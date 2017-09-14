Додано: Вів 28 тра, 2024 19:19

dimo_0n написав: budivelnik написав: Як все запущено...

По таблиці видно що є 1 млн осіб які отримують ОФІЦІЙНО 46000 грн /місяць зарплати..з 7,1 млн працюючих з середньою 16300 грн/місяць.

Тому хто дружить з математикою легко вирахувати яку кількість податків з ОФІЦІЙНОЇ зарплати сплачує цей 1 млн найкращих , а скільки 6 млн внизу...

А те що ХТОСЬ внизу має не мінімалку-то до Бюджету це відношення не має.Це питання прокуратури. Як все запущено...По таблиці видно що є 1 млн осіб які отримують ОФІЦІЙНО 46000 грн /місяць зарплати..з 7,1 млн працюючих з середньою 16300 грн/місяць.Тому хто дружить з математикою легко вирахувати яку кількість податків з ОФІЦІЙНОЇ зарплати сплачує цей 1 млн найкращих , а скільки 6 млн внизу...А те що ХТОСЬ внизу має не мінімалку-то до Бюджету це відношення не має.Це питання прокуратури. Так тиж сам казав що сплачуєшь мінімалку.

1) Чому до тебе ще не прийшла прокуротура

2) Чому то особливий, якщо сплачуєшь офіційно мінімалку? Так тиж сам казав що сплачуєшь мінімалку.1) Чому до тебе ще не прийшла прокуротура2) Чому то особливий, якщо сплачуєшь офіційно мінімалку?

dimo_0n написав: Та данні за 2021 рік це прикольно, але свіжі є? Коли частка вже звалила? Та данні за 2021 рік це прикольно, але свіжі є? Коли частка вже звалила?

Тому що крім податків з зарплати , я сплачую ще й податки з бізнесу, а вони в рази перевищують тих 3200 які я сплачую з мінімалкиПри чому я це все роблю не порушуючи законодавство , а тому до мене прокуратура й не приходить.За 2023 рік навряд , а за 2022 рік данні я можу знайти.Тільки в мене питанняТи хоч щось зрозумів з того що я описав?Спробую на пальцях , як для пятикласника, але це буде остання спроба на цю тему1 Економічні відносини УСІХ країн побудовані таким чином що меншість яка заробляє найбільше (наприклад 30% найбільшоплачуваних працівників) платить 70% від усіх податків.Це нормально і справедливо2 Це співвідношення міняється вверх/вниз...але на мізерні величини на протязі десятків років( якщо ми говоримо про країни з капіталістичною системою економіки)Тому співвідношення податків 1 млн найбагатших Українців що в 2021 що в 2022 - є сталим3 За рахунок того , що в країні зараз є 1 млн військовослужбовців ЗСУ з середньою зарплатою в 50000+ грн/місяць , в 2022-2024 пропорції змінились по відношенню до 2021 ( бо тоді в ЗСУ було 300 000 з зарплатою в 20000)4 Всі мої викладки , доводять теЩо НА МІЙ ПОГЛЯД - правильно ввести прозоре кономічне бронювання яке залежить від ОДНОГО ПАРАМЕТРАзамість тієї системи яка побудована зараз( міністерства/відомтсва вирішують невідомо по яким параметрам)