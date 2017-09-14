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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8402840384048405>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:30

  budivelnik написав:Виконання Бюджету в 2024 (наростаючим)
січень - 154,850 млрд
лютий - 398,248 млрд
березень-642,107 млрд
Як бачите -економічний фронт працює

вибачай, але фоп-єдінщик з чорною касою мені все одно кажеться трохи притягнутим до того економічного фронту.
в 58+ мабуть простіше косити по здоров'ю, це можливо буде більш об'єктивно і не так ріже глаз порівняно з "економічним супергеройством".
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:32

Чекаю всіх! Ну, сміливіше!))

  pesikot написав:Ти не зрозумів, копати ти будешь, а не ми
Давай приходь, там розберемось... - може ще й я тобі буду пальцем показувати, де і як копати :wink: :lol:
Головне не сци, а приходи!

Ти хоч вже оновив дані, чи навіть і це боїшся зробити?))
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:34

  Успіх написав:
  pesikot написав:Ти не зрозумів, копати ти будешь, а не ми
Давай приходь, там розберемось... - може ще й я тобі буду пальцем показувати, де і як копати :wink: :lol:

Дурень думкою багатіє :wink: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:35

Ох, мені б їх сюди хоч на пару днів)))

  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Дело не в ухилянтах
Так, справа не в ухилянтах до тої пори, поки вони не розкривають ротяку:
- про свою надважливість в тилу
- щоб хтось(але тільки не вони і не їх родичі) здобували кордони 91го
- жодних перемовин/зупинки/заморозки, а тільки вперед!(але без них)
І так далі в тому дусі.

А я просто скажу:
Ухилянти, а ху-ху не хо-хо?!!!
Я с Вами согласен. Меня тоже бесит, когда сидят у компа в вышиванках и пишут из Канады, Англии, Германии и т.д., что надо биться до последнего украинца. Но, религия не позволяет приехать на войну в родную страну, но религия позволяет летать им в Турцию, Египет на отдых, сидеть в отелях и барах с руснёй, пить с ними пиво на одном лежаке у бассейна и оттуда тоже строчить как надо драться с рашей. :twisted:

+100500!👍
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:38

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:

+100500!👍

А чого ти Игорь Алексеевич не агітуєшь в ЗСУ ?

Копав би під твоїм керівництвом )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:41

Гей, гей, гей соколи!©))

Будівельник, ну хрін з тобою - ти вже старий пердун, можна тебе і пошкодувати/не відправляти на фронт))
Але ж твої сини!
Сини - соколи!!!))

Ну хтось же має здобувати кордони 91го для Флер?))
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:42

Успіх
Аватар ти наш ... )
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 28 тра, 2024 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:43

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:

+100500!👍

А чого ти Игорь Алексеевич не агітуєшь в ЗСУ ?

Копав би під твоїм керівництвом )
Он всех приглашает, в том числе и меня. Возможно и моя очередь придёт идти на войну. Пока отправили домой, сказали староват, нужны моложе. :roll: А просто хавать кашу, то дорого для бюджета))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:44

  pesikot написав:Успіх
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Аватара то ти в зеркалі щодня бачиш! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:46

У ПОЛТАВІ ЧЕРЕЗ НЕДБАЛІСТЬ ЛІКАРІВ ПОМЕР ВОЛОНТЕР, ЯКИЙ РОЗРОБЛЯВ ТАКТИЧНИЙ ОДЯГ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ
https://poltava.to/news/76644/

Пора что-то делать с этими горе-врачами, создавать военно-полевые суды и судить их по законам военного времени? Они все военнобязанные если что.
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