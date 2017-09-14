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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8403840484058406>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:49

  hxbbgaf написав:У ПОЛТАВІ ЧЕРЕЗ НЕДБАЛІСТЬ ЛІКАРІВ ПОМЕР ВОЛОНТЕР, ЯКИЙ РОЗРОБЛЯВ ТАКТИЧНИЙ ОДЯГ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ
https://poltava.to/news/76644/

Пора что-то делать с этими горе-врачами, создавать военно-полевые суды и судить их по законам военного времени? Они все военнобязанные если что.


... та що там казати , розстрілювати після того як хтось в реанімації помер усіх анестезіологів !!!
дві зміни ....
холява
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:49

Рашисти вдарили 1,5-тонною авіабомбою по Олексієво-Дружківці на Донеччині.
Пошкоджено близько сотні будинків...

вглиб фронту на 20 км від часового яру.
це підтверджують наші офіційні особи,
кацапське іпсо пиздить що фаб 3000 теж вже готові для застосування.
надіюсь з ф-16 не стане так, як з контрнаступом - багато відосіків, жертв і кінець.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:53

  Игорь Алексеевич написав:50+ я считаю им вообще нужен др. кабинет в ТЦК. Многим уже в очереди стоять тяжело, а их хотя забирать на войну после учебки. Какая им учебка? Помню в армии были нормативы вспышка слева, вспышка справа и надо было уложиться в неск. секунд. Сейчас конечно нет вспышек, но всё равно надо пробежаться, окопаться и т.д. Многие если пробегут 100м и начнут окапываться, то им придёт пипец и без раши. :roll:
У них должен быть список на выбор, куда бы они смогли по состоянию здоровья записаться. Возможно даже оставлять их в городе для каких то работ с уходом вечером хавать кашу дома.


....і як пішли додому , кожному свічку від геморою....
І слідкувати щоб не орально ....
холява
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:54

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:00

  холява написав:
  Игорь Алексеевич написав:50+ я считаю им вообще нужен др. кабинет в ТЦК. Многим уже в очереди стоять тяжело, а их хотя забирать на войну после учебки. Какая им учебка? Помню в армии были нормативы вспышка слева, вспышка справа и надо было уложиться в неск. секунд. Сейчас конечно нет вспышек, но всё равно надо пробежаться, окопаться и т.д. Многие если пробегут 100м и начнут окапываться, то им придёт пипец и без раши. :roll:
У них должен быть список на выбор, куда бы они смогли по состоянию здоровья записаться. Возможно даже оставлять их в городе для каких то работ с уходом вечером хавать кашу дома.


....і як пішли додому , кожному свічку від геморою....
І слідкувати щоб не орально ....


https://www.work.ua/jobs/5530536/

без непогашених судимостей; :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:бізнес вимушений був закрити(так як раптово висмикнули мене з повсякденного життя.

Брехати тільки не потрібно - знайти твоє довоєнне скиглення про закриття бізнесу? Бо нічого не заробляється, нема вихідних і охоронцем робота ліпша, а жити буду ленлордом? Га?
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:38

  Ukrainian написав:Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що НАТО має бути обачним у питанні скасування заборони на удари західною зброєю по території Росії.

Вона прокоментувала нещодавній заклик генсекретаря Північноатлантичного Альянсу в ефірі телеканалу Rai 3. "Я не знаю, чому Столтенберг так говорить. Ми повинні бути дуже обачними. Я згодна, що НАТО має зберігати свою твердість і не подавати ознак того, що поступається", - цитує її Ansa.

Водночас зараз є багато сумнівних заяв, додала Мелоні. "Я згадую Макрона. Я раджу більше обачності. Важливо, щоб НАТО продовжувало підтримувати Україну для досягнення миру", - сказала прем'єр.


