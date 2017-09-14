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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 тра, 2024 19:09
Игорь Алексеевич написав: UA написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня тихо и тревог мало. Значит ближе к ночи или рано утром будут не утешительные новости из городов про попадание и жертвы.((
Через неделю Zе может заявить о начале базара по прекращению огня.
Если Байден не приедит на самит Мира, то значит будут нежданчик на саммите или сразу после него.
Китай тоже готовится к своему саммиту войны в Тайване.
Та все вже з тим дутим самітом. Щось домовлялися закулісно і хотіли озвучити якесь рішення. Пугали расіян що от "після червня огого як допоможемо Україні" , в Україну все приїзджали "партнери" Але схоже ніхто нікого не додавив (ні путіна ні Зеленського). Швейцарці он як заспівли
как сообщает МИД Швейцарии / EDA в ответ на запрос информационного агентства Keystone-SDA, мирная конференция на Бюргенштоке будет посвящена ядерной безопасности, продовольственной безопасности, свободе судоходства и гуманитарным аспектам.
«Конференция будет сосредоточена на этих трех темах, а не на плане Владимира Зеленского из десяти пунктов. Однако конференция должна стать платформой, на которой могут быть представлены все самые разные планы мирного урегулирования»
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Додано: Вів 28 тра, 2024 19:16
budivelnik написав:
Дозволити їм заплатити на 1 млрд/день більше-але за це дати їм бронювання.
Тобто все також - війна для бідного?
Як бути с суддями, прокурорами, ментами? Вони потребують З ВИДАТКІВ ))) Призивати та щоб вони ще доплачювали? Чи як?
Неп порібні нікому твої +1млрд, коли партнери дають 4мрд. А ось щоб це длилося більше - портібен саме ти з синами....
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Додано: Вів 28 тра, 2024 19:18
UA написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня тихо и тревог мало. Значит ближе к ночи или рано утром будут не утешительные новости из городов про попадание и жертвы.((
Через неделю Zе может заявить о начале базара по прекращению огня.
А если не начнёт ?
Продолжишь дальше фейки вбрасывать ?
Политика - это тебе не квартиры впаривать, тут всё серьёзнее
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Додано: Вів 28 тра, 2024 19:19
dimo_0n написав: budivelnik написав:
Як все запущено...
По таблиці видно що є 1 млн осіб які отримують ОФІЦІЙНО 46000 грн /місяць зарплати..з 7,1 млн працюючих з середньою 16300 грн/місяць.
Тому хто дружить з математикою легко вирахувати яку кількість податків з ОФІЦІЙНОЇ зарплати сплачує цей 1 млн найкращих , а скільки 6 млн внизу...
А те що ХТОСЬ внизу має не мінімалку-то до Бюджету це відношення не має.Це питання прокуратури.
Так тиж сам казав що сплачуєшь мінімалку.
1) Чому до тебе ще не прийшла прокуротура
2) Чому то особливий, якщо сплачуєшь офіційно мінімалку?
Тому що крім податків з зарплати , я сплачую ще й податки з бізнесу, а вони в рази перевищують тих 3200 які я сплачую з мінімалки
При чому я це все роблю не порушуючи законодавство , а тому до мене прокуратура й не приходить.
dimo_0n написав:
Та данні за 2021 рік це прикольно, але свіжі є? Коли частка вже звалила?
За 2023 рік навряд , а за 2022 рік данні я можу знайти.
Тільки в мене питання
Ти хоч щось зрозумів з того що я описав?
Спробую на пальцях , як для пятикласника, але це буде остання спроба на цю тему
1 Економічні відносини УСІХ країн побудовані таким чином що меншість яка заробляє найбільше (наприклад 30% найбільшоплачуваних працівників) платить 70% від усіх податків.
Це нормально і справедливо
2 Це співвідношення міняється вверх/вниз...але на мізерні величини на протязі десятків років( якщо ми говоримо про країни з капіталістичною системою економіки)
Тому співвідношення податків 1 млн найбагатших Українців що в 2021 що в 2022 - є сталим
3 За рахунок того , що в країні зараз є 1 млн військовослужбовців ЗСУ з середньою зарплатою в 50000+ грн/місяць , в 2022-2024 пропорції змінились по відношенню до 2021 ( бо тоді в ЗСУ було 300 000 з зарплатою в 20000)
4 Всі мої викладки , доводять те
Що НА МІЙ ПОГЛЯД - правильно ввести прозоре кономічне бронювання яке залежить від ОДНОГО ПАРАМЕТРА
замість тієї системи яка побудована зараз( міністерства/відомтсва вирішують невідомо по яким параметрам)
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Додано: Вів 28 тра, 2024 19:22
UA написав: Ukrainian написав:
А ти готовий свою домівку та сім’ю захищати зі зброєю в руках ? Чи чекаєш що за тебе це будуть робити інші ?
