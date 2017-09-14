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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 тра, 2024 19:38
budivelnik написав: dimo_0n написав: budivelnik написав:
Дозволити їм заплатити на 1 млрд/день більше-але за це дати їм бронювання.
Тобто все також - війна для бідного?
Як бути с суддями, прокурорами, ментами? Вони потребують З ВИДАТКІВ ))) Призивати та щоб вони ще доплачювали? Чи як?
Неп порібні нікому твої +1млрд, коли партнери дають 4мрд. А ось щоб це длилося більше - портібен саме ти з синами....
Нюанс про який ти нездогадуєшся.
Але я тобі відкрию очі
Партнери допомагають на СУМУ яка дорівнює нашому Бюджету
Тобто
Якщо я заплатив в бюджет +1 млрд то й партнери додали ще 1 млрд
Якщо в Бюджет пішло мінус 1 млрд ..то й партнери зменшили свою допомогу
Їх позиція зрозуміла
Вони згодні платити рівно стільки скільки платимо й ми+крім того що платимо ми повинні ще й воювати..
То як
Хочеш щоб партнери зменшили допомогу на 1 млрд/день , якщо після проведення мобілізації по принципу греби підприємців доходи Бюджету зменшаться на 1 млрд...
Так вот именно: на Сумму, а не на доходную часть. Дальше продолжать?
И, кстати, вы в начале правильно начали - про свою крейсерскую скорость. Но потом зачем-то стыдливо начали прятаться за спинами ВСЕХ предпринимателей...
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Додано: Вів 28 тра, 2024 19:40
flyman написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Может, заробив?
Саме ЗРОБИВ..
Перевів два бізнеса на військові рейки
Перше - в одному замінив всіх мобпридатних на мобнепридатних
Друге - створив НОВИЙ бізнес в 2022 році , в якому з шести осіб тільки 2 мобпридатні, ПРИ ЧОМУ З МОМЕНТУ СТВОРЕННЯ БІЗНЕС СКОРОТИВСЯ НА 4 МОБІЛІЗОВАНИХ, ТОБТО Є 10 РОБОЧИХ МІСЦЬ , З ЯКИХ 4 ЗАЙНЯТІ МОБНЕПРИДАТНИМИ , 2 МОБПРИДАТНИМИ(РИЗИК ЩО ЇХ МОБІЛІЗУЮТЬ) 4 МІСЦЯ ВІЛЬНІ, ХОЧА ГРОШІ НА ЇХ СТВОРЕННЯ ВИТРАЧЕНІ(ЦЕ РИЗИК ЧИ НІ)
Третє - за 2022-2023 і початок 2024 року - зменшив свої витрати і витрати своєї сімї на особисті потреби в 2 рази.
Четверте - збільшив кредитні зобовязання бізнесів на 2 млн грн, це при тому що вклав у новий 6 млн.. Як думаєте я сильно покращив своє життя і життя своєї родини при таких розкладах?
То як
ЗРОБИВ чи ЗАРОБИВ
ПС
і в світлі попереднього повідомлення
Я ЗАРОБИВ за 30 років 10 млн грн капіталу
Чи я ОБМІНЯВ 10 років життя на 10 млн грн капіталу.
Якщо обміняв - то це ЗРОБИВ чи ЗАРОБИВ?
$250K - середньої руки програміст заробляє за 10 років, сінйор (старший програміст) в рази швидше
Так я хіба проти...
Так, в Україні є 999 999 людей які можуть заробити швидше/більше ніж я і з усіх цих сум сплатити належні податки. І що?
Я за те щоб їм усім ( якщо в них є таке бажання/потреба) надали економічне бронювання за 20000 чи 30000 чи ???? місяць
хантер -ти як
Не проти того що я признаю що моя крейсерська швидкість менша ніж в 999 999 осіб в Україні?
Бо особисто мені більш подобається те , що вона Більша ніж в 38 999 999 осіб в Україні( це якщо нас 40 млн)
Ти як радий за мене?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Вів 28 тра, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 19:40
dimo_0n написав: flyman написав:
$250K - середньої руки програміст заробляє за 10 років, сінйор (старший програміст) в рази швидше
Ти не розумієш, це інше(с)
Будівельнік в рази нужнішій, ніж отой сеніор на галері...
В нього ж бізнес з обертом 600К...
