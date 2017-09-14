budivelnik написав:Бо є загальні рамки Є те що я вважаю більш реальним. Я показав і всю дискусію з Вами і своє бачення. Виявилось що Вам легше все заперечити.
глава мінфіну Марченко теж всіх слуг обламав, бо ніяк не клеїться математика економічного бронювання )) навіть підняття "такси за бронь" до 100к+ не допоможе, бо сильно впаде кількість людей що зможе це щомісячно платити (крім звичайних трат і податків). а що важливіше цирк чи ларьок це демагогія...
фаб 1500 застосовують тільки останній місяць, коли писали ті статті каби були 250-500... а різниця ДУЖЕ велика, цифри БЧ більше в 3-6 раз - її не передають. дальність застосування теж росте у "тупих кацапів". навіть не хочеться думати "а у нас шо"...
У Києві мабуть насамсами шахеди збивають? Бо там ,,білі люди,, живуть. Посольства, члени усякі правітельства. Сьогодні по телегам подивитися два шахеда круги нарізали більше 8 годин(з 8 до 17годин)по Черкаській і трохи залітаючи у Кировоградську нікому не потрібні. На Тотальній зраді телезі так і написано 6 раз туди-сюди над одним місцем пролітали. ,,Дякуємо ПВО,, Мабуть паливо закінчилось, та впали.
Ukrainian написав: У Києві мабуть насамсами шахеди збивають? Бо там ,,білі люди,, живуть. Посольства, члени усякі правітельства. Сьогодні по телегам подивитися два шахеда круги нарізали більше 8 годин(з 8 до 17годин)по Черкаській і трохи залітаючи у Кировоградську нікому не потрібні. На Тотальній зраді телезі так і написано 6 раз туди-сюди над одним місцем пролітали. ,,Дякуємо ПВО,, Мабуть паливо закінчилось, та впали.
Патріот треба ставити на краю Кіровоградської, щоб захищати курники? У нас не було, навіть, ракет захистити найбільші ТЕС, а росія пропускає БпЛА до нафтогазових заводів. Бо ППО - це дефіцитно. Тому рахують наслідки. Ніхто не може порахувати у що виллється пропуск залпу ракет, по центру Києва
Ukrainian написав: У Києві мабуть насамсами шахеди збивають? Бо там ,,білі люди,, живуть. Посольства, члени усякі правітельства. Сьогодні по телегам подивитися два шахеда круги нарізали більше 8 годин(з 8 до 17годин)по Черкаській і трохи залітаючи у Кировоградську нікому не потрібні. На Тотальній зраді телезі так і написано 6 раз туди-сюди над одним місцем пролітали. ,,Дякуємо ПВО,, Мабуть паливо закінчилось, та впали.
Патріот треба ставити на краю Кіровоградської, щоб захищати курники?
Хоч кулеметом заземлять, хай зерно на элеваторах знищують ? А що ви їсти будете по столицям як ,,курники,, познищують? Чи ви надієтесь від польських к.рв привезуть в любий час?
alex lem написав: А що ви їсти будете по столицям як ,,курники,, познищують? Чи ви надієтесь від польських к.рв привезуть в любий час?
Я вот тоже думаю не будет ли голода, третьего всадника Апокалипсиса по классике - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 1%81%D0%B0 Превый всадник Эпидемии - был, второй всадник Война - вот он, а далее наше производство продуктов уничтожат а дальнобойщиков мобилизируют - и вот он, третий всадник Голод.