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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 тра, 2024 17:56
dimo_0n написав: budivelnik написав:
Я пишу -5% найкращих платить 70%....
1 329 млрд*70% /1 млн платників=930 000 рік
Я заплатив в 2023 - 600 000 рік
Якщо врахувати що я в кінці цих 5%..то ясно що ті хто входить в перших наприклад 0,1 млн -платять в рази більше ніж я...
4 сент. 2023 г. — Кількість ФОПів в Україні перевищила 2 млн.
Якщо додати сюди ще усіякі ТОВ....
звідки 1млн платників?
В Україні
20 млн тих хто перебуває в економічно активному віці
10 млн працює (9 млн в тилу+ 1 млн в ЗСУ)
Я заявляю що знаходжусь в 5% найкращих...тобто в кінці першого мільйона ...( 5% від 20 млн=1 млн)
При цьому
Є море фахівців, які не будучи ФОПами платять багато
Наприклад
200 000 бійців ЗСУ з середньою зарплатою в 1 млн грн в рік
100 000- 300 000 айтішників
100 000 - людей мистецтва(власників капіталів які платять з прибутків по депозитам чи акціям, або доходів по авторським правам)
200 000 - чиновників
200 000 - Фопів
Я описав 1 млн ..які платять 70% всіх Доходів Бюджету.
Є ще 9 млн інших працівників , з яких 6-7 млн працюють явно ,
2-3 млн працюють в сірому.
3 млн жінок-домогосподарки або догляд за дитиною своєрідний сірий
3 млн за кордном
4 млн фіг його знає де...може їх і не існує
Це і є приблизна картина економічно активного бізнесу
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Додано: Вів 28 тра, 2024 18:03
Letusrock написав: pesikot написав:
Тому, РПВ або тупо не буде, або буде для того, щоб Путін забрав українські теріторії, виграв час, набрав сили і пішов знову далі
а зараз він не забирає території, не виграє час та не набирає сили? чи теж думаєш що "ракети на 2-3 тижні"?
Забирає, 4 села.
А в РПВ без умов я не вірю.
Будуть умови віддати, що в Конституції РФ "записано"
Тому, або 4 села, або 4 області
.Різниця є
Час зараз не на боці Путіна, бо він зайнявся чистками в армії, а це завжди погано для армії - порушення вертикальних ита горизонтальних зв"язків, порушення комунікації, порушення логістики
Сили він теж не набирає. Більше слів, аніж справ
"ракети на 2-3 тижні" - це сильно мимо мене. Це претензії до тих, хто обрав отих "2-3 дня", або "2-4 тижня
Letusrock написав: pesikot написав:
А ті хто, продвигає тему РПВ
а ти що просуваєш? дуже зручно зручно просувати столітню війну руками Успіхів, особливо якщо особисто тобі безпосередня участь не загрожує
Я нічого не просуваю, я описую ситуації і можливі наслідки
Якщо у тебе є інший погляд, то опиши в подробицях. Я вже закечався
Я пишу, що РПВ по лінії зіткнення не буде. Не треба в це вірити
На це Путін не погодиться
З 2014 по 2022 рік цих РПВ було, як чогось за банею. Не допомогло
Я пишу
pesikot написав:
Як тут люблять казати особливо вумні, що на війні, як у танго - дві сторони.
Якщо у України все буде тільки погано, то у Путіна все буде тільки добре
Якщо у Путіна все добре, нащо йому те РПВ ?
"Броня крепка и танки наши быстры".
"звільняють" ісконно руццкіе землі від "нацистів"
Ти вирвав з контексу і вирішив покритикувати, але знову промазав
А якщо Україна запросить РПВ, то Путін запросить умови віддати, що "записано" в Конституції РФ
Ти на це згоден ? Відповідай вже
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Додано: Вів 28 тра, 2024 18:07
Ти - брехло, я такого ніколи не казав
Letusrock написав: Banderlog написав:
І зараз ті хто порішав, проти рпв. бо нічого воно доброго не принесе , бо через 2, 3 роки буде нова війна....
ніби 2, 3 роки життя це нічого.
як пише pesikot "у нас
нема іншого вибору, як тільки щоб Успіх, Banderlog і Ко воювали довічно"
Ну як там, вже готовий піти в ТЦК ? чи чекаєшь поки Тиса прогріється ?