Написал му....к из Канады.
Тебе то чего до нас в в Украине?
То готовий чи сцикотно ? На форумі то такий герой.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 19:22
budivelnik написав:
Є два варіанти
Зараз
4,5 млрд/день -платять союзники
3 млрд/день -платять активні учасники економічного фронту
1,5 млрд/день -платить інших 7 млн учасників економічного фронту
Моя пропозиція проста
4,5 млрд/день від союзників-не чіпати
Замість 3,5 млрд/день які ЗАРАЗ платить найбільшактивна частина економічного фронту
Дозволити їм заплатити на 1 млрд/день більше-але за це дати їм бронювання.
Я нормально описав пропозицію, чи й тут букв забагато?
не нормально, бо це брехня і маніпуляція ))
ти пропонуєш щоб 100к "першого" сорту заплатили 20к в місяць за броньку.
навіть якщо не брати до уваги допомогу союзників, яка точно буде зменшуватись,
твоя пропозиція покриває 2% необхідного... а все що далі бла бла бла .. економічне супергеройство...
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Додано: Вів 28 тра, 2024 19:22
Mimohod написав:
Так вот. При рпв через годик может меньше у нас будет дефолт
. При окупации, проблема внешнего долга переходит на окупанта. Так. Мысли вслух
Я понимаю, что вы, россияне, любите пугать страшными словами.
Значения которых вы вообще не понимаете.
Но это не про Украину
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Додано: Вів 28 тра, 2024 19:23
budivelnik написав:
3200 які я сплачую з мінімалки
3200 з мінімалки? Ви точно щось платите? ЕСВ+вісковий це не 3200...
Що платете з бізнесу? 5%? Як ФОП? за 600К це 30К. Так в рази. Спіру ніт.
Та хочете петлянути ще за 20К? ))) Хітро.
budivelnik написав:
Ти хоч щось зрозумів з того що я описав?
Ви маніпулюєте данними зі стелі. На основі якіхось країн, які навіть не воюють... Якщо брати невірні ісходні, то всі ті ваши разрахунки - до дупи..
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Вів 28 тра, 2024 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 19:23
dimo_0n написав: budivelnik написав:
Дозволити їм заплатити на 1 млрд/день більше-але за це дати їм бронювання.
Тобто все також - війна для бідного?
Як бути с суддями, прокурорами, ментами? Вони потребують З ВИДАТКІВ ))) Призивати та щоб вони ще доплачювали? Чи як?
Неп порібні нікому твої +1млрд, коли партнери дають 4мрд. А ось щоб це длилося більше - портібен саме ти з синами....
Нюанс про який ти нездогадуєшся.
Але я тобі відкрию очі
Партнери допомагають на СУМУ яка дорівнює нашому Бюджету
Тобто
Якщо я заплатив в бюджет +1 млрд то й партнери додали ще 1 млрд
Якщо в Бюджет пішло мінус 1 млрд ..то й партнери зменшили свою допомогу
Їх позиція зрозуміла
Вони згодні платити рівно стільки скільки платимо й ми+крім того що платимо ми повинні ще й воювати..
То як
Хочеш щоб партнери зменшили допомогу на 1 млрд/день , якщо після проведення мобілізації по принципу греби підприємців доходи Бюджету зменшаться на 1 млрд...
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Додано: Вів 28 тра, 2024 19:26
dimo_0n написав: budivelnik написав:
3200 які я сплачую з мінімалки
3200 з мінімалки? Ви точно щось платите? ЕСВ+вісковий це не 3200...
Що платете з бізнесу? 5%? Як ФОП? за 600К це 30К. Так в рази. Спіру ніт.
Та хочете петлянути ще за 20К? ))) Хітро.
Якщо бажання зрозуміти не вистарчає(або розуму)
То витрачати час на таких нема резону
Я спробував зробити тебе розумнішим
В мене не вийшло
Тому походи по форуму, може знайдеш когось більш толерантного до тупості.
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