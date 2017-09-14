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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8402840384048405>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:11

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що НАТО має бути обачним у питанні скасування заборони на удари західною зброєю по території Росії.

Вона прокоментувала нещодавній заклик генсекретаря Північноатлантичного Альянсу в ефірі телеканалу Rai 3. "Я не знаю, чому Столтенберг так говорить. Ми повинні бути дуже обачними. Я згодна, що НАТО має зберігати свою твердість і не подавати ознак того, що поступається", - цитує її Ansa.

Водночас зараз є багато сумнівних заяв, додала Мелоні. "Я згадую Макрона. Я раджу більше обачності. Важливо, щоб НАТО продовжувало підтримувати Україну для досягнення миру", - сказала прем'єр.


© 2019 Інформаційне агентство ASPI
https://aspi.com.ua/news/politika/melon ... #gsc.tab=0
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:19

  budivelnik написав:А як повязана інформація про те що за три місяці в Бюджет сплачено 642 млрд грн і тупий наїзд?

я не наїзжав, і тим більше не хотів применшувати результати вашої роботи.
просто математика не клеїться, виходить 125к ті що ти за 1-й квартал заплатив помножити на 100к "супер платників достойних бронювання" якраз і виходить 2% від 642 млрд. доходів бюджету цього ж кварталу.
про що я і пишу - 2% це не дуже багато,
я думаю навіть наші кловани вже порахували що 20к аж ніяк не спасає, тому "економічне бронювання" застопорилось.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:50+ я считаю им вообще нужен др. кабинет в ТЦК. Многим уже в очереди стоять тяжело,

всё равно надо пробежаться, окопаться и т.д. Многие если пробегут 100м и начнут окапываться, то им придёт пипец и без раши


не коментую ніякі вікові рамки, але за 50-55 не згідний, візьміть будь-якого мужика в селі до 65 вони за день не присідають. І пробігти 100м в 50 тільки в плюс)
ви гуановачі бачили, а оністрат?
просто люди в місті мало подвижні та ще й на авто до магазинів їздять, це я про більш забезпечиних, це ж ваш круг спілкування. А бідніші шибуршать тік так, знаю одно 60 було 2 інсульти але працює на градці стабільно, ходив в тцк, сказали йди старичок. І зовсім інше діло коли приходиш до тцк, там перед дверима все болить і у 20ти річного))
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  dimo_0n написав:Без демагогії - наймаєте управленца, як директора вашого ТОВ.
У Вас немає бізнесу і ніколи його не було
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:30

  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:А як повязана інформація про те що за три місяці в Бюджет сплачено 642 млрд грн і тупий наїзд?

я не наїзжав, і тим більше не хотів применшувати результати вашої роботи.
просто математика не клеїться, виходить 125к ті що ти за 1-й квартал заплатив помножити на 100к "супер платників достойних бронювання" якраз і виходить 2% від 642 млрд. доходів бюджету цього ж кварталу.
про що я і пишу - 2% це не дуже багато,
я думаю навіть наші кловани вже порахували що 20к аж ніяк не спасає, тому "економічне бронювання" застопорилось.
Підійдіть з другого боку...
Є три категорії працюючих в економіці
Найкращі 10%=1 млн осіб - платять 1 млн грн в рік= _1 000 млрд/рік
Середні 40%=4 млн осіб - платять по 0,15 млн грн рік =600 млрд грн/рік
Найгірші50%=5млн осіб -платять по 0,05 млн грн рік=_250 млрд грн/рік
Всього_________________________________________1 850 млрд грн/рік=100%

А тепер уявіть
Що краще
Дати можливість Найкращим 1 млн платити замість 1млн- 1,2 млн=+200 млрд грн/рік і дати їм бронь
Чи з цього 1 млн забрати 0,2 млн і втратити 200 млрд грн в рік
Якщо можна взяти тих самих 0,2 млн осіб з найгірших і там втратити 10млрд , але за рахунок економічної броні в найкращих отримати +200 млрд
Що в кінцевому результаті приведе
і армія отрмає+200 000 осіб
і економіка отримає + 190 млрд...
Що краще з точки зору ефективності?
Як не як а за 190 млрд багато чого можна купити на тому ж Заходіз додаткової зброї

