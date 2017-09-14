budivelnik написав:Бо є загальні рамки Є те що я вважаю більш реальним. Я показав і всю дискусію з Вами і своє бачення. Виявилось що Вам легше все заперечити.
глава мінфіну Марченко теж всіх слуг обламав, бо ніяк не клеїться математика економічного бронювання )) навіть підняття "такси за бронь" до 100к+ не допоможе, бо сильно впаде кількість людей що зможе це щомісячно платити (крім звичайних трат і податків). а що важливіше цирк чи ларьок це демагогія...
фаб 1500 застосовують тільки останній місяць, коли писали ті статті каби були 250-500... а різниця ДУЖЕ велика, цифри БЧ більше в 3-6 раз - її не передають. дальність застосування теж росте у "тупих кацапів". навіть не хочеться думати "а у нас шо"...
У Києві мабуть насамсами шахеди збивають? Бо там ,,білі люди,, живуть. Посольства, члени усякі правітельства. Сьогодні по телегам подивитися два шахеда круги нарізали більше 8 годин(з 8 до 17годин)по Черкаській і трохи залітаючи у Кировоградську нікому не потрібні. На Тотальній зраді телезі так і написано 6 раз туди-сюди над одним місцем пролітали. ,,Дякуємо ПВО,, Мабуть паливо закінчилось, та впали.