Нищеброди знайшли спільну мову
Один - власник Прадо, на якому не їздить, бо бензус задорого
Інший - "сіньор" з окуенной ЗП, який живе в напівподвалах або нахалбудахbudivelnik
, на фоні цих двух - просто Уорен Баффет )))
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Додано: Вів 28 тра, 2024 19:44
pesikot написав:
budivelnik, на фоні цих двух - просто Уорен Баффет )))
Мене це не зачіпає.
Але можливість коли люди починають розглядати діапазони -вже радує..це десь 5 клас..так дивишся і до 7-го дійдем за пару місяців.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 19:45
budivelnik написав: pesikot написав:
budivelnik, на фоні цих двух - просто Уорен Баффет )))
Мене це не зачіпає.
Але можливість коли люди починають розглядати діапазони -вже радує..це десь 5 клас..так дивишся і до 7-го дійдем за пару місяців.
Так і я за те )
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Додано: Вів 28 тра, 2024 19:46
budivelnik написав:
Ви хочете забрати СВІДОМО 1,5% тих хто дає 10%...тобто зменшите на 10% економічні надходження...
я цього не хочу, я ж не ТЦК ))
а ТЦК просто потрібен "ресурс" в штуках, і особо внікати хто там платник податків чи виробник зброї, чи "полупридатний інвалід, яких відмінили" - вони схоже не будуть, тупо виконують план і пісєц...
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Додано: Вів 28 тра, 2024 19:46
budivelnik написав:
хантер -ти як
Не проти того що я признаю що моя крейсерська швидкість менша ніж в 999 999 осіб в Україні?
Бо особисто мені більш подобається те , що вона Більша ніж в 38 999 999 осіб в Україні( це якщо нас 40 млн)
Ти як радий за мене?
и снова пытаемся за чужие спины прятаться? - мне не сложно повторить: фриз утверждал, что в армии есть вакансии "просто отсвечивать в теплик" - там буквально любая ненулевая скорость сгодится...
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Додано: Вів 28 тра, 2024 19:47
Hotab написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня тихо и тревог мало. Значит ближе к ночи или рано утром будут не утешительные новости из городов про попадание и жертвы.((
А если не будет, то вы выдадите «а кого те тревоги сейчас интересуют», да?
Зачем вы вообще насыпаете постоянно эту свою чушь? Вас не учит жизнь вообще?
О летун прилетел с боевого дежурства. Как полёт прошёл на диване?
Вы проспали страниц 20, Там кстати не Вам готовят F-16
Мы тогда за небо будем спокойны.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 28 тра, 2024 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 19:49
Letusrock написав:
це ви жартуєте зараз? Будь вам не 59,5 а хоча б 58 років то жоден закарпатський ТЦК вас би навіть не випустив за запасними трусами, а прямо на потяг до Рівного. Їм глибоко фіолетово на вашу гіпертонію, бізнес та ваших споживачів
Letusrock написав:
в ТЦК такі дурниці нікого не колишуть від слова взагалі
+100500!👍
Будівельник пише про себе любимого/надважливого в тилу...
І спеціально не хоче помічати(та і інші не хочуть помічати) простий приклад з Успіхом!
Всім же пох на те, що:
- здоров'я в мене не "айс"/обмежено придатний
- висмикнули з цивільного життя НІКОЛИ НЕ СЛУЖИВШОГО батька двох неповнолітніх дітей
- бізнес вимушений був закрити(так як раптово висмикнули мене з повсякденного життя. Ні підготуватись, обдумати, делегувати і т.п. часу не дали!)
Тому ще раз - якщо усім було пох на оте все вищенаписане і я вже 27місяців на фронті, то ЧОМУ хтось має "сюсюкатись" з іншими?
Але і так "сюсюкаються", бо дають всім вам ЧАС!!!
Дають час і, навіть, можливий вибір служби...
Але, я більше наголошую на ЧАС!!!
Всі ухилянти мають ЧАС
підготуватись/завершити-делегувати свої справи/бізнеса і т.п.!
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Додано: Вів 28 тра, 2024 19:49
flyman написав:
$250K - середньої руки програміст заробляє за 10 років, сінйор (старший програміст) в рази швидше
Ок, припустимо. Віднімемо його витрати 140 дол. на місяць, тоді
250000 -140×12міс.×10років = 233200
Судячи з того, яку він купляє нерухомість, можна зробити висновок, що він програміст нижче середньої руки, скоріше середньої ноги..
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