Letusrock написав:"Довідник зі стелі" Львівське видавництво, 1000с, 2024 рік
А тепер глянь вище або нижче і можеш призавати себе деб.лом Розмір Бюджету - затверджений законом у ВР Середній розподіл по зарплатам статистика за грудень 2021 року( при чому нагадаю , що БАГАТІ як правило крім ЗАРПЛАТ маюї і інші доходи з яких сплачують податки) діапазон____середня по діапазону___кількість отримувачів до 6500 ______ 6500 ____ 950864 6500-7000 ___ 6750 ____ 667024 7000-8000 ___ 7500 ____ 610256 8000-9000 ___ 8500 ____ 418664 9000-1000 ___ 9500 ____ 376088 10000-11000 ___ 10500 ___ 340608 11000-12000 ___ 11500 ___ 298032 12000-13000 ___ 12500 ___ 283840 13000-14000 ___ 13500 ___ 262552 14000-15000 ___ 14500 ___ 248360 15000-20000 ___ 17500 ___ 972152 20000-25000 ___ 22500 ___ 596064 25000+ ______ 46000 ___ 1071496
budivelnik написав:3 Є мій підхід. все спрощуємо вводячи якийсь ОДИН параметр по якому людина вважається економічно заброньованим - це наприклад сума ДОДАТКОВОГО військового збору в 20000 грн ...без привязки до того чим займається той хто його платить. Який позитив? Позитив - все прозоро і просто, сплатив на КОНКРЕТНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАХУНОК - отримав куаркод що заброньований. Який негатив? Деяка кількість багатих просто купить собі це право.( їх відносно не багато , максимум 100 000)
держава тратить ЗА 1 ДЕНЬ - 9 млрд грн., саме такі видатки бюджету 2024. ти пропонуєш в місяць заплатити копійки, менше 1% від потреби щоб забронювати "найбільших платників податків, які все життя сидять на ФОП і платять мізер". те саме і по здоров'ю - в мене є сусід який може літр водяри щодня протягом тижня сосати і ще пиво зверху, при цьому плачеться який він хворий і на війну йому ніззя... все це було б смішно, аби ситуація не була такою сумною.
Игорь Алексеевич написав:Сегодня тихо и тревог мало. Значит ближе к ночи или рано утром будут не утешительные новости из городов про попадание и жертвы.((
Затихли щоб не сталося знов такого злочина як в Харькові з будівельним гіпермаркетом. Зеленський їздив сьогодні подивитися на літаки F-16 які ,,колись до 28 року,,дасть Бельгія. Бельгія і не дала і вже не дозволяє їх використовувати по території рашки. А так знов масово вб'ють, раптом ,,західні партнери,, змінять думку. І дозволять...
Игорь Алексеевич написав:Сегодня тихо и тревог мало. Значит ближе к ночи или рано утром будут не утешительные новости из городов про попадание и жертвы.((
сегодня тревога в Черкасской и Кировоградской областях была почти 7 часов ( с 9 утра до 15) по причине того что там летало туда сюда все это время 2 шахеда и их не сбивали, а они просто нарезали круги 7 часов