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Додано: Вів 28 тра, 2024 18:11
ЛАД написав:
Разговаривал с сотрудницей Харгаза.
Говорит, что уже, бывает, некого послать на устранение аварии, многих мобилизовали.
И этих работников заменить несколько сложнее, чем продмаг. Правда, налогов они платят немного. И вряд ли смогут "экономически забронироваться".
Давайте все таки розставим крапки над і.
1 Економічне бронювання в Україні ПРАЦЮЄ.
2 Є різні підходи до визначення
ХТО МАЄ ПРАВО на економічне бронювання
3 Є мій підхід.
все спрощуємо вводячи якийсь ОДИН параметр по якому людина вважається економічно заброньованим - це наприклад сума ДОДАТКОВОГО військового збору в 20000 грн ...без привязки до того чим займається той хто його платить.
Який позитив?
Позитив - все прозоро і просто, сплатив на КОНКРЕТНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАХУНОК - отримав куаркод що заброньований.
Який негатив?
Деяка кількість багатих просто купить собі це право.( їх відносно не багато , максимум 100 000)
Але якщо не привязуватись до абсолютно справедливо , а розглянути реалії
а що зараз багаті не відкупились? хабарами воєнкомам чи хабарами ВЛК? чи хабарами керівникам які мають право розглядати видачу економічного бронювання?
3 Є підхід Держави ( який підтримує Лад)
Створюємо море комісій, які даютьсвої пропозиції і ці пропозиції затверджують в міністерствах.....
І що
В нашій Державі хтось ризикне заявити що у варіанті Лад(Держава) буде менше правопорушень і більше справедливості ніж в моєму?
І тепер останнє
В моєму варіанті
багаті замість хабаря-платять Державі( корупція зменшується)
Держава має право заплатити за військову продукцію більше за рахунок надання додаткових сум підприємствам , які ці продукцію випускають...Нюанс-скільки б більше на це Держава не заплатила - вона ДОДАТКОВО не втратить ні копійки , бо за ЗАБРОНЬОВАНОГО підприємство ПОВЕРНЕ цей спеціалізований збірІ бізнес
Якщо має можливість-зменшить кількість тих хто мобпридатний
і замінить їх по можливості мобнепридатними( як зробив я)
Якщо не має такої можливості, але має накопичення з попередніхперіодів діяльності- залишить вартість своїх товарів послуг на попередньому рівні і заплатить за критично важливого працівника сам
-населення виграло
Якщо не має ні накопичень , ні можливостей, але потребує певного працівника - збільшить вартість своїх товарів/послуг
-і якщо НАСЕЛЕННЯ проголосує гривнею що такий бізнес потрібний навіть по завищеній ціні-цей бізнес буде працювати
І останній варіант -накопичень немає , населення не хоче платити бо є такий самий але дешевший в зоні пішоходної доступності- тоді цей бізнес банкротує.
Як бачите, питання потрібності тих чи інших людей в моєму варіанті забрано з влади і перекладено на простих людей...які споживають товари послуги цих бізнесів.Хтось з вас проти того , щоб мати можливість своєю гривнею впливати на те кому давати а кому не давати економічну бронь?
чи його більш влаштовує коли за нього це буде робити чиновник?
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budivelnik
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Додано: Вів 28 тра, 2024 18:16
budivelnik написав:
20 млн тих хто перебуває в економічно активному віці
10 млн працює (9 млн в тилу+ 1 млн в ЗСУ)
Я заявляю що знаходжусь в 5% найкращих...тобто в кінці першого мільйона ...( 5% від 20 млн=1 млн)
Я пишу -5% найкращих платить 70%....
1 329 млрд*70% /1 млн платників=930 000 рік
Я заплатив в 2023 - 600 000 рік
це ви пишете. де данні?
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dimo_0n
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Додано: Вів 28 тра, 2024 18:20
dimo_0n написав: budivelnik написав:
20 млн тих хто перебуває в економічно активному віці
10 млн працює (9 млн в тилу+ 1 млн в ЗСУ)
Я заявляю що знаходжусь в 5% найкращих...тобто в кінці першого мільйона ...( 5% від 20 млн=1 млн)
Я пишу -5% найкращих платить 70%....
1 329 млрд*70% /1 млн платників=930 000 рік
Я заплатив в 2023 - 600 000 рік
це ви пишете. де данні?
