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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 тра, 2024 20:05
budivelnik написав:
Я про варіанти , які дозволять підсилити економічну міць...не погіршуючи мобілізаційні ресурси
Ви ж розумієте, що якщо є 6 млн мобпридатних ,
а треба набрати 0,2 млн - то броня в 0,1 млн з 6 млн -мобресурс не погіршує.
яка економічна міць? нема що підсилювати.
рекордну поміч партнерів минулого місяця ми через місць доїмо, далі фінансово - тільки гірше і по курсу це вже видно.
а от з ідеєю найлегітимнішого "до останнього українця" не все так однозначно.
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sergey_stasyuk555
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Додано: Вів 28 тра, 2024 20:06
dimo_0n написав: budivelnik написав:
Дозволити їм заплатити на 1 млрд/день більше-але за це дати їм бронювання.
Тобто все також - війна для бідного?
Як бути с суддями, прокурорами, ментами? Вони потребують З ВИДАТКІВ ))) Призивати та щоб вони ще доплачювали? Чи як?
Неп порібні нікому твої +1млрд, коли партнери дають 4мрд. А ось щоб це длилося більше - портібен саме ти з синами....
так завезуть партнери мігрантів, бабла насиплять, все буде Україна, чому такі переживання, всі в окоп до останньго діда
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flyman
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Додано: Вів 28 тра, 2024 20:06
budivelnik написав: _hunter написав:
начали сегодняшнее "общение" мы с того, что "кто-то" заявил, что Лично ему - в армию нуникак нельзя. Потом, видимо, забыл - и переключился на "вообще всех предпринимателей в армию, наверное, не стоит" - с чем никто и не спорил, вроде
Брехня
В мене повістка
Якщо викличуть-піду
Тільки от проблема для Вас..якщо вже будуть викликати 58+ річного ...то ви вже в окопі давно будете
в таком случае и я не понимаю о чем мы тут общаемся
- если есть повестка - все в руках Военкома нашего, что в тык смдит
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Додано: Вів 28 тра, 2024 20:06
Успіх написав:
Всі ухилянти мають ЧАС підготуватись/завершити-делегувати свої справи/бізнеса і т.п.!
Дело не в ухилянтах. Дело в политике Власти. Если у нас уже не хватает людского ресурса, то методом насильного втягивания в бусик не выход.
Мы оплачиваем налоги нашим законникам. Они не плохую получают з. плату. Но, всегда работают методами не Констит. А значит какое доверие у людей к ним?
Нет помощи, нет людей, значит надо что то им решать. Если на самvит не едит старик из США, то значит там не будут решаться актуальные вопросы, а расскажут др. др. утиные истории и в очередной раз пальчиком пригрозят раше. Через пол года половина из тех кого сегодня увезут в бусике на передовую не вернутся и что будем делать далее? 18 - летних призывать и кричать из ВР, что биться надо до посл. украинца, но при этом зная, что их ждёт в сопровождении в др. страну F-16
Понимаю и вам тяжело, но ситуация заходит в тупик.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 28 тра, 2024 20:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 20:06
budivelnik написав:
вмію бути там де моя потрібність
найкорисніша.
Аааааааа!
Кричу!!!
Вимкніть Будівельнику інтернет, або дайте йому лопату і копняка під зад!))) І відправте його до Лиману, де я його зустріну))
Поїдемо в ліс копати і "обшивати" деревом окопи/бійниці!
Розкажеш ТУТ мені і моїм побратимам, який ти "надважливий"...
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Додано: Вів 28 тра, 2024 20:11
budivelnik написав: flyman написав: budivelnik написав:
Саме ЗРОБИВ..
Перевів два бізнеса на військові рейки
Перше - в одному замінив всіх мобпридатних на мобнепридатних
Друге - створив НОВИЙ бізнес в 2022 році , в якому з шести осіб тільки 2 мобпридатні, ПРИ ЧОМУ З МОМЕНТУ СТВОРЕННЯ БІЗНЕС СКОРОТИВСЯ НА 4 МОБІЛІЗОВАНИХ, ТОБТО Є 10 РОБОЧИХ МІСЦЬ , З ЯКИХ 4 ЗАЙНЯТІ МОБНЕПРИДАТНИМИ , 2 МОБПРИДАТНИМИ(РИЗИК ЩО ЇХ МОБІЛІЗУЮТЬ) 4 МІСЦЯ ВІЛЬНІ, ХОЧА ГРОШІ НА ЇХ СТВОРЕННЯ ВИТРАЧЕНІ(ЦЕ РИЗИК ЧИ НІ)
Третє - за 2022-2023 і початок 2024 року - зменшив свої витрати і витрати своєї сімї на особисті потреби в 2 рази.
Четверте - збільшив кредитні зобовязання бізнесів на 2 млн грн, це при тому що вклав у новий 6 млн.. Як думаєте я сильно покращив своє життя і життя своєї родини при таких розкладах?