ПС
В реалії цифри трошки не такі( я про розподіл на групи) і 1 млн по 20000 в місяць додатково не заплатить ( дай бог щоб 200 000 по 20 000 місяць змогли заплатити...
Але
якщо 200 000 то і втрата серед загальної кількості мобпридатних в 6 млн -не така вже й велика
З іншого боку 200 000 по 240 000/рік=+48 млрд - що точно вище від нуля.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BeneFuckTor написав:не коментую ніякі вікові рамки, але за 50-55 не згідний, візьміть будь-якого мужика в селі до 65 вони за день не присідають. І пробігти 100м в 50 тільки в плюс)
Хреновый совок, но мужиков по гор. сетке отправлял на пенсию в 50 лет и в 55 остальных. Так тогда и продукты были др., и вода и проходили мед. осмотр поголовно на работе раз в год. Сегодня после 55 уже у многих мужиков болячек не мерено. Поэтому прожить до 65 - уже подвиг. Про село не знаю, но в городе это поголовно, просто к врачам обращаются, когда боржоми пить поздно.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:40

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Дело не в ухилянтах
Так, справа не в ухилянтах до тої пори, поки вони не розкривають ротяку:
- про свою надважливість в тилу
- щоб хтось(але тільки не вони і не їх родичі) здобували кордони 91го
- жодних перемовин/зупинки/заморозки, а тільки вперед!(але без них)
І так далі в тому дусі.

А я просто скажу:
Ухилянти, а ху-ху не хо-хо?!!!


Ну , накінець ВИ почали розуміти загальну хфилосохфію .....
холява
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:44

  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Дело не в ухилянтах
Так, справа не в ухилянтах до тої пори, поки вони не розкривають ротяку:
- про свою надважливість в тилу
- щоб хтось(але тільки не вони і не їх родичі) здобували кордони 91го
- жодних перемовин/зупинки/заморозки, а тільки вперед!(але без них)
І так далі в тому дусі.

А я просто скажу:
Ухилянти, а ху-ху не хо-хо?!!!
Я с Вами согласен. Меня тоже бесит, когда сидят у компа в вышиванках и пишут из Канады, Англии, Германии и т.д., что надо биться до последнего украинца. Но, религия не позволяет приехать на войну в родную страну, но религия позволяет летать им в Турцию, Египет на отдых, сидеть в отелях и барах с руснёй, пить с ними пиво на одном лежаке у бассейна и оттуда тоже строчить как надо драться с рашей. :twisted:


А чому ви не бажаєте захищати рідненьку Батьківщину ?
Ви ж патріот ?
холява
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:46

  budivelnik написав:А тепер уявіть
Що краще
Дати можливість Найкращим 1 млн платити замість 1млн- 1,2 млн=+200 млрд грн/рік і дати їм бронь
Чи з цього 1 млн забрати 0,2 млн і втратити 200 млрд грн в рік
Якщо можна взяти тих самих 0,2 млн осіб з найгірших і там втратити 10млрд , але за рахунок економічної броні в найкращих отримати +200 млрд

вже броньованих збільшилось з 100к до мільйону і далі продовжується маніпуляція цифрами ))
ще й з'явились якість "найгірші третьосортні підходящі для мобілізації", причому їх можна в расход сотнями тисяч.
на цьому пропоную завершити дискусію.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:47

  холява написав:Алексеевич"]Дело не в ухилянтах
Так, справа не в ухилянтах до тої пори, поки вони не розкривають ротяку:
- про свою надважливість в тилу
- щоб хтось(але тільки не вони і не їх родичі) здобували кордони 91го
- жодних перемовин/зупинки/заморозки, а тільки вперед!(але без них)
І так далі в тому дусі.

А я просто скажу:
Ухилянти, а ху-ху не хо-хо?!!![/quote] Я с Вами согласен. Меня тоже бесит, когда сидят у компа в вышиванках и пишут из Канады, Англии, Германии и т.д., что надо биться до последнего украинца. Но, религия не позволяет приехать на войну в родную страну, но религия позволяет летать им в Турцию, Египет на отдых, сидеть в отелях и барах с руснёй, пить с ними пиво на одном лежаке у бассейна и оттуда тоже строчить как надо драться с рашей. :twisted:[/quote]

А чому ви не бажаєте захищати рідненьку Батьківщину ?
Ви ж патріот ?[/quote]

Нагадайте,для всіх з історії,які були цілі в Афганістані і які зробили висновки?
sens
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