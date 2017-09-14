budivelnik написав:Виконання Бюджету в 2024 (наростаючим) січень - 154,850 млрд лютий - 398,248 млрд березень-642,107 млрд Як бачите -економічний фронт працює
вибачай, але фоп-єдінщик з чорною касою мені все одно кажеться трохи притягнутим до того економічного фронту. в 58+ мабуть простіше косити по здоров'ю, це можливо буде більш об'єктивно і не так ріже глаз порівняно з "економічним супергеройством".
Так, справа не в ухилянтах до тої пори, поки вони не розкривають ротяку: - про свою надважливість в тилу - щоб хтось(але тільки не вони і не їх родичі) здобували кордони 91го - жодних перемовин/зупинки/заморозки, а тільки вперед!(але без них) І так далі в тому дусі.
А я просто скажу: Ухилянти, а ху-ху не хо-хо?!!!
Я с Вами согласен. Меня тоже бесит, когда сидят у компа в вышиванках и пишут из Канады, Англии, Германии и т.д., что надо биться до последнего украинца. Но, религия не позволяет приехать на войну в родную страну, но религия позволяет летать им в Турцию, Египет на отдых, сидеть в отелях и барах с руснёй, пить с ними пиво на одном лежаке у бассейна и оттуда тоже строчить как надо драться с рашей.