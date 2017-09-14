budivelnik написав:Ви хочете забрати СВІДОМО 1,5% тих хто дає 10%...тобто зменшите на 10% економічні надходження...
я цього не хочу, я ж не ТЦК )) а ТЦК просто потрібен "ресурс" в штуках, і особо внікати хто там платник податків чи виробник зброї, чи "полупридатний інвалід, яких відмінили" - вони схоже не будуть, тупо виконують план і пісєц...
"воюєсм за свої", от мобілізуюєш ти той тил, і що далі, пенсам і силовикам партнери насиплють, стару зброю зі складів ще нашкребуть, а Успіхам плати чим, лендлізними консервами?
Так, справа не в ухилянтах до тої пори, поки вони не розкривають ротяку: - про свою надважливість в тилу - щоб хтось(але тільки не вони і не їх родичі) здобували кордони 91го - жодних перемовин/зупинки/заморозки, а тільки вперед!(але без них) І так далі в тому дусі.
А я просто скажу: Ухилянти, а ху-ху не хо-хо?!!!
а з трусів вискакувати 5 років тому які не закінчилися за Зе було не хуху не хохо
Востаннє редагувалось flyman в Вів 28 тра, 2024 20:22, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:І запам"ятай, їздити в офіс - дешевше на таксі А за їжою - на власному авто. Бо доставка коштує дорожче
Порахуй доставку. Порахував ? Запам"ятай )
А ще дешевше, по дорозі додому на Прадіку заїхати в кафе/ресторан/піцерію і зробити замовлення
Але ж ти, дома сидишь, з дому боїшься вийти )
Ще раз для висмикувача: Доставка піци коштує до 100грн. Їхати за нею туди-назад 10км. По часу десь хв. 40, якщо навіть замовити за телефоном. На 10км в городі прадік жре десь біля 2л. 1 л коштує 60грн. Тобі дати калькулятор?
Дай калькулятор
Так я і кажу, що ти - ніщеброд Похизуватись Прадіком, а далі - єкономити
20 літрів на сотку пробігу у Прадіка - це дрова, а не авто У тебе навіть немає грошей на ремонт
І де такі ціни, що "1 л коштує 60грн" ? Слух, а ти забавний
Так, справа не в ухилянтах до тої пори, поки вони не розкривають ротяку: - про свою надважливість в тилу - щоб хтось(але тільки не вони і не їх родичі) здобували кордони 91го - жодних перемовин/зупинки/заморозки, а тільки вперед!(але без них) І так далі в тому дусі.
Так, справа не в ухилянтах до тої пори, поки вони не розкривають ротяку: - про свою надважливість в тилу - щоб хтось(але тільки не вони і не їх родичі) здобували кордони 91го - жодних перемовин/зупинки/заморозки, а тільки вперед!(але без них) І так далі в тому дусі.
А я просто скажу: Ухилянти, а ху-ху не хо-хо?!!!
Я с Вами согласен. Меня тоже бесит, когда сидят у компа в вышиванках и пишут из Канады, Англии, Германии и т.д., что надо биться до последнего украинца. Но, религия не позволяет приехать на войну в родную страну, но религия позволяет летать им в Турцию, Египет на отдых, сидеть в отелях и барах с руснёй, пить с ними пиво на одном лежаке у бассейна и оттуда тоже строчить как надо драться с рашей.