Додано: Вів 28 тра, 2024 18:11

ЛАД написав: Разговаривал с сотрудницей Харгаза.

Говорит, что уже, бывает, некого послать на устранение аварии, многих мобилизовали.

И этих работников заменить несколько сложнее, чем продмаг. Правда, налогов они платят немного. И вряд ли смогут "экономически забронироваться". Разговаривал с сотрудницей Харгаза.Говорит, что уже, бывает, некого послать на устранение аварии, многих мобилизовали.И этих работников заменить несколько сложнее, чем продмаг. Правда, налогов они платят немного. И вряд ли смогут "экономически забронироваться".

Давайте все таки розставим крапки над і.2 Є різні підходи до визначенняХТО МАЄ ПРАВО на економічне бронюваннявсе спрощуємо вводячи якийсь ОДИН параметр по якому людина вважається економічно заброньованим - це наприклад сума ДОДАТКОВОГО військового збору в 20000 грн ...без привязки до того чим займається той хто його платить.Який позитив?Позитив - все прозоро і просто, сплатив на КОНКРЕТНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАХУНОК - отримав куаркод що заброньований.Який негатив?Деяка кількість багатих просто купить собі це право.( їх відносно не багато , максимум 100 000)Але якщо не привязуватись до абсолютно справедливо , а розглянути реаліїа що зараз багаті не відкупились? хабарами воєнкомам чи хабарами ВЛК? чи хабарами керівникам які мають право розглядати видачу економічного бронювання?Створюємо море комісій, які даютьсвої пропозиції і ці пропозиції затверджують в міністерствах.....І щоВ нашій Державі хтось ризикне заявити що у варіанті Лад(Держава) буде менше правопорушень і більше справедливості ніж в моєму?І тепер останнєВ моєму варіантібагаті замість хабаря-платять Державі( корупція зменшується)Держава має право заплатити за військову продукцію більше за рахунок надання додаткових сум підприємствам , які ці продукцію випускають...Нюанс-скільки б більше на це Держава не заплатила - вона ДОДАТКОВО не втратить ні копійки , бо за ЗАБРОНЬОВАНОГО підприємство ПОВЕРНЕ цей спеціалізований збірЯкщо має можливість-і замінить їх по можливості мобнепридатними( як зробив я)Якщо не має такої можливості, але має накопичення з попередніхперіодів діяльності--населення вигралоЯкщо не має ні накопичень , ні можливостей, ал-і якщо НАСЕЛЕННЯ проголосує гривнею що такий бізнес потрібний навіть по завищеній ціні-цей бізнес буде працюватиІ останній варіант -накопичень немає , населення не хоче платити бо є такий самий але дешевший в зоні пішоходної доступності- тодіЯк бачите, питання потрібності тих чи інших людей в моєму варіанті забрано з влади і перекладено на простих людей...які споживають товари послуги цих бізнесів.