© 2019 Інформаційне агентство ASPI
https://aspi.com.ua/news/politika/melon ... #gsc.tab=0

Це вже якась біполярка в обох фазах одночасно. Дуже твердо погрозити пальцем... Втім, воно так і відбувається насправді.
Я тут нещодавно писав, що шайка Путіна не ризикнула б нападати, якщоб заздалегідь уявляла собі перебіг цієї війни. Але те саме вірно і для України. Якщо б народ і військові знали, як це все буде, зібрався б майдан з вимогою визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО. Мали б ще кілька років відносно мирного життя, а що було б далі, все одно важко передбачити. Можливо, вже б становили спільну загрозу для того ж Заходу у складі "союзнаго государства", на що нинішні "ми" подивились би навіть із певним задоволенням, знаючи за теперішню зраду (у первинному значенні цього слова).
Американці невдоволені тими крохами інфляції, що вони спостерігають, а їм вже зараз дуже потрібно придушувати Китай, при чому економічно, від чого інфляція в рази вище буде. Але замість цього, ймовірно, віддадуть Тайвань, і будуть сидіти так само рівно (бо не можна ж по матеріковому Китаю ракетами бити, там же ядерна зброя). Аж доки не будуть витіснені з економіки і фінансів майже взагалі.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:54

  Schmit написав:

По черзі змарнували? Моя військова підготовка закінчилася на першому семестрі військової кафедри інституту, після чого кафедру закрили. Але що пам'ятаю навіть я, це те, що головною передумовою успішної військової операції є концентрація сил та засобів, достатніх для виконання задачі, та взаємодія різних родів військ. Недостатня концентрація приводить до необгрунтованих втрат, і знижує шанси на успіх.

То й яка концентрація могла бути, якщо нам раз на два тижні з великою помпою передавали по одному "хаймарсу" та двом гаубицям? До танків доросли десь через рік, а нормальної авіації немає дотепер. Звісно, що все передане було поступово або знищено, або знешкоджено, але ніякої серйозної задачі такими засобами вирішити було неможливо.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:54

  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:А тепер уявіть
Що краще
Дати можливість Найкращим 1 млн платити замість 1млн- 1,2 млн=+200 млрд грн/рік і дати їм бронь
Чи з цього 1 млн забрати 0,2 млн і втратити 200 млрд грн в рік
Якщо можна взяти тих самих 0,2 млн осіб з найгірших і там втратити 10млрд , але за рахунок економічної броні в найкращих отримати +200 млрд

вже броньованих збільшилось з 100к до мільйону і далі продовжується маніпуляція цифрами ))
ще й з'явились якість "найгірші третьосортні підходящі для мобілізації", причому їх можна в расход сотнями тисяч.
на цьому пропоную завершити дискусію.
а чому до кінця не процитували?
ПС
В реалії цифри трошки не такі( я про розподіл на групи) і 1 млн по 20000 в місяць додатково не заплатить ( дай бог щоб 200 000 по 20 000 місяць змогли заплатити...
Але
якщо 200 000 то і втрата серед загальної кількості мобпридатних в 6 млн -не така вже й велика
З іншого боку 200 000 по 240 000/рік=+48 млрд - що точно вище від нуля.
Напевно тому що тоді б не було що заперечувати
Бо є загальні рамки
Є те що я вважаю більш реальним.
Я показав і всю дискусію з Вами і своє бачення.
Виявилось що Вам легше все заперечити.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 23:12

  sergey_stasyuk555 написав:
Рашисти вдарили 1,5-тонною авіабомбою по Олексієво-Дружківці на Донеччині.
Пошкоджено близько сотні будинків...

вглиб фронту на 20 км від часового яру.
це підтверджують наші офіційні особи,
кацапське іпсо пиздить що фаб 3000 теж вже готові для застосування.
надіюсь з ф-16 не стане так, як з контрнаступом - багато відосіків, жертв і кінець.

КАБ — найнебезпечніша зброя у війні в Україні: навіть винищувачі F-16 не панацея, — Forbes
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/635 ... eya-forbes

Рекомендую перечитати

І трохи раніше

Позиційна війна авіації та чому F-16 не панацея, про який взагалі не згадує Залужний
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 13355.html
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