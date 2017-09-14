RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 840084018402840384048405>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:05

  budivelnik написав:Я про варіанти , які дозволять підсилити економічну міць...не погіршуючи мобілізаційні ресурси
Ви ж розумієте, що якщо є 6 млн мобпридатних ,
а треба набрати 0,2 млн - то броня в 0,1 млн з 6 млн -мобресурс не погіршує.

яка економічна міць? нема що підсилювати.
рекордну поміч партнерів минулого місяця ми через місць доїмо, далі фінансово - тільки гірше і по курсу це вже видно.
а от з ідеєю найлегітимнішого "до останнього українця" не все так однозначно.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36
З нами з: 21.05.23
Подякував: 18 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:06

  dimo_0n написав:
  budivelnik написав:Дозволити їм заплатити на 1 млрд/день більше-але за це дати їм бронювання.

Тобто все також - війна для бідного?
Як бути с суддями, прокурорами, ментами? Вони потребують З ВИДАТКІВ ))) Призивати та щоб вони ще доплачювали? Чи як?

Неп порібні нікому твої +1млрд, коли партнери дають 4мрд. А ось щоб це длилося більше - портібен саме ти з синами....

так завезуть партнери мігрантів, бабла насиплять, все буде Україна, чому такі переживання, всі в окоп до останньго діда
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35166
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:06

  budivelnik написав:
  _hunter написав:начали сегодняшнее "общение" мы с того, что "кто-то" заявил, что Лично ему - в армию нуникак нельзя. Потом, видимо, забыл - и переключился на "вообще всех предпринимателей в армию, наверное, не стоит" - с чем никто и не спорил, вроде
Брехня
В мене повістка
Якщо викличуть-піду
Тільки от проблема для Вас..якщо вже будуть викликати 58+ річного ...то ви вже в окопі давно будете

в таком случае и я не понимаю о чем мы тут общаемся :) - если есть повестка - все в руках Военкома нашего, что в тык смдит :D
_hunter
 
Повідомлень: 7872
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Всі ухилянти мають ЧАС підготуватись/завершити-делегувати свої справи/бізнеса і т.п.!
Дело не в ухилянтах. Дело в политике Власти. Если у нас уже не хватает людского ресурса, то методом насильного втягивания в бусик не выход.
Мы оплачиваем налоги нашим законникам. Они не плохую получают з. плату. Но, всегда работают методами не Констит. А значит какое доверие у людей к ним?
Нет помощи, нет людей, значит надо что то им решать. Если на самvит не едит старик из США, то значит там не будут решаться актуальные вопросы, а расскажут др. др. утиные истории и в очередной раз пальчиком пригрозят раше. Через пол года половина из тех кого сегодня увезут в бусике на передовую не вернутся и что будем делать далее? 18 - летних призывать и кричать из ВР, что биться надо до посл. украинца, но при этом зная, что их ждёт в сопровождении в др. страну F-16
Понимаю и вам тяжело, но ситуация заходит в тупик.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 28 тра, 2024 20:07, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8024
З нами з: 13.09.09
Подякував: 105 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:06

#євовисокоприосвєщенство)))

  budivelnik написав:вмію бути там де моя потрібність найкорисніша.
Аааааааа!
Кричу!!! :)

Вимкніть Будівельнику інтернет, або дайте йому лопату і копняка під зад!))) І відправте його до Лиману, де я його зустріну))
Поїдемо в ліс копати і "обшивати" деревом окопи/бійниці!
Розкажеш ТУТ мені і моїм побратимам, який ти "надважливий"... :mrgreen: :lol: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6390
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:11

  budivelnik написав:
  flyman написав:
  budivelnik написав:Саме ЗРОБИВ..
Перевів два бізнеса на військові рейки
Перше - в одному замінив всіх мобпридатних на мобнепридатних
Друге - створив НОВИЙ бізнес в 2022 році , в якому з шести осіб тільки 2 мобпридатні, ПРИ ЧОМУ З МОМЕНТУ СТВОРЕННЯ БІЗНЕС СКОРОТИВСЯ НА 4 МОБІЛІЗОВАНИХ, ТОБТО Є 10 РОБОЧИХ МІСЦЬ , З ЯКИХ 4 ЗАЙНЯТІ МОБНЕПРИДАТНИМИ , 2 МОБПРИДАТНИМИ(РИЗИК ЩО ЇХ МОБІЛІЗУЮТЬ) 4 МІСЦЯ ВІЛЬНІ, ХОЧА ГРОШІ НА ЇХ СТВОРЕННЯ ВИТРАЧЕНІ(ЦЕ РИЗИК ЧИ НІ)
Третє - за 2022-2023 і початок 2024 року - зменшив свої витрати і витрати своєї сімї на особисті потреби в 2 рази.
Четверте - збільшив кредитні зобовязання бізнесів на 2 млн грн, це при тому що вклав у новий 6 млн.. Як думаєте я сильно покращив своє життя і життя своєї родини при таких розкладах?
То як
ЗРОБИВ чи ЗАРОБИВ
ПС
і в світлі попереднього повідомлення
Я ЗАРОБИВ за 30 років 10 млн грн капіталу
Чи я ОБМІНЯВ 10 років життя на 10 млн грн капіталу.
Якщо обміняв - то це ЗРОБИВ чи ЗАРОБИВ?
$250K - середньої руки програміст заробляє за 10 років, сінйор (старший програміст) в рази швидше
Так я хіба проти...
Так, в Україні є 999 999 людей які можуть заробити швидше/більше ніж я і з усіх цих сум сплатити належні податки. І що?
Я за те щоб їм усім ( якщо в них є таке бажання/потреба) надали економічне бронювання за 20000 чи 30000 чи ???? місяць

