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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 839583968397839883998400>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 18:41

Обіцяють паспорт, дві тисячі доларів і не тільки: у ГУР показали, як Росія вербує африканців
https://24tv.ua/rosiya-posilila-rekruti ... y_n2564575

А нам слабо? 2тыс дол., даже меньше чем 100тыс.грн. :shock:
Обещаем вам хорошую еду, чистую постель, баню.))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 28 тра, 2024 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 18:42

  Ukrainian написав:А ти готовий свою домівку та сім’ю захищати зі зброєю в руках ? Чи чекаєш що за тебе це будуть робити інші ?

Написал му....к из Канады.
Тебе то чего до нас в в Украине?
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:"Довідник зі стелі" Львівське видавництво, 1000с, 2024 рік
А тепер глянь вище або нижче і можеш призавати себе деб.лом
Розмір Бюджету - затверджений законом у ВР
Середній розподіл по зарплатам статистика за грудень 2021 року( при чому нагадаю , що БАГАТІ як правило крім ЗАРПЛАТ маюї і інші доходи з яких сплачують податки)
діапазон____середня по діапазону___кількість отримувачів
до 6500 ______ 6500 ____ 950864
6500-7000 ___ 6750 ____ 667024
7000-8000 ___ 7500 ____ 610256
8000-9000 ___ 8500 ____ 418664
9000-1000 ___ 9500 ____ 376088
10000-11000 ___ 10500 ___ 340608
11000-12000 ___ 11500 ___ 298032
12000-13000 ___ 12500 ___ 283840
13000-14000 ___ 13500 ___ 262552
14000-15000 ___ 14500 ___ 248360
15000-20000 ___ 17500 ___ 972152
20000-25000 ___ 22500 ___ 596064
25000+ ______ 46000 ___ 1071496
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 18:45

  Игорь Алексеевич написав:Сегодня тихо и тревог мало. Значит ближе к ночи или рано утром будут не утешительные новости из городов про попадание и жертвы.((

Через неделю Zе может заявить о начале базара по прекращению огня.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Середній розподіл по зарплатам статистика за грудень 2021 року(

1) Ви трохі запізнилися. Зараз 2024 на дворі
2) Ще раз. ФОП має 600К\міс. ЕСВ плате з мінімалки. Ви самі так робете зараз. Куда определимо таких? В 5% з початку, або з кінця?
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 18:52

  budivelnik написав:3 Є мій підхід.
все спрощуємо вводячи якийсь ОДИН параметр по якому людина вважається економічно заброньованим - це наприклад сума ДОДАТКОВОГО військового збору в 20000 грн ...без привязки до того чим займається той хто його платить.
Який позитив?
Позитив - все прозоро і просто, сплатив на КОНКРЕТНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАХУНОК - отримав куаркод що заброньований.
Який негатив?
Деяка кількість багатих просто купить собі це право.( їх відносно не багато , максимум 100 000)

держава тратить ЗА 1 ДЕНЬ - 9 млрд грн., саме такі видатки бюджету 2024.
ти пропонуєш в місяць заплатити копійки, менше 1% від потреби щоб забронювати "найбільших платників податків, які все життя сидять на ФОП і платять мізер".
те саме і по здоров'ю - в мене є сусід який може літр водяри щодня протягом тижня сосати і ще пиво зверху, при цьому плачеться який він хворий і на війну йому ніззя...
все це було б смішно, аби ситуація не була такою сумною.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 18:52

  Игорь Алексеевич написав:Сегодня тихо и тревог мало. Значит ближе к ночи или рано утром будут не утешительные новости из городов про попадание и жертвы.((

Затихли щоб не сталося знов такого злочина як в Харькові з будівельним гіпермаркетом. Зеленський їздив сьогодні подивитися на літаки F-16 які ,,колись до 28 року,,дасть Бельгія. Бельгія і не дала і вже не дозволяє їх використовувати по території рашки. А так знов масово вб'ють, раптом ,,західні партнери,, змінять думку. І дозволять...
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 18:53

  Игорь Алексеевич написав:Сегодня тихо и тревог мало. Значит ближе к ночи или рано утром будут не утешительные новости из городов про попадание и жертвы.((

сегодня тревога в Черкасской и Кировоградской областях была почти 7 часов ( с 9 утра до 15) по причине того что там летало туда сюда все это время 2 шахеда и их не сбивали, а они просто нарезали круги 7 часов
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 18:54

  UA написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня тихо и тревог мало. Значит ближе к ночи или рано утром будут не утешительные новости из городов про попадание и жертвы.((

Через неделю Zе может заявить о начале базара по прекращению огня.

Если Байден не приедит на самит Мира, то значит будут нежданчик на саммите или сразу после него. :shock:
Китай тоже готовится к своему саммиту войны в Тайване. :shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 28 тра, 2024 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 18:54

Мобілізовані навчатимуться менше: не 2 місяці, а 1,5 – нардеп Наливайченко.

«Скорочення відбулося через великий наплив людей та нестачу навчальних центрів».

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