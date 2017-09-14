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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8404840584068407>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 23:15

  budivelnik написав:Бо є загальні рамки
Є те що я вважаю більш реальним.
Я показав і всю дискусію з Вами і своє бачення.
Виявилось що Вам легше все заперечити.

глава мінфіну Марченко теж всіх слуг обламав, бо ніяк не клеїться математика економічного бронювання ))
навіть підняття "такси за бронь" до 100к+ не допоможе, бо сильно впаде кількість людей що зможе це щомісячно платити (крім звичайних трат і податків).
а що важливіше цирк чи ларьок це демагогія...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 23:30

  Ukrainian написав:КАБ — найнебезпечніша зброя у війні в Україні: навіть винищувачі F-16 не панацея, — Forbes
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/635 ... eya-forbes

Рекомендую перечитати
І трохи раніше
Позиційна війна авіації та чому F-16 не панацея, про який взагалі не згадує Залужний
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 13355.html

фаб 1500 застосовують тільки останній місяць,
коли писали ті статті каби були 250-500...
а різниця ДУЖЕ велика, цифри БЧ більше в 3-6 раз - її не передають.
дальність застосування теж росте у "тупих кацапів".
навіть не хочеться думати "а у нас шо"...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 23:42

  UA написав:
  Hotab написав:Успіх
виклади фото лопати, щоб UA не сумнівався, що і він зможе копати.. Коли зміни до 402 наказу дочитає (він там шукає для себе непрохідну статтю «ізжога від надто жирного сервілату»)

Згідно наказу від 27.04.2024 № 262 UA придатний до служби у ТЦК та СП.
Але ну його нафіг. Там всі статті тяжки.
Народний суд 2 хвилини, далі гільйотина з оператором Бетон :mrgreen:

Жду с нетерпением
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 28 тра, 2024 23:53, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 23:43

  Ukrainian написав:Україна отримала на озброєння найсучаснішу версію ЗРК NASAMS 3: що відомо
У відео командир батареї із позивним "Барон" каже, що вони збили вже понад 250 цілей.

"На нашому рахунку 252 підтверджені цілі — це 114 дронів та 137 крилатих ракет, які перехопив наш підрозділ", — розповів він.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/649 ... cho-vidomo

У Києві мабуть насамсами шахеди збивають? Бо там ,,білі люди,, живуть. Посольства, члени усякі правітельства.
Сьогодні по телегам подивитися два шахеда круги нарізали більше 8 годин(з 8 до 17годин)по Черкаській і трохи залітаючи у Кировоградську нікому не потрібні. На Тотальній зраді телезі так і написано 6 раз туди-сюди над одним місцем пролітали. ,,Дякуємо ПВО,, Мабуть паливо закінчилось, та впали.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 00:29

  alex lem написав:
  Ukrainian написав: У Києві мабуть насамсами шахеди збивають? Бо там ,,білі люди,, живуть. Посольства, члени усякі правітельства.
Сьогодні по телегам подивитися два шахеда круги нарізали більше 8 годин(з 8 до 17годин)по Черкаській і трохи залітаючи у Кировоградську нікому не потрібні. На Тотальній зраді телезі так і написано 6 раз туди-сюди над одним місцем пролітали. ,,Дякуємо ПВО,, Мабуть паливо закінчилось, та впали.


Патріот треба ставити на краю Кіровоградської, щоб захищати курники?
У нас не було, навіть, ракет захистити найбільші ТЕС, а росія пропускає БпЛА до нафтогазових заводів. Бо ППО - це дефіцитно. Тому рахують наслідки. Ніхто не може порахувати у що виллється пропуск залпу ракет, по центру Києва
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 00:36

  vitaliiangel написав:В другом месте пишут как кто то откупился ВСЕГДА называя точные суммы (как правило от 4 до 8 куе).


Тоже подметил этот факт. Как-то раньше 20 лет назад не писали что пойман такой то гаишник который брал именно вот такую точную таксу.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 00:47

А нужны ли Украине F-16 на таких условиях?

«По вопросу об использовании самолетов: все, что входит в наше соглашение, четко там прописано. Вооруженные силы Украины могут их использовать на украинской территории», — отметил де Кроо.

https://nv.ua/world/geopolitics/f-16-pr ... 22430.html

Прямая речь об этом на 17:54 в видео на https://www.facebook.com/president.gov. ... 800175707/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 00:58

  dr_bastm написав:
  alex lem написав:
  Ukrainian написав: У Києві мабуть насамсами шахеди збивають? Бо там ,,білі люди,, живуть. Посольства, члени усякі правітельства.
Сьогодні по телегам подивитися два шахеда круги нарізали більше 8 годин(з 8 до 17годин)по Черкаській і трохи залітаючи у Кировоградську нікому не потрібні. На Тотальній зраді телезі так і написано 6 раз туди-сюди над одним місцем пролітали. ,,Дякуємо ПВО,, Мабуть паливо закінчилось, та впали.


Патріот треба ставити на краю Кіровоградської, щоб захищати курники?

Хоч кулеметом заземлять, хай зерно на элеваторах знищують ?
А що ви їсти будете по столицям як ,,курники,, познищують? Чи ви надієтесь від польських к.рв привезуть в любий час?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 01:00

  yanyura написав:А нужны ли Украине F-16 на таких условиях?

«По вопросу об использовании самолетов: все, что входит в наше соглашение, четко там прописано. Вооруженные силы Украины могут их использовать на украинской территории», — отметил де Кроо.

https://nv.ua/world/geopolitics/f-16-pr ... 22430.html

Прямая речь об этом на 17:54 в видео на https://www.facebook.com/president.gov. ... 800175707/


Тобто збивати російські літаки над БНР що кидають КАБи по Харкову - не можна ?
Треба чекати , щоб вони перелітали кордон...
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 01:06

  alex lem написав: А що ви їсти будете по столицям як ,,курники,, познищують? Чи ви надієтесь від польських к.рв привезуть в любий час?


Я вот тоже думаю не будет ли голода, третьего всадника Апокалипсиса по классике - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 1%81%D0%B0 Превый всадник Эпидемии - был, второй всадник Война - вот он, а далее наше производство продуктов уничтожат а дальнобойщиков мобилизируют - и вот он, третий всадник Голод.
katso
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