Все ТЭС в Украине повреждены или разрушены, их доля в производстве энергии снизилась с 30% до 5%, заявил член наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго» Юрий Бойко. Также две ГЭС полностью не работают. Отключения электроэнергии надолго станут частью жизни в стране, сообщил он.
ЕС не может выделить Украине 6,6 млрд евро на оружие, на это уже много месяцев нет консенсуса стран Евросоюза, заявил Боррель.
Ряд стран ЕС готовы отменить ограничения на удары своим оружием по территории России, но остальные пока не готовы это сделать, заявил Боррель. Удары Украины по территории России являются "законными по международному праву", если "они наносятся пропорционально", считает Боррель. Макрон выступил за разрешение Киеву наносить удары по военным объектам на территории РФ, с которых наносят удары по Украине. Макрон заявил, что поставки Украине дальнобойных вооружений, способных поражать российские военные объекты, не являются эскалацией конфликта.
Пока старик не даст добро бить по раше, то будут просто полит. заявы. А старику сейчас не до этого. В стране инфляция, народ не доволен. Там людям важнее стоимость продуктов питания, стоимость бензина, но им по барабану война в Украине и Израиле. Поэтому на кону там выборы и старик и его команда уступает др. пенсу. А в Европе нет дост. кол-ва этого оружия и поэтому они просто болтают языком.
budivelnik написав:Виконання Бюджету в 2024 (наростаючим) січень - 154,850 млрд лютий - 398,248 млрд березень-642,107 млрд Як бачите -економічний фронт працює
вибачай, але фоп-єдінщик з чорною касою мені все одно кажеться трохи притягнутим до того економічного фронту. в 58+ мабуть простіше косити по здоров'ю, це можливо буде більш об'єктивно і не так ріже глаз порівняно з "економічним супергеройством".
1 Я ФОП на Загальній системі+платник ПДВ останніх 26 років, останні 5 років менше 0,5 млн грн податків в рік не платив 2 Не збирався і не збираюсь косити по здоровью, але саме по стану здоровья мене перевіривши три рази- дали повістку і сказали будеш потрібним-позвонимо 3 А як повязана інформація про те що за три місяці в Бюджет сплачено 642 млрд грн і тупий наїзд?
50+ я считаю им вообще нужен др. кабинет в ТЦК. Многим уже в очереди стоять тяжело, а их хотя забирать на войну после учебки. Какая им учебка? Помню в армии были нормативы вспышка слева, вспышка справа и надо было уложиться в неск. секунд. Сейчас конечно нет вспышек, но всё равно надо пробежаться, окопаться и т.д. Многие если пробегут 100м и начнут окапываться, то им придёт пипец и без раши. У них должен быть список на выбор, куда бы они смогли по состоянию здоровья записаться. Возможно даже оставлять их в городе для каких то работ с уходом вечером хавать кашу дома.
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що НАТО має бути обачним у питанні скасування заборони на удари західною зброєю по території Росії.
Вона прокоментувала нещодавній заклик генсекретаря Північноатлантичного Альянсу в ефірі телеканалу Rai 3. "Я не знаю, чому Столтенберг так говорить. Ми повинні бути дуже обачними. Я згодна, що НАТО має зберігати свою твердість і не подавати ознак того, що поступається", - цитує її Ansa.
Водночас зараз є багато сумнівних заяв, додала Мелоні. "Я згадую Макрона. Я раджу більше обачності. Важливо, щоб НАТО продовжувало підтримувати Україну для досягнення миру", - сказала прем'єр.
budivelnik написав:А як повязана інформація про те що за три місяці в Бюджет сплачено 642 млрд грн і тупий наїзд?
я не наїзжав, і тим більше не хотів применшувати результати вашої роботи. просто математика не клеїться, виходить 125к ті що ти за 1-й квартал заплатив помножити на 100к "супер платників достойних бронювання" якраз і виходить 2% від 642 млрд. доходів бюджету цього ж кварталу. про що я і пишу - 2% це не дуже багато, я думаю навіть наші кловани вже порахували що 20к аж ніяк не спасає, тому "економічне бронювання" застопорилось.