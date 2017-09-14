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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84018402840384048405>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:16

  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:Ви хочете забрати СВІДОМО 1,5% тих хто дає 10%...тобто зменшите на 10% економічні надходження...

я цього не хочу, я ж не ТЦК ))
а ТЦК просто потрібен "ресурс" в штуках, і особо внікати хто там платник податків чи виробник зброї, чи "полупридатний інвалід, яких відмінили" - вони схоже не будуть, тупо виконують план і пісєц...

"воюєсм за свої", от мобілізуюєш ти той тил, і що далі, пенсам і силовикам партнери насиплють, стару зброю зі складів ще нашкребуть, а Успіхам плати чим, лендлізними консервами?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:18

Та коли вже? Ну коли???)))

  pesikot написав:або під керівництом budivelnik, або під моїм керівництвом
Та давайте вже стільки не патякайте, а ПРИЇЖДЖАЙТЕ!!!

Скільки на таких "цінних копачів" ще чекати?
Ще 2р?)))
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 28 тра, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:в "клятому СРСР" учєбка була півроку,
відсвічувати в тепліку в окопі можна з квартального відосіка за 15 хв.
у нас три місяці, у прикордонників. Щоправда, там половину часу на плацу "займалися"
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:19

  flyman написав:
  Xenon написав:
Мобілізовані навчатимуться менше: не 2 місяці, а 1,5 – нардеп Наливайченко.

«Скорочення відбулося через великий наплив людей та нестачу навчальних центрів».


в "клятому СРСР" учєбка була півроку,
відсвічувати в тепліку в окопі можна з квартального відосіка за 15 хв.

Для тебе щось зміниться півроку чи місяць ? Ти ж однаково косиш.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:22

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Дело не в ухилянтах
Так, справа не в ухилянтах до тої пори, поки вони не розкривають ротяку:
- про свою надважливість в тилу
- щоб хтось(але тільки не вони і не їх родичі) здобували кордони 91го
- жодних перемовин/зупинки/заморозки, а тільки вперед!(але без них)
І так далі в тому дусі.

А я просто скажу:
Ухилянти, а ху-ху не хо-хо?!!!

а з трусів вискакувати 5 років тому які не закінчилися за Зе було не хуху не хохо
Востаннє редагувалось flyman в Вів 28 тра, 2024 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:22

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:І запам"ятай, їздити в офіс - дешевше на таксі
А за їжою - на власному авто. Бо доставка коштує дорожче

Порахуй доставку.
Порахував ?
Запам"ятай )

А ще дешевше, по дорозі додому на Прадіку заїхати в кафе/ресторан/піцерію і зробити замовлення

Але ж ти, дома сидишь, з дому боїшься вийти )

Ще раз для висмикувача:
Доставка піци коштує до 100грн.
Їхати за нею туди-назад 10км. По часу десь хв. 40, якщо навіть замовити за телефоном.
На 10км в городі прадік жре десь біля 2л. 1 л коштує 60грн.
Тобі дати калькулятор?

Дай калькулятор :)

Так я і кажу, що ти - ніщеброд
Похизуватись Прадіком, а далі - єкономити

20 літрів на сотку пробігу у Прадіка - це дрова, а не авто
У тебе навіть немає грошей на ремонт

І де такі ціни, що "1 л коштує 60грн" ?
Слух, а ти забавний :)
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:23

Україна отримала на озброєння найсучаснішу версію ЗРК NASAMS 3: що відомо
У відео командир батареї із позивним "Барон" каже, що вони збили вже понад 250 цілей.

"На нашому рахунку 252 підтверджені цілі — це 114 дронів та 137 крилатих ракет, які перехопив наш підрозділ", — розповів він.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/649 ... cho-vidomo
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:25

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Дело не в ухилянтах
Так, справа не в ухилянтах до тої пори, поки вони не розкривають ротяку:
- про свою надважливість в тилу
- щоб хтось(але тільки не вони і не їх родичі) здобували кордони 91го
- жодних перемовин/зупинки/заморозки, а тільки вперед!(але без них)
І так далі в тому дусі.

А я просто скажу:
Ухилянти, а ху-ху не хо-хо?!!!

Тебе знову за вушком погладили і ти почав тявкати :)

Не в ту сторону :)

Тявкай, тявкай :)
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:27

  Успіх написав:
  pesikot написав:або під керівництом budivelnik, або під моїм керівництвом
Та давайте вже стільки не патякайте, а ПРИЇЖДЖАЙТЕ!!!

Скільки на таких "цінних копачів" ще чекати?
Ще 2р?)))

Ти не зрозумів, копати ти будешь, а не ми :)

А ще бухати не будешь

Згоден ?
Судячи з усього, то ти проти всього цього ))
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:28

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Дело не в ухилянтах
Так, справа не в ухилянтах до тої пори, поки вони не розкривають ротяку:
- про свою надважливість в тилу
- щоб хтось(але тільки не вони і не їх родичі) здобували кордони 91го
- жодних перемовин/зупинки/заморозки, а тільки вперед!(але без них)
І так далі в тому дусі.

А я просто скажу:
Ухилянти, а ху-ху не хо-хо?!!!
Я с Вами согласен. Меня тоже бесит, когда сидят у компа в вышиванках и пишут из Канады, Англии, Германии и т.д., что надо биться до последнего украинца. Но, религия не позволяет приехать на войну в родную страну, но религия позволяет летать им в Турцию, Египет на отдых, сидеть в отелях и барах с руснёй, пить с ними пиво на одном лежаке у бассейна и оттуда тоже строчить как надо драться с рашей. :twisted:
Игорь Алексеевич
 
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