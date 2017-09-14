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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8397839883998400
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:30

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Может, заробив?
Саме ЗРОБИВ..
Перевів два бізнеса на військові рейки
Перше - в одному замінив всіх мобпридатних на мобнепридатних
Друге - створив НОВИЙ бізнес в 2022 році , в якому з шести осіб тільки 2 мобпридатні, ПРИ ЧОМУ З МОМЕНТУ СТВОРЕННЯ БІЗНЕС СКОРОТИВСЯ НА 4 МОБІЛІЗОВАНИХ, ТОБТО Є 10 РОБОЧИХ МІСЦЬ , З ЯКИХ 4 ЗАЙНЯТІ МОБНЕПРИДАТНИМИ , 2 МОБПРИДАТНИМИ(РИЗИК ЩО ЇХ МОБІЛІЗУЮТЬ) 4 МІСЦЯ ВІЛЬНІ, ХОЧА ГРОШІ НА ЇХ СТВОРЕННЯ ВИТРАЧЕНІ(ЦЕ РИЗИК ЧИ НІ)
Третє - за 2022-2023 і початок 2024 року - зменшив свої витрати і витрати своєї сімї на особисті потреби в 2 рази.
Четверте - збільшив кредитні зобовязання бізнесів на 2 млн грн, це при тому що вклав у новий 6 млн.. Як думаєте я сильно покращив своє життя і життя своєї родини при таких розкладах?

То як
ЗРОБИВ чи ЗАРОБИВ

ПС
і в світлі попереднього повідомлення
Я ЗАРОБИВ за 30 років 10 млн грн капіталу
Чи я ОБМІНЯВ 10 років життя на 10 млн грн капіталу.
Якщо обміняв - то це ЗРОБИВ чи ЗАРОБИВ?

$250K - середньої руки програміст заробляє за 10 років, сінйор (старший програміст) в рази швидше
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Сегодня тихо и тревог мало. Значит ближе к ночи или рано утром будут не утешительные новости из городов про попадание и жертвы.((

А если не будет, то вы выдадите «а кого те тревоги сейчас интересуют», да?
Зачем вы вообще насыпаете постоянно эту свою чушь? Вас не учит жизнь вообще?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:33

  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:Є два варіанти
Зараз
4,5 млрд/день -платять союзники
3 млрд/день -платять активні учасники економічного фронту
1,5 млрд/день -платить інших 7 млн учасників економічного фронту
Моя пропозиція проста
4,5 млрд/день від союзників-не чіпати
Замість 3,5 млрд/день які ЗАРАЗ платить найбільшактивна частина економічного фронту
Дозволити їм заплатити на 1 млрд/день більше-але за це дати їм бронювання.
Я нормально описав пропозицію, чи й тут букв забагато?
не нормально, бо це брехня і маніпуляція ))
ти пропонуєш щоб 100к "першого" сорту заплатили 20к в місяць за броньку.
навіть якщо не брати до уваги допомогу союзників, яка точно буде зменшуватись,
твоя пропозиція покриває 2% необхідного... а все що далі бла бла бла .. економічне супергеройство...
По порядку
Зараз цих 1,5% (100 000 від 6 млн) забезпечують приблизно 10%
Я пропоную дати можливість цим 1,5% забезпечити 12 %
Ви хочете забрати СВІДОМО 1,5% тих хто дає 10%...тобто зменшите на 10% економічні надходження...

В мене питання
А чому саме ці 1,5% Вам так насолили?
Ви ж можете вибрати з 98,5% тих хто залишається і хто не може наповнити Бюджет додатково навіть якби хотіли?

Тобто я розглядаю варіанти які ПОКРАЩАТЬ нащі фінансові можливості, не погіршуючи мобілізаційних.
А ви дивитесь виключно через призму соціал/комунізму - багатий=ворог
Ви в курсі що живете в капіталістичній країні, де БАГАТИЙ=ОСНОВА суспільства?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:$250K - середньої руки програміст заробляє за 10 років, сінйор (старший програміст) в рази швидше

Ти не розумієш, це інше(с)
Будівельнік в рази нужнішій, ніж отой сеніор на галері...
В нього ж бізнес з обертом 600К...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:38

  budivelnik написав:
  dimo_0n написав:
  budivelnik написав:Дозволити їм заплатити на 1 млрд/день більше-але за це дати їм бронювання.