То як
ЗРОБИВ чи ЗАРОБИВ
ПС
і в світлі попереднього повідомлення
Я ЗАРОБИВ за 30 років 10 млн грн капіталу
Чи я ОБМІНЯВ 10 років життя на 10 млн грн капіталу.
Якщо обміняв - то це ЗРОБИВ чи ЗАРОБИВ?
$250K - середньої руки програміст заробляє за 10 років, сінйор (старший програміст) в рази швидше
Так я хіба проти...
Так, в Україні є 999 999 людей які можуть заробити швидше/більше ніж я і з усіх цих сум сплатити належні податки. І що?
Я за те щоб їм усім ( якщо в них є таке бажання/потреба) надали економічне бронювання за 20000 чи 30000 чи ???? місяць
хантер -ти як
Не проти того що я признаю що моя крейсерська швидкість менша ніж в 999 999 осіб в Україні?
Бо особисто мені більш подобається те , що вона Більша ніж в 38 999 999 осіб в Україні( це якщо нас 40 млн)
Ти як радий за мене?
Мова про те, що $250К за 10 років, ніби не супер великі гроші,
але якщо взяти 100К ІТниів, то це вже $25 ярдів інвестицій за 10 років.
Тут кажуть, що фігня вопрос, партнери насиплють більше, тому їх в окоп відсвічувати в теплік, а потім смаглявих кучерявих хлопців навезуть, ще й МВФ грошей дасть підйомні на релокацію.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 28 тра, 2024 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 20:13
sergey_stasyuk555 написав: budivelnik написав:
Я про варіанти , які дозволять підсилити економічну міць...не погіршуючи мобілізаційні ресурси
Ви ж розумієте, що якщо є 6 млн мобпридатних ,
а треба набрати 0,2 млн - то броня в 0,1 млн з 6 млн -мобресурс не погіршує.
яка економічна міць? нема що підсилювати.
рекордну поміч партнерів минулого місяця ми через місць доїмо, далі фінансово - тільки гірше і по курсу це вже видно.
а от з ідеєю найлегітимнішого "до останнього українця" не все так однозначно.
Що таке відсутня економічна міць?
Доходи Бюджету 2024
( читай податки які маємо сплатити ми, тобто економічна міць) 1786 млрд грн
Виконання Бюджету в 2024 (наростаючим)
січень - 154,850 млрд
лютий - 398,248 млрд
березень-642,107 млрд
Як бачите -економічний фронт працює
А те що долар падає і виникають все більше і більше проблем - то це зрозуміло , третій рік Війни.
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budivelnik
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Додано: Вів 28 тра, 2024 20:13
Успіх написав: budivelnik написав:
вмію бути там де моя потрібність
найкорисніша.
Аааааааа!
Кричу!!!
Вимкніть Будівельнику інтернет, або дайте йому лопату і копняка під зад!))) І відправте його до Лиману, де я його зустріну))
Поїдемо в ліс копати і "обшивати" деревом окопи/бійниці!
Розкажеш ТУТ мені і моїм побратимам, який ти "надважливий"...
Долярчик, ось ти копаєшь, а розуміння все не приходить, за 2+ років вже повинно прийти розуміння, але це не про тебе
Тому, продовжешь копати, але або під керівництом budivelnik
, або під моїм керівництвом
І щось мені підказує, що це тобі зовсім не сподобається
Тому, обережно зі своїми бажаннями ) Вони можуть збуватись )
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pesikot
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Додано: Вів 28 тра, 2024 20:13
pesikot написав:
І запам"ятай, їздити в офіс - дешевше на таксі
А за їжою - на власному авто. Бо доставка коштує дорожче
Порахуй доставку.
Порахував ?
Запам"ятай )
А ще дешевше, по дорозі додому на Прадіку заїхати в кафе/ресторан/піцерію і зробити замовлення
Але ж ти, дома сидишь, з дому боїшься вийти )
Ще раз для висмикувача:
Доставка піци коштує до 100грн.
Їхати за нею туди-назад 10км. По часу десь хв. 40, якщо навіть замовити за телефоном.
На 10км в городі прадік жре десь біля 2л. 1 л коштує 60грн.
Тобі дати калькулятор?
А у Сільпо або Велмарт з жінкою їжу такі на прадіку.
немає сенсу коли сидишь вдома, косишь травку, або наводишь порядок у гаражі - сідати та їхати за піцею. Можна ії заказати доставкою. Але ти все накрутив як зручніше )))
Запомятаеш? Хоча скілки вже разів казав - все як до пня...
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Додано: Вів 28 тра, 2024 20:15
Игорь Алексеевич написав:
Дело не в ухилянтах
Так, справа не в ухилянтах до тої пори, поки вони не розкривають ротяку:
- про свою надважливість в тилу
- щоб хтось(але тільки не вони і не їх родичі) здобували кордони 91го
- жодних перемовин/зупинки/заморозки, а тільки вперед!(але без них)
І так далі в тому дусі.
А я просто скажу:
Ухилянти, а ху-ху не хо-хо?!!!
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