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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8402840384048405
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:49

  hxbbgaf написав:У ПОЛТАВІ ЧЕРЕЗ НЕДБАЛІСТЬ ЛІКАРІВ ПОМЕР ВОЛОНТЕР, ЯКИЙ РОЗРОБЛЯВ ТАКТИЧНИЙ ОДЯГ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ
https://poltava.to/news/76644/

Пора что-то делать с этими горе-врачами, создавать военно-полевые суды и судить их по законам военного времени? Они все военнобязанные если что.


... та що там казати , розстрілювати після того як хтось в реанімації помер усіх анестезіологів !!!
дві зміни ....
холява
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:49

Рашисти вдарили 1,5-тонною авіабомбою по Олексієво-Дружківці на Донеччині.
Пошкоджено близько сотні будинків...

вглиб фронту на 20 км від часового яру.
це підтверджують наші офіційні особи,
кацапське іпсо пиздить що фаб 3000 теж вже готові для застосування.
надіюсь з ф-16 не стане так, як з контрнаступом - багато відосіків, жертв і кінець.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:53

  Игорь Алексеевич написав:50+ я считаю им вообще нужен др. кабинет в ТЦК. Многим уже в очереди стоять тяжело, а их хотя забирать на войну после учебки. Какая им учебка? Помню в армии были нормативы вспышка слева, вспышка справа и надо было уложиться в неск. секунд. Сейчас конечно нет вспышек, но всё равно надо пробежаться, окопаться и т.д. Многие если пробегут 100м и начнут окапываться, то им придёт пипец и без раши. :roll:
У них должен быть список на выбор, куда бы они смогли по состоянию здоровья записаться. Возможно даже оставлять их в городе для каких то работ с уходом вечером хавать кашу дома.


....і як пішли додому , кожному свічку від геморою....
І слідкувати щоб не орально ....
холява
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:54

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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:00

  холява написав:
  Игорь Алексеевич написав:50+ я считаю им вообще нужен др. кабинет в ТЦК. Многим уже в очереди стоять тяжело, а их хотя забирать на войну после учебки. Какая им учебка? Помню в армии были нормативы вспышка слева, вспышка справа и надо было уложиться в неск. секунд. Сейчас конечно нет вспышек, но всё равно надо пробежаться, окопаться и т.д. Многие если пробегут 100м и начнут окапываться, то им придёт пипец и без раши. :roll:
У них должен быть список на выбор, куда бы они смогли по состоянию здоровья записаться. Возможно даже оставлять их в городе для каких то работ с уходом вечером хавать кашу дома.


....і як пішли додому , кожному свічку від геморою....
І слідкувати щоб не орально ....


https://www.work.ua/jobs/5530536/

без непогашених судимостей; :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:бізнес вимушений був закрити(так як раптово висмикнули мене з повсякденного життя.

Брехати тільки не потрібно - знайти твоє довоєнне скиглення про закриття бізнесу? Бо нічого не заробляється, нема вихідних і охоронцем робота ліпша, а жити буду ленлордом? Га?
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:34


то он реформатор и миротворец, то кровожадный диктатор, сейчас вот эксперт по вопросам Украинской Конституции.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 тра, 2024 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:38

  Ukrainian написав:Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що НАТО має бути обачним у питанні скасування заборони на удари західною зброєю по території Росії.

Вона прокоментувала нещодавній заклик генсекретаря Північноатлантичного Альянсу в ефірі телеканалу Rai 3. "Я не знаю, чому Столтенберг так говорить. Ми повинні бути дуже обачними. Я згодна, що НАТО має зберігати свою твердість і не подавати ознак того, що поступається", - цитує її Ansa.

Водночас зараз є багато сумнівних заяв, додала Мелоні. "Я згадую Макрона. Я раджу більше обачності. Важливо, щоб НАТО продовжувало підтримувати Україну для досягнення миру", - сказала прем'єр.


© 2019 Інформаційне агентство ASPI
https://aspi.com.ua/news/politika/melon ... #gsc.tab=0

Це вже якась біполярка в обох фазах одночасно. Дуже твердо погрозити пальцем... Втім, воно так і відбувається насправді.
Я тут нещодавно писав, що шайка Путіна не ризикнула б нападати, якщоб заздалегідь уявляла собі перебіг цієї війни. Але те саме вірно і для України. Якщо б народ і військові знали, як це все буде, зібрався б майдан з вимогою визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО. Мали б ще кілька років відносно мирного життя, а що було б далі, все одно важко передбачити. Можливо, вже б становили спільну загрозу для того ж Заходу у складі "союзнаго государства", на що нинішні "ми" подивились би навіть із певним задоволенням, знаючи за теперішню зраду (у первинному значенні цього слова).
Американці невдоволені тими крохами інфляції, що вони спостерігають, а їм вже зараз дуже потрібно придушувати Китай, при чому економічно, від чого інфляція в рази вище буде. Але замість цього, ймовірно, віддадуть Тайвань, і будуть сидіти так само рівно (бо не можна ж по матеріковому Китаю ракетами бити, там же ядерна зброя). Аж доки не будуть витіснені з економіки і фінансів майже взагалі.
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