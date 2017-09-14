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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83968397839883998400>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 18:55

  dimo_0n написав:
  budivelnik написав:Середній розподіл по зарплатам статистика за грудень 2021 року(

1) Ви трохі запізнилися. Зараз 2024 на дворі
2) Ще раз. ФОП має 600К\міс. ЕСВ плате з мінімалки. Ви самі так робете зараз. Куда определимо таких? В 5% з початку, або з кінця?
1 Ви вмієте користуватись статистичними данними?
2 Я привів ОФІЦІЙНУ статистику розподілу ЗАРПЛАТ в привязці до того яка кількість які суми отримувала.
З 2021 по 2024 -змінились СУМИ зарплат..але співвідношення між групами які отримують різні величини зарплат - +/- залишились такими ж
Це хоч зрозуміло
3 До пенсійного ця табличка не має відношення..це мінфін .
4 Те що ФОП другої групи МОЖЕ мати 5 000 000 і платити 30 000 грн в рік-ні про що не говорить
Він 30 000 - платить , а отримувати може від 0 і до 5 000 000( в теорії)
а в практиці платить 30 000 - отримує+/- 300 000 грн/рік доходу - таких десь 1 млн ФОПІВ
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так вот. При рпв через годик может меньше у нас будет дефолт. При окупации, проблема внешнего долга переходит на окупанта. Так. Мысли вслух
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Я привів ОФІЦІЙНУ статистику розподілу ЗАРПЛАТ в привязці до того яка кількість які суми отримувала.
До пенсійного ця табличка не має відношення..це мінфін .

А мінфін бере зі стелі???
Ви ж самі підпадаєте по цієї статистиці зараз у ті 95% населення які сидять на мінімальці. Вірно?
Про що тоді мова? Чому ви особливий?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:01

  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:3 Є мій підхід.
все спрощуємо вводячи якийсь ОДИН параметр по якому людина вважається економічно заброньованим - це наприклад сума ДОДАТКОВОГО військового збору в 20000 грн ...без привязки до того чим займається той хто його платить.
Який позитив?
Позитив - все прозоро і просто, сплатив на КОНКРЕТНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАХУНОК - отримав куаркод що заброньований.
Який негатив?
Деяка кількість багатих просто купить собі це право.( їх відносно не багато , максимум 100 000)

держава тратить ЗА 1 ДЕНЬ - 9 млрд грн., саме такі видатки бюджету 2024.
ти пропонуєш в місяць заплатити копійки, менше 1% від потреби щоб забронювати "найбільших платників податків, які все життя сидять на ФОП і платять мізер".
те саме і по здоров'ю - в мене є сусід який може літр водяри щодня протягом тижня сосати і ще пиво зверху, при цьому плачеться який він хворий і на війну йому ніззя...
все це було б смішно, аби ситуація не була такою сумною.
1 Я можу пропонувати все що буду вважати за потрібне
2 З 9 млрд грн/день витрат Держави
4,5 млрд грн в день -забезпечуються нашими союзниками
і ще 4,5 млрд грн/день -забезпечується платниками податків...
3 Я розумію що соціалістична справедливість і ненависть до чужих грошей-найсильніша в найбіднішого..
Ти дуже ненавидиш багатих?
а рахувати вмієш?
4 Якщо 1 млн багатих ( з 10 млн працюючих і 20 млн працездатних) - заплатить 1 млрд грн/день... в добавок до тих 2 млрд які вони платять на загальних підставах
Ти цьому зрадієш чи будеш дико обурюватись?. Для тебе отримати Державі 5,5 млрд/в день замість 4,5 млрд/в день -це гірший чи кращий розклад
5 І останнє
Як думаєш
скільки зараз платить цей 1 млн багатих не в кишеню Держави?
Тебе влаштовує що заради соціальної справедливості ти хочеш створити корупцію в рядах ВЛК/ТЦК/Поліція ?
І як ця корупція допоможе бійцям на фронті?
В моєму варіанті вони хоч на 10% стануть багатшими...
а що пропонуєш ти
забрать і поделить?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 28 тра, 2024 19:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:04

  dimo_0n написав:
  budivelnik написав:Я привів ОФІЦІЙНУ статистику розподілу ЗАРПЛАТ в привязці до того яка кількість які суми отримувала.
До пенсійного ця табличка не має відношення..це мінфін .
А мінфін бере зі стелі???
Ви ж самі підпадаєте по цієї статистиці зараз у ті 95% населення які сидять на мінімальці. Вірно?
Про що тоді мова? Чому ви особливий?
Як все запущено...
По таблиці видно що є 1 млн осіб які отримують ОФІЦІЙНО 46000 грн /місяць зарплати..з 7,1 млн працюючих з середньою 16300 грн/місяць.
Тому хто дружить з математикою легко вирахувати яку кількість податків з ОФІЦІЙНОЇ зарплати сплачує цей 1 млн найкращих , а скільки 6 млн внизу...
А те що ХТОСЬ внизу має не мінімалку-то до Бюджету це відношення не має.Це питання прокуратури.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:05

budivelnik
замість відповіді по суті ти накидав якісь "много букв"
такоє...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ось вам ще не вентілятор
https://www.youtube.com/watch?v=qNEg606R2tU
Суди якіх немає...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Якщо має можливість-зменшить кількість тих хто мобпридатний і замінить їх по можливості мобнепридатними( як зробив я)

Ого, другий сорт вже навіть для роботи не годиться! Придатні і підходите під сорт 25-60? Вас звільнено укр-бидло бізнесом.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Як все запущено...
По таблиці видно що є 1 млн осіб які отримують ОФІЦІЙНО 46000 грн /місяць зарплати..з 7,1 млн працюючих з середньою 16300 грн/місяць.
Тому хто дружить з математикою легко вирахувати яку кількість податків з ОФІЦІЙНОЇ зарплати сплачує цей 1 млн найкращих , а скільки 6 млн внизу...
А те що ХТОСЬ внизу має не мінімалку-то до Бюджету це відношення не має.Це питання прокуратури.

Так тиж сам казав що сплачуєшь мінімалку.
1) Чому до тебе ще не прийшла прокуротура
2) Чому то особливий, якщо сплачуєшь офіційно мінімалку?

Та данні за 2021 рік це прикольно, але свіжі є? Коли частка вже звалила? Та коли офіційна у 300К платників виросла до 100-200К\міс?
Востаннє редагувалось dimo_0n в Вів 28 тра, 2024 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:09

  sergey_stasyuk555 написав:budivelnik
замість відповіді по суті ти накидав якісь "много букв"
такоє...
А в чому суть?
Є два варіанти
Зараз
4,5 млрд/день -платять союзники
3 млрд/день -платять активні учасники економічного фронту
1,5 млрд/день -платить інших 7 млн учасників економічного фронту
Моя пропозиція проста
4,5 млрд/день від союзників-не чіпати
Замість 3,5 млрд/день які ЗАРАЗ платить найбільшактивна частина економічного фронту
Дозволити їм заплатити на 1 млрд/день більше-але за це дати їм бронювання.

Я нормально описав пропозицію, чи й тут букв забагато?
budivelnik
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