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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8403840484058406
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 23:15

  budivelnik написав:Бо є загальні рамки
Є те що я вважаю більш реальним.
Я показав і всю дискусію з Вами і своє бачення.
Виявилось що Вам легше все заперечити.

глава мінфіну Марченко теж всіх слуг обламав, бо ніяк не клеїться математика економічного бронювання ))
навіть підняття "такси за бронь" до 100к+ не допоможе, бо сильно впаде кількість людей що зможе це щомісячно платити (крім звичайних трат і податків).
а що важливіше цирк чи ларьок це демагогія...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 23:30

  Ukrainian написав:КАБ — найнебезпечніша зброя у війні в Україні: навіть винищувачі F-16 не панацея, — Forbes
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/635 ... eya-forbes

Рекомендую перечитати
І трохи раніше
Позиційна війна авіації та чому F-16 не панацея, про який взагалі не згадує Залужний
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 13355.html

фаб 1500 застосовують тільки останній місяць,
коли писали ті статті каби були 250-500...
а різниця ДУЖЕ велика, цифри БЧ більше в 3-6 раз - її не передають.
дальність застосування теж росте у "тупих кацапів".
навіть не хочеться думати "а у нас шо"...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 23:42

  UA написав:
  Hotab написав:Успіх
виклади фото лопати, щоб UA не сумнівався, що і він зможе копати.. Коли зміни до 402 наказу дочитає (він там шукає для себе непрохідну статтю «ізжога від надто жирного сервілату»)

Згідно наказу від 27.04.2024 № 262 UA придатний до служби у ТЦК та СП.
Але ну його нафіг. Там всі статті тяжки.
Народний суд 2 хвилини, далі гільйотина з оператором Бетон :mrgreen:

Жду с нетерпением
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 28 тра, 2024 23:53, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 23:43

  Ukrainian написав:Україна отримала на озброєння найсучаснішу версію ЗРК NASAMS 3: що відомо
У відео командир батареї із позивним "Барон" каже, що вони збили вже понад 250 цілей.

"На нашому рахунку 252 підтверджені цілі — це 114 дронів та 137 крилатих ракет, які перехопив наш підрозділ", — розповів він.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/649 ... cho-vidomo

У Києві мабуть насамсами шахеди збивають? Бо там ,,білі люди,, живуть. Посольства, члени усякі правітельства.
Сьогодні по телегам подивитися два шахеда круги нарізали більше 8 годин(з 8 до 17годин)по Черкаській і трохи залітаючи у Кировоградську нікому не потрібні. На Тотальній зраді телезі так і написано 6 раз туди-сюди над одним місцем пролітали. ,,Дякуємо ПВО,, Мабуть паливо закінчилось, та впали.
alex lem
 
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