dimo_0n написав: budivelnik написав:
Я пишу -5% найкращих платить 70%....
1 329 млрд*70% /1 млн платників=930 000 рік
Я заплатив в 2023 - 600 000 рік
Якщо врахувати що я в кінці цих 5%..то ясно що ті хто входить в перших наприклад 0,1 млн -платять в рази більше ніж я...
4 сент. 2023 г. — Кількість ФОПів в Україні перевищила 2 млн.
Якщо додати сюди ще усіякі ТОВ....
звідки 1млн платників?
В Україні
20 млн тих хто перебуває в економічно активному віці
10 млн працює (9 млн в тилу+ 1 млн в ЗСУ)
Я заявляю що знаходжусь в 5% найкращих...тобто в кінці першого мільйона ...( 5% від 20 млн=1 млн)
При цьому
Є море фахівців, які не будучи ФОПами платять багато
Наприклад
200 000 бійців ЗСУ з середньою зарплатою в 1 млн грн в рік
100 000- 300 000 айтішників
100 000 - людей мистецтва(власників капіталів які платять з прибутків по депозитам чи акціям, або доходів по авторським правам)
200 000 - чиновників
200 000 - Фопів
Я описав 1 млн ..які платять 70% всіх Доходів Бюджету.
Є ще 9 млн інших працівників , з яких 6-7 млн працюють явно ,
2-3 млн працюють в сірому.
3 млн жінок-домогосподарки або догляд за дитиною своєрідний сірий
3 млн за кордном
4 млн фіг його знає де...може їх і не існує
Це і є приблизна картина економічно активного бізнесу