"Довідник зі стелі" Львівське видавництво, 1000с, 2024 рік
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Letusrock
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Додано: Вів 28 тра, 2024 18:27
ЛАД написав: budivelnik написав:
........
Точно так само ЛАД
Він дійсно не розуміє , що прості роздуми на тему- Пуйло щось захищає
.. - приводять до бомб по його рідному Харкову.
Вы не могли бы привести цитату, где я такое писал?
Але дуже часто ви льєте воду на млин агресора...тим свідомо чи не свідомо стаєте поплічниками агресора.
Это вы о своих утверждениях, что в путинской агрессии виноваты харьковчане и вообще русскоязычные "любители Пушкина и Чайковского"?
А в гитлеровской агрессии были виноваты "любители Гёте и Бетховена" во всём мире?
И заодно евреи сами виноваты, что Гитлер занялся их уничтожением? В чём виноваты придумайте сами, у вас это хорошо получается.
Так в 1937 -Вас би розстріляли (обох) не дивлячись на попередні заслуги.
Вообще-то, в 37 вас могли бы расстрелять с тем же успехом.
А, может, и с бОльшим, если бы вы были каким-нибудь "хозяйчиком" - мелким куркульчиком.
С другой стороны, с вашими подходами и психологией легко представляю себе вас в роли людей, обыскивающих дома односельчан в поисках спрятанного хлеба и его изъятии.
И ещё.
Вы позавчера писали, что чем больше будет в Украине богатых людей, тем больше будет людей, защищающих Украину. Пока что этого не замечаю - защищает Украину относительно небогатый Успих, а вы, "входящий в верхние 5%", вместе с сыновьями предпочитаете "экономический фронт" в глубоком тылу.
Или к "верхним 5%" необходимость защищать родину с оружием в руках не относится?
Я могу понять, что вас пока
не призвали, но вы же доказываете, что и не должны призвать, исходя из "высших интересов"?
Как-то не клеится.
P.s. А Милей... Подождём, посмотрим на его результаты. Ждать, правда, долго придётся. Речь не об одном годе. И не знаком с экономической политикой Аргентины за минувшие 100 лет, но о социализме там не слышал.
соціалізм це не серп і молот та червоний стяг, а високі податки для фінансування багатьох соціальних програм, великий державний сектор економіки, високий рівень регулювання державою економічної діяльності.
Що в тогочасній Німеччини керували "націонал-соціалісти", що в СРСР "комуністи" РСДРП-ВКП(б), різні сорти соціалізму.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 28 тра, 2024 18:30, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 18:28
Сегодня тихо и тревог мало. Значит ближе к ночи или рано утром будут не утешительные новости из городов про попадание и жертвы.((
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Додано: Вів 28 тра, 2024 18:31
Помер голова агентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко
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Додано: Вів 28 тра, 2024 18:40
dimo_0n написав: budivelnik написав:
20 млн тих хто перебуває в економічно активному віці
10 млн працює (9 млн в тилу+ 1 млн в ЗСУ)
Я заявляю що знаходжусь в 5% найкращих...тобто в кінці першого мільйона ...( 5% від 20 млн=1 млн)
Я пишу -5% найкращих платить 70%....
1 329 млрд*70% /1 млн платників=930 000 рік
Я заплатив в 2023 - 600 000 рік
це ви пишете. де данні?
Які данні
Розмір Бюджету - затверджений законом у ВР
Середній розподіл по зарплатам статистика за грудень 2021 року( при чому нагадаю , що БАГАТІ як правило крім ЗАРПЛАТ маюї і інші доходи з яких сплачують податки)
діапазон____середня по діапазону___кількість отримувачів
до 6500 ______ 6500 ____ 950864
6500-7000 ___ 6750 ____ 667024
7000-8000 ___ 7500 ____ 610256
8000-9000 ___ 8500 ____ 418664
9000-1000 ___ 9500 ____ 376088
10000-11000 ___ 10500 ___ 340608
11000-12000 ___ 11500 ___ 298032
12000-13000 ___ 12500 ___ 283840
13000-14000 ___ 13500 ___ 262552
14000-15000 ___ 14500 ___ 248360
15000-20000 ___ 17500 ___ 972152
20000-25000 ___ 22500 ___ 596064
25000+ ______ 46000 ___ 1071496
Востаннє редагувалось budivelnik
в Вів 28 тра, 2024 18:44, всього редагувалось 2 разів.
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