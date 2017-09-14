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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83998400840184028403 ... 8405>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:51

  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:Ви хочете забрати СВІДОМО 1,5% тих хто дає 10%...тобто зменшите на 10% економічні надходження...

я цього не хочу, я ж не ТЦК ))
а ТЦК просто потрібен "ресурс" в штуках, і особо внікати хто там платник податків чи виробник зброї, чи "полупридатний інвалід, яких відмінили" - вони схоже не будуть, тупо виконують план і пісєц...
Тоді про що ми спілкуємось
Я про варіанти , які дозволять підсилити економічну міць...не погіршуючи мобілізаційні ресурси
Ви ж розумієте, що якщо є 6 млн мобпридатних ,
а треба набрати 0,2 млн - то броня в 0,1 млн з 6 млн -мобресурс не погіршує.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:51

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Один - власник Прадо, на якому не їздить, бо бензус задорого

О, любитель висмикувати.
Ще раз. Я доставкою заказую піцу, бо це дешевше та швидше.
А на офіс їжу на прадіку.
Запомниш? Запиши навсяк.

Ну так, в офісі Прадіком засвітив, а потім не іздишь на ньому, бо задорого

І запам"ятай, їздити в офіс - дешевше на таксі
А за їжою - на власному авто. Бо доставка коштує дорожче

Порахуй доставку.
Порахував ?
Запам"ятай )

А ще дешевше, по дорозі додому на Прадіку заїхати в кафе/ресторан/піцерію і зробити замовлення

Але ж ти, дома сидишь, з дому боїшься вийти )
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:54

  _hunter написав:
  budivelnik написав:хантер -ти як
Не проти того що я признаю що моя крейсерська швидкість менша ніж в 999 999 осіб в Україні?
Бо особисто мені більш подобається те , що вона Більша ніж в 38 999 999 осіб в Україні( це якщо нас 40 млн)
Ти як радий за мене?
и снова пытаемся за чужие спины прятаться? - мне не сложно повторить: фриз утверждал, что в армии есть вакансии "просто отсвечивать в теплик" - там буквально любая ненулевая скорость сгодится...
Я Вам навіть більше скажу
Є такі як ви , з яких ні податків, ні відсвічування...але чомусь усі пропозиції ведуть до погіршення чогось в Україні.
Не поясните з чим це повязано?
Ви на фронті відсвічуєте і хочете щоб я вас поміняв?
чи податки/донати хочете за мене почати платити?
Ви за гроші шкодите?
Чи ідейний?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:55

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:А ти готовий свою домівку та сім’ю захищати зі зброєю в руках ? Чи чекаєш що за тебе це будуть робити інші ?

Вы-то чего так нервничаете?
Ваша домівка уже давно на Канадщині.

яка ще "домівка", хіба коробка з-під холодильника, або ж іпотека в спадщину внукам
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:55

  budivelnik написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:Ви хочете забрати СВІДОМО 1,5% тих хто дає 10%...тобто зменшите на 10% економічні надходження...

я цього не хочу, я ж не ТЦК ))
а ТЦК просто потрібен "ресурс" в штуках, і особо внікати хто там платник податків чи виробник зброї, чи "полупридатний інвалід, яких відмінили" - вони схоже не будуть, тупо виконують план і пісєц...
Тоді про що ми спілкуємось
Я про варіанти , які дозволять підсилити економічну міць...не погіршуючи мобілізаційні ресурси
Ви ж розумієте, що якщо є 6 млн мобпридатних ,
а треба набрати 0,2 млн - то броня в 0,1 млн з 6 млн -мобресурс не погіршує.

начали сегодняшнее "общение" мы с того, что "кто-то" заявил, что Лично ему - в армию нуникак нельзя. Потом, видимо, забыл - и переключился на "вообще всех предпринимателей в армию, наверное, не стоит" - с чем никто и не спорил, вроде :D
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 19:56

  _hunter написав:и снова пытаемся за чужие спины прятаться? - мне не сложно повторить: фриз утверждал, что в армии есть вакансии "просто отсвечивать в теплик" - там буквально любая ненулевая скорость сгодится...

Что-то я не припомню, чтобы freeze такое утверждал

Но, находясь, в Германии, ты боишься как никогда, аж дрожишь от страха
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:00

  _hunter написав:начали сегодняшнее "общение" мы с того, что "кто-то" заявил, что Лично ему - в армию нуникак нельзя. Потом, видимо, забыл - и переключился на "вообще всех предпринимателей в армию, наверное, не стоит" - с чем никто и не спорил, вроде
Брехня
В мене повістка
Якщо викличуть-піду
Тільки от проблема для Вас..якщо вже будуть викликати 58+ річного ...то ви вже в окопі давно будете
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:00

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:хантер -ти як
Не проти того що я признаю що моя крейсерська швидкість менша ніж в 999 999 осіб в Україні?
Бо особисто мені більш подобається те , що вона Більша ніж в 38 999 999 осіб в Україні( це якщо нас 40 млн)
Ти як радий за мене?
и снова пытаемся за чужие спины прятаться? - мне не сложно повторить: фриз утверждал, что в армии есть вакансии "просто отсвечивать в теплик" - там буквально любая ненулевая скорость сгодится...
Я Вам навіть більше скажу
Є такі як ви , з яких ні податків, ні відсвічування...але чомусь усі пропозиції ведуть до погіршення чогось в Україні.
Не поясните з чим це повязано?

вы с конкретными цитатами можете в данном случае написать? - с табличками всякими? - ну вот прямо как вы делаете, когда это вообще не нужно :D
А то вообще непонятно о каких пропозыциях речь идет.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:00

  Xenon написав:
Мобілізовані навчатимуться менше: не 2 місяці, а 1,5 – нардеп Наливайченко.

«Скорочення відбулося через великий наплив людей та нестачу навчальних центрів».


в "клятому СРСР" учєбка була півроку,
відсвічувати в тепліку в окопі можна з квартального відосіка за 15 хв.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:04

  Успіх написав:І спеціально не хоче помічати(та і інші не хочуть помічати) простий приклад з Успіхом! :D
Всім же пох на те, що:
- висмикнули з цивільного життя НІКОЛИ НЕ СЛУЖИВШОГО батька двох неповнолітніх дітей

По інший легенді, ти пішов сам
А зараз, виявилось, тебе висмикнули.
Що, прям в бусік запихнули ? ))

Чи може, ти багато кого втягнув в фінансову піраміду
Тому вирішив сховатись від невдобних питаннь і ... десь прорахувавсь

Стосовно неповнолітніх дітей. Ну 17.5 років, теж неповнолітні
Але ти, то вуйко під сраку років, то молодий

Тому десь збрехав знову ) чи про свій вік, чи про дітей
pesikot
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