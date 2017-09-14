budivelnik написав:

ЛАД написав: Может, заробив? Может, заробив?

Саме ЗРОБИВ..Перевів два бізнеса на військові рейкиПерше - в одному замінив всіх мобпридатних на мобнепридатнихДруге - створив НОВИЙ бізнес в 2022 році , в якому з шести осіб тільки 2 мобпридатні, ПРИ ЧОМУ З МОМЕНТУ СТВОРЕННЯ БІЗНЕС СКОРОТИВСЯ НА 4 МОБІЛІЗОВАНИХ, ТОБТО Є 10 РОБОЧИХ МІСЦЬ , З ЯКИХ 4 ЗАЙНЯТІ МОБНЕПРИДАТНИМИ , 2 МОБПРИДАТНИМИ(РИЗИК ЩО ЇХ МОБІЛІЗУЮТЬ) 4 МІСЦЯ ВІЛЬНІ, ХОЧА ГРОШІ НА ЇХ СТВОРЕННЯ ВИТРАЧЕНІ(ЦЕ РИЗИК ЧИ НІ)Третє - за 2022-2023 і початок 2024 року - зменшив свої витрати і витрати своєї сімї на особисті потреби в 2 рази.Четверте - збільшив кредитні зобовязання бізнесів на 2 млн грн, це при тому що вклав у новий 6 млн.. Як думаєте я сильно покращив своє життя і життя своєї родини при таких розкладах?То якЗРОБИВ чи ЗАРОБИВПСі в світлі попереднього повідомленняЯ ЗАРОБИВ за 30 років 10 млн грн капіталуЧи я ОБМІНЯВ 10 років життя на 10 млн грн капіталу.Якщо обміняв - то це ЗРОБИВ чи ЗАРОБИВ?