Тобто все також - війна для бідного?
Як бути с суддями, прокурорами, ментами? Вони потребують З ВИДАТКІВ ))) Призивати та щоб вони ще доплачювали? Чи як?

Неп порібні нікому твої +1млрд, коли партнери дають 4мрд. А ось щоб це длилося більше - портібен саме ти з синами....
Нюанс про який ти нездогадуєшся.
Але я тобі відкрию очі
Партнери допомагають на СУМУ яка дорівнює нашому Бюджету
Тобто
Якщо я заплатив в бюджет +1 млрд то й партнери додали ще 1 млрд
Якщо в Бюджет пішло мінус 1 млрд ..то й партнери зменшили свою допомогу
Їх позиція зрозуміла
Вони згодні платити рівно стільки скільки платимо й ми+крім того що платимо ми повинні ще й воювати..

То як
Хочеш щоб партнери зменшили допомогу на 1 млрд/день , якщо після проведення мобілізації по принципу греби підприємців доходи Бюджету зменшаться на 1 млрд...

Так вот именно: на Сумму, а не на доходную часть. Дальше продолжать? ;)

И, кстати, вы в начале правильно начали - про свою крейсерскую скорость. Но потом зачем-то стыдливо начали прятаться за спинами ВСЕХ предпринимателей...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:40

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Может, заробив?
Саме ЗРОБИВ..
Перевів два бізнеса на військові рейки
Перше - в одному замінив всіх мобпридатних на мобнепридатних
Друге - створив НОВИЙ бізнес в 2022 році , в якому з шести осіб тільки 2 мобпридатні, ПРИ ЧОМУ З МОМЕНТУ СТВОРЕННЯ БІЗНЕС СКОРОТИВСЯ НА 4 МОБІЛІЗОВАНИХ, ТОБТО Є 10 РОБОЧИХ МІСЦЬ , З ЯКИХ 4 ЗАЙНЯТІ МОБНЕПРИДАТНИМИ , 2 МОБПРИДАТНИМИ(РИЗИК ЩО ЇХ МОБІЛІЗУЮТЬ) 4 МІСЦЯ ВІЛЬНІ, ХОЧА ГРОШІ НА ЇХ СТВОРЕННЯ ВИТРАЧЕНІ(ЦЕ РИЗИК ЧИ НІ)
Третє - за 2022-2023 і початок 2024 року - зменшив свої витрати і витрати своєї сімї на особисті потреби в 2 рази.
Четверте - збільшив кредитні зобовязання бізнесів на 2 млн грн, це при тому що вклав у новий 6 млн.. Як думаєте я сильно покращив своє життя і життя своєї родини при таких розкладах?
То як
ЗРОБИВ чи ЗАРОБИВ
ПС
і в світлі попереднього повідомлення
Я ЗАРОБИВ за 30 років 10 млн грн капіталу
Чи я ОБМІНЯВ 10 років життя на 10 млн грн капіталу.
Якщо обміняв - то це ЗРОБИВ чи ЗАРОБИВ?
$250K - середньої руки програміст заробляє за 10 років, сінйор (старший програміст) в рази швидше
Так я хіба проти...
Так, в Україні є 999 999 людей які можуть заробити швидше/більше ніж я і з усіх цих сум сплатити належні податки. І що?
Я за те щоб їм усім ( якщо в них є таке бажання/потреба) надали економічне бронювання за 20000 чи 30000 чи ???? місяць
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:40

  dimo_0n написав:
  flyman написав:$250K - середньої руки програміст заробляє за 10 років, сінйор (старший програміст) в рази швидше

Ти не розумієш, це інше(с)
Будівельнік в рази нужнішій, ніж отой сеніор на галері...
В нього ж бізнес з обертом 600К...

Нищеброди знайшли спільну мову

Один - власник Прадо, на якому не їздить, бо бензус задорого
Інший - "сіньор" з окуенной ЗП, який живе в напівподвалах або нахалбудах

budivelnik, на фоні цих двух - просто Уорен Баффет )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А если не начнёт ?
Продолжишь дальше фейки вбрасывать ?

Политика - это тебе не квартиры впаривать, тут всё серьёзнее
Вы различаете форум от полит. заяв власти и газеты Урядовий Курьер?. Или для вас этот форум и есть полит. направления Украины в ближ. годы.)) Типа от этого форума решается внешняя и внутр. политика гос-ва.. Здесь обычные высказывания и ПРОГНОЗЫ, но не Законы и Постановы от правительства.
Игорь Алексеевич
 
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