Я заплатив в 2023 - 600 000 рік
Якщо врахувати що я в кінці цих 5%..то ясно що ті хто входить в перших наприклад 0,1 млн -платять в рази більше ніж я...

4 сент. 2023 г. — Кількість ФОПів в Україні перевищила 2 млн.
Якщо додати сюди ще усіякі ТОВ....
звідки 1млн платників?
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 17:05

ЗСУ, як мінімум, один раз використали систему Patriot, передану Німеччиною, на території росії, після цього Україна отримала гнівні дзвінки з Берліну та Вашингтону з погрозами зупинити постачання зенітних ракет, - BILD

https://www.bild.de/politik/ausland-und ... 53db597adb
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 17:11

  Xenon написав:
ЗСУ, як мінімум, один раз використали систему Patriot, передану Німеччиною, на території росії, після цього Україна отримала гнівні дзвінки з Берліну та Вашингтону з погрозами зупинити постачання зенітних ракет, - BILD

https://www.bild.de/politik/ausland-und ... 53db597adb

Це коли збили над брянском пару літаків ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 17:12

vitaliiangel
из всего прочитанного я делаю вывод

Ты как всегда не видишь ключевого. То, где ты прыгал уже по граблям.
Там сказано, что для имперских амбиций кацапов «Украина ключевая».
Пон л почему не Фины и казахи?
Оно вообще на поверхности и обсуждено 100500 раз, но у тебя почему-то не откладывается эта несчастная роль Украины в жизни коцабов.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 17:33

  UA написав:Роботы погонят работяг умирать за яхту Ахметова.

Кацапи в Україні за яхти путіна умирають ?
Азовці в Маріуполі за яхти Ахметова стояли ?
Ти особисто не готовий захищати зі зброєю у руках свою сім’ю та домівку ?
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:1 Чи може менеджер на зарплаті в 20 000 грн керувати одним з моїх бізнесів..
Відповідь -може , правда там дві умови
а - наявність авто
б - це мужчина , бо є специфіка щоденної доставки самовивоз пару сот кг товару

ТЦК проблеми індіанців не хвилюють

  budivelnik написав:Але якщо це мужчина 25 років...то який виграш для ЗСУ , коли я в 58+ піду і моє місце в тилу займе НАЙМАНИЙ менеджер в 25+?

тому ТЦК бере кількістю і їм начхати чи гіпертонік чи в кишенях чеки на багатотисячні донати, чи останній сантехнік в області.
Ви тут розписуєте знову сферичного коня у вакуумі, ніби в ТЦК якісь державні мужі сидять а не швондери з шариковими
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 17:35

  Ukrainian написав:
  UA написав:Роботы погонят работяг умирать за яхту Ахметова.

Кацапи в Україні за яхти путіна умирають ?
Азовці в Маріуполі за яхти Ахметова стояли ?
Ти особисто не готовий захищати зі зброєю у руках свою сім’ю та домівку ?

а шо там, записався уже в районний ТЦК ставати на облік, білет до неньки купив?))
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 17:36

  budivelnik написав:///
Тепер про потенціал
Є 6 млн мобпридатних
1 млн дає 70% доходів економіки
5 млн дають 30% доходів економіки.
Треба 0,5 млн мобілізувати
Кого будемо відправляти в армію а кого ЗМУСИМО працювати в тилу?

Чи ви з педерації і тоді ваш алгоритм ясний
0,5 млн мобілізуємо з 1 млн економічно найактивніших , чим опустимо Доходи Бюдету на 30%... і будемо з радістю кидатись лозунгами що з точки зору русо/фашиста - укри поступили правильно.
Чи все таки може спочатку мобілізуємо 0,5 млн з тих чия економічна діяльність дає 5% від Доходів.

Деколи варто думати перш ніж писати.

воу-воу, палехче! - не нужно прятаться за миллионами и бюджетами целых стран :D
мы обсуждаем заменяемость конкретного местечкового магазина, если вы еше не забыли :D
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 17:37

В ночь на 27 мая в Харькове неизвестный пытался поджечь дверь здания районного военкомата.

«Неустановленный пока человек бросил бутылку с горючей жидкостью в дверь здания. Возгорание было ликвидировано силами дежурной смены, здание не повреждено. Пострадавших не было», – рассказали в Харьковском ТЦК и СП.

О случившемся уже сообщили правоохранителям. Возбуждено уголовное производство, продолжаются следственные действия.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/05/28/v-harkove-nochyu-pytalis-podzhech-voenkomat/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 17:45

  Letusrock написав:
  Ukrainian написав:
  UA написав:Роботы погонят работяг умирать за яхту Ахметова.

Кацапи в Україні за яхти путіна умирають ?
Азовці в Маріуполі за яхти Ахметова стояли ?
Ти особисто не готовий захищати зі зброєю у руках свою сім’ю та домівку ?

а шо там, записався уже в районний ТЦК ставати на облік, білет до неньки купив?))

А ти готовий свою домівку та сім’ю захищати зі зброєю в руках ? Чи чекаєш що за тебе це будуть робити інші ?
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