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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8395839683978398
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 17:48

Разговаривал с сотрудницей Харгаза.
Говорит, что уже, бывает, некого послать на устранение аварии, многих мобилизовали.
И этих работников заменить несколько сложнее, чем продмаг. Правда, налогов они платят немного. И вряд ли смогут "экономически забронироваться".
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 28 тра, 2024 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 17:50

  Ukrainian написав:
  Letusrock написав:
  Ukrainian написав:......
Кацапи в Україні за яхти путіна умирають ?
Азовці в Маріуполі за яхти Ахметова стояли ?
Ти особисто не готовий захищати зі зброєю у руках свою сім’ю та домівку ?

а шо там, записався уже в районний ТЦК ставати на облік, білет до неньки купив?))

А ти готовий свою домівку та сім’ю захищати зі зброєю в руках ? Чи чекаєш що за тебе це будуть робити інші ?

Вы-то чего так нервничаете?
Ваша домівка уже давно на Канадщині.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 17:56

  dimo_0n написав:
  budivelnik написав:Я пишу -5% найкращих платить 70%....
1 329 млрд*70% /1 млн платників=930 000 рік
Я заплатив в 2023 - 600 000 рік
Якщо врахувати що я в кінці цих 5%..то ясно що ті хто входить в перших наприклад 0,1 млн -платять в рази більше ніж я...

4 сент. 2023 г. — Кількість ФОПів в Україні перевищила 2 млн.
Якщо додати сюди ще усіякі ТОВ....
звідки 1млн платників?
В Україні
20 млн тих хто перебуває в економічно активному віці
10 млн працює (9 млн в тилу+ 1 млн в ЗСУ)
Я заявляю що знаходжусь в 5% найкращих...тобто в кінці першого мільйона ...( 5% від 20 млн=1 млн)
При цьому
Є море фахівців, які не будучи ФОПами платять багато
Наприклад
200 000 бійців ЗСУ з середньою зарплатою в 1 млн грн в рік
100 000- 300 000 айтішників
100 000 - людей мистецтва(власників капіталів які платять з прибутків по депозитам чи акціям, або доходів по авторським правам)
200 000 - чиновників
200 000 - Фопів
Я описав 1 млн ..які платять 70% всіх Доходів Бюджету.
Є ще 9 млн інших працівників , з яких 6-7 млн працюють явно ,
2-3 млн працюють в сірому.
3 млн жінок-домогосподарки або догляд за дитиною своєрідний сірий
3 млн за кордном
4 млн фіг його знає де...може їх і не існує

Це і є приблизна картина економічно активного бізнесу
budivelnik
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