хантер -ти як
Не проти того що я признаю що моя крейсерська швидкість менша ніж в 999 999 осіб в Україні?
Бо особисто мені більш подобається те , що вона Більша ніж в 38 999 999 осіб в Україні( це якщо нас 40 млн)
Ти як радий за мене?

Мова про те, що $250К за 10 років, ніби не супер великі гроші,
але якщо взяти 100К ІТниів, то це вже $25 ярдів інвестицій за 10 років.
Тут кажуть, що фігня вопрос, партнери насиплють більше, тому їх в окоп відсвічувати в теплік, а потім смаглявих кучерявих хлопців навезуть, ще й МВФ грошей дасть підйомні на релокацію.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 28 тра, 2024 20:13, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35166
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:13

  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:Я про варіанти , які дозволять підсилити економічну міць...не погіршуючи мобілізаційні ресурси
Ви ж розумієте, що якщо є 6 млн мобпридатних ,
а треба набрати 0,2 млн - то броня в 0,1 млн з 6 млн -мобресурс не погіршує.

яка економічна міць? нема що підсилювати.
рекордну поміч партнерів минулого місяця ми через місць доїмо, далі фінансово - тільки гірше і по курсу це вже видно.
а от з ідеєю найлегітимнішого "до останнього українця" не все так однозначно.
Що таке відсутня економічна міць?
Доходи Бюджету 2024
( читай податки які маємо сплатити ми, тобто економічна міць) 1786 млрд грн
Виконання Бюджету в 2024 (наростаючим)
січень - 154,850 млрд
лютий - 398,248 млрд
березень-642,107 млрд
Як бачите -економічний фронт працює
А те що долар падає і виникають все більше і більше проблем - то це зрозуміло , третій рік Війни.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27635
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:13

  Успіх написав:
  budivelnik написав:вмію бути там де моя потрібність найкорисніша.
Аааааааа!
Кричу!!! :)

Вимкніть Будівельнику інтернет, або дайте йому лопату і копняка під зад!))) І відправте його до Лиману, де я його зустріну))
Поїдемо в ліс копати і "обшивати" деревом окопи/бійниці!
Розкажеш ТУТ мені і моїм побратимам, який ти "надважливий"... :mrgreen: :lol: :mrgreen:

Долярчик, ось ти копаєшь, а розуміння все не приходить, за 2+ років вже повинно прийти розуміння, але це не про тебе

Тому, продовжешь копати, але або під керівництом budivelnik, або під моїм керівництвом
І щось мені підказує, що це тобі зовсім не сподобається :)

Тому, обережно зі своїми бажаннями ) Вони можуть збуватись )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9763
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:І запам"ятай, їздити в офіс - дешевше на таксі
А за їжою - на власному авто. Бо доставка коштує дорожче

Порахуй доставку.
Порахував ?
Запам"ятай )

А ще дешевше, по дорозі додому на Прадіку заїхати в кафе/ресторан/піцерію і зробити замовлення

Але ж ти, дома сидишь, з дому боїшься вийти )

Ще раз для висмикувача:
Доставка піци коштує до 100грн.
Їхати за нею туди-назад 10км. По часу десь хв. 40, якщо навіть замовити за телефоном.
На 10км в городі прадік жре десь біля 2л. 1 л коштує 60грн.
Тобі дати калькулятор?
А у Сільпо або Велмарт з жінкою їжу такі на прадіку.

немає сенсу коли сидишь вдома, косишь травку, або наводишь порядок у гаражі - сідати та їхати за піцею. Можна ії заказати доставкою. Але ти все накрутив як зручніше )))

Запомятаеш? Хоча скілки вже разів казав - все як до пня...
dimo_0n
 
Повідомлень: 417
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:15

Як всі, то всі!©А якщо "не всі", ну тоді і без нас!!!

  Игорь Алексеевич написав:Дело не в ухилянтах
Так, справа не в ухилянтах до тої пори, поки вони не розкривають ротяку:
- про свою надважливість в тилу
- щоб хтось(але тільки не вони і не їх родичі) здобували кордони 91го
- жодних перемовин/зупинки/заморозки, а тільки вперед!(але без них)
І так далі в тому дусі.

А я просто скажу:
Ухилянти, а ху-ху не хо-хо?!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6390
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
  #<1 ... 840084018402840384048405>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 41367
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 201896
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